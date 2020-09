Helden en legendes

De overwinning op Le Mans in 1970 – precies 50 jaar geleden – telt tot de belangrijkste racesuccessen van Porsche. Genoeg reden voor een ontmoeting tussen de hoofdrolspelers uit het heden en verleden: Hans Hermann met zijn Porsche 917 KH en Timo Bernhard, die in 2017 met de Porsche 919 Hybrid won.

Je hoeft alleen maar naar de helmen te kijken, om te zien hoeveel progressie er in de autosport is geboekt. De oude helm is een kwetsbare grijze schaal, de moderne helm een kleurrijk stukje hightech met een ergonomisch perfecte vorm. We zijn in een fotostudio, waar de schijnwerpers zijn gericht op de hoofdrolspelers van vandaag. Hans Hermann staat met zijn oude helm bij de Porsche 917 KH, waarmee hij in 1970 op Le Mans heeft gewonnen. Naast hem staat Timo Bernhard, de laatste Porsche-coureur die op Le Mans als winnaar werd afgevlagd, met zijn bontgekleurde helm bij de Porsche 919 Hybrid uit 2017.

Prioriteit nummer 1: veiligheid

Het gesprek gaat meteen over de vooruitgang die is geboekt op het gebied van veiligheid. “We reden destijds nog met z’n tweeën,” vertelt de nu 92-jarige Hermann. Met een knipoog: “Die jonge coureurs van tegenwoordig hebben het maar makkelijk. Ze racen in een team van drie, zodat ze tussendoor 8 uur kunnen gaan slapen.” In 1970 waren de snelheidsverschillen tussen de auto’s uit de verschillende raceklassen levensgevaarlijk. “De langzaamste auto’s gingen niet harder dan 200 km/h. Dan kwamen wij met 384 km/h voorbij geblazen. Ik weet nog goed dat ik vlak voor het raceweekend een tube tandpasta kocht en toen dacht: hopelijk kan ik je nog eens gebruiken.”

De techniek van beide auto’s

De Porsche 917 KH met startnummer 23 weegt slechts 800 kilo en wordt aangedreven door een 4,5-liter twaalfcilinder die een vermogen van 580 pk op de achterwielen overbrengt. Voordat de auto destijds het circuit op kon, had de motor ongeveer 10 minuten nodig om op temperatuur te komen. De body van kunsthars is slechts 1,2 mm dik. Vanbinnen gaat het er zo krap aan toe, dat de coureur met zijn helm het dak raakt. Een buizenframe voorkomt overgewicht, maar biedt bij een ongeluk weinig bescherming.

De 919 Hybrid lijkt veel groter. De auto kan pas na twee uur intensieve voorbereiding door twee technici en een race-engineer het circuit op. De winnaar van 2017 heeft een tweeliter V4-benzinemotor met turbo, die 368 kW (bijna 500 pk) op de achterwielen overbrengt. Daarnaast drijft een elektromotor van 294 kW (ruim 400 pk) de voorwielen aan. De elektromotor krijgt stroom van een lithium-ion batterij, die wordt opgeladen met de remenergie van de voorwielen en energie uit de uitlaatgassen. In de 919 Hybrid zit de coureur evenmin riant, maar hij wordt wel veel beter beschermd. De littekens die de auto met startnummer 2 tijdens de race in 2017 opliep, zijn prachtig geconserveerd met een laagje blanke lak. De 917 is eveneens volledig origineel, en oogt nog net zo fris als toen hij in 1970 de race-afdeling van Porsche verliet.

“Destijds was de 917 een zeer geavanceerde auto. Binnen de grenzen van de regelgeving, had Porsche de best mogelijke racewagen ontwikkeld,” vertelt Bernhard. “Hetzelfde geldt voor de 919 Hybrid. Met deze auto werd technologie getest die bestemd was voor serieproductie – kijk maar naar de Taycan.” Heeft Bernhard wel eens met de 917 gereden? “Jazeker, twee keer zelfs. Natuurlijk niet op de limiet, maar nog altijd snel genoeg.” Bernhard vertelt dat zijn respect voor Hermann en zijn teamgenoten daardoor nog veel groter is geworden. En zou Hermann de 919 Hybrid wel eens willen proberen? “Geen denken aan, zeg!”

Le Mans: het laatste grote race-avontuur

“Le Mans is nog altijd net zo groot als 50 jaar geleden,” zegt Bernhard. “Het is een van de laatste grote race-avonturen. Geen enkel ander circuit bestaat deels uit openbare weg.” Hermann vertelt dat hij de autosport op de voet is blijven volgen, sinds hij zelf is gestopt met racen. Stelselmatig, zoals bij alles in zijn leven: “Nadat ik in 1969 tweede werd op Le Mans, nam ik het besluit om in 1970 te stoppen. Dat had ik mijn vrouw beloofd. Dat ik mijn racecarrière kon beëindigen met een zege op Le Mans, was natuurlijk fantastisch.”

Timo Bernhard vertelt met plezier, dat zijn 85-jarige buurvrouw aan de buis gekluisterd zat toen hij racete op Le Mans. “Ze vertelde mij: ‘Meneer Bernhard, ik ben de hele nacht opgebleven. Ik kon de televisie niet meer uitzetten …’.”

Het moment is aangebroken om Hans Hermann en Timo Bernhard alleen te laten. De twee helden hebben ongetwijfeld nog vele verhalen met elkaar te delen. Porsche is al meer dan 60 jaar verbonden aan de beroemdste en oudste race ter wereld. Met in totaal 19 zeges en 108 klasse-overwinningen, is de sportwagenfabrikant uit Stuttgart-Zuffenhausen zelfs het meest succesvolle merk in de bijna 100-jarige geschiedenis van Le Mans. Op 14 juni 1970 won Porsche voor de allereerste keer, met de 580 pk sterke 917 KH. Tijdens de 85ste editie van Le Mans, in 2017, werd Timo Bernhard – samen met zijn teamgenoten Earl Bamber en Brendon Hartley – als eerste afgevlagd met de Porsche 919 Hybrid.