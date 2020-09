Hier moet je op letten bij het zakelijk verzekeren van je Audi

Staat jouw Audi op de balans van jouw onderneming? Dan ben je verplicht om er een zakelijke autoverzekering voor af te sluiten, omdat de Belastingdienst jouw Audi dan officieel als bedrijfsauto beschouwt. Wanneer je de auto particulier verzekerd hebt en deze schade oploopt of je er schade mee veroorzaakt terwijl hij voor het bedrijf gebruikt wordt, wordt deze schade ook niet gedekt door de verzekering. Dit terwijl dat andersom vaak wél het geval is: schade bij privégebruik is ook verzekerd bij een zakelijke autoverzekering. Alle reden dus om zo’n verzekering te nemen, maar waar moet je op letten wanneer je er een gaat afsluiten?

Een zakelijke autoverzekering is vaak duurder

Een inventarisatie van de prijzen voor een zakelijke autoverzekering voor je Audi zal uitwijzen dat je duurder uit bent dan met een particuliere autoverzekering. Dit is niet te voorkomen wanneer je een auto zakelijk verzekert. De reden voor de hogere kosten is de notie dat bedrijfswagens vaak meer kilometers maken dan privéwagens. Ook nemen er bij bedrijfswagens vaker verschillende mensen plaats achter het stuur. Het risico op schade wordt daarom door verzekeraars groter geacht en dus moet er meer betaald worden. De daadwerkelijke hoogte kan afhankelijk zijn van het aantal medewerkers dat je bedrijf in dienst heeft en ook de eventuele risico’s binnen de branche waarin je werkt. Daarnaast wordt vaak ook rekening gehouden met of je lid bent van een brancheorganisatie.

De juiste dekking kiezen

Net zoals bij een particuliere autoverzekering, kies je ook bij een zakelijke verzekering zelf welke dekking je wilt. Verplicht is minimaal een WA-verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee wordt alleen schade vergoed die je met je bedrijfsauto bij een ander aanbrengt. Deze dekking wordt doorgaans gekozen bij oudere auto’s met een lage dagwaarde. Wil je ook verzekerd zijn voor diefstal, ruitschade of schade door een brand of explosie, een aanrijding met een dier of noodweer? Dan kun je een zakelijke autoverzekering voor WA plus Beperkt Casco afsluiten. Heeft je auto nog een hoge dagwaarde, dan is het zeker zinnig om ook schade aan jouw auto door eigen schuld te verzekeren door middel van een WA-verzekering met Volledig Casco, ook wel ‘allrisk’ genoemd. Schade bij inzittenden kan met een aanvullende verzekering gedekt worden.

Extra verzekering voor lading

Vervoer je met enige regelmaat zaken van relatief hoge waarde met je Audi voor je bedrijf? Dan is het belangrijk om te weten dat je lading niet standaard meeverzekerd is bij een bedrijfsautoverzekering. Wel is het bij verschillende verzekeraars mogelijk om hier een extra verzekering voor af te sluiten. Dit betreffen dan vaak transport- en logistiekpolissen. Dit levert uiteraard extra vaste kosten op. Neem in overweging of dit opweegt tegen de risico’s en vooral tegen hoe vaak een dergelijke lading van toepassing is op jouw gebruik van de auto.

Pechhulpverzekering

Zeker wanneer je je auto voor zakelijke doeleinden gebruikt, is het van belang dat hij je van dienst blijft. Het moeten afzeggen van afspraken omdat je vervoer niet op orde is, is niet best voor je business. Daarom wil je zo snel mogelijk geholpen kunnen worden als je met autopech te maken krijgt. Hier ben je niet automatisch voor verzekerd als je een zakelijke autoverzekering afsluit voor je Audi. Daarom kun je kiezen voor een aanvullende pechhulpverzekering, die je mogelijk ook van vervangend vervoer kan garanderen.

Exclusief btw verzekeren

Het is mogelijk om de waarde van je bedrijfsauto ‘exclusief btw’ te verzekeren. Dat scheelt 21 procent van de cataloguswaarde en dus ook de verzekerde waarde, en leidt tot een lagere maandelijkse premie. Maar het heeft ook tot gevolg dat een eventuele schade-uitkering dan eveneens exclusief btw uitbetaald wordt. Maar wanneer je een schadeherstelbedrijf schade aan jouw bedrijfsauto laat repareren, dan krijgt je een factuur waar wél btw op geheven wordt. Deze komt dan in eerste instantie voor je eigen rekening, maar kan wel bij de aangifte omzetbelasting teruggevraagd worden.

Pakketkorting bij combineren van verzekeringen

Als ondernemer in het MKB kun je mogelijk profiteren van pakketten die verzekeraars aanbieden. Een pakketkorting kan van kracht zijn wanneer je meerdere verzekeringen combineert. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering met een rechtsbijstandverzekering en cybercrimeverzekering. Deze korting kan in sommige gevallen oplopen tot 10 procent, en kan daarmee zeker de moeite waard zijn.