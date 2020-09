Guinness World Record™ ‘snelste slalom’ voor Porsche 718 Spyder

De Amerikaanse Chloe Chambers heeft het wereldrecord ‘snelste slalom met een voertuig’ verbroken. Haar auto: een Porsche 718 Spyder.

Op vrijdag 21 augustus noteerde Chloe Chambers een tijd van 47,45 s op de slalom. Een nieuw wereldrecord. Chambers verbrak het oude record uit 2018 met een volledig standaard Porsche 718 Spyder.

Chloe Chambers is pas 16 jaar oud, maar heeft inmiddels zeven jaar race-ervaring. Ze komt momenteel uit in enkele Amerikaanse kartkampioenschappen. Voor haar recordpoging moest ze daarom eerst nog even wennen aan de Porsche, maar ze liet zich niet afleiden door de handgeschakelde zesversnellingsbak, en vond al gauw het juiste ritme.

“Een slalom ziet er gemakkelijker uit dan het is. Je moet met een zo hoog mogelijke snelheid om vijftig pylonen zigzaggen, en mag er geen eentje raken. Dat was best moeilijk,” vertelt Chambers. “Bij mijn laatste poging lukte het. De auto deed het fantastisch en ik vond de grip die ik nodig had. Ik wil Porsche en mijn familie bedanken voor alle steun.”

“We zijn ontzettend trots op het wereldrecord van Chloe,” zegt Klaus Zellmer, president en CEO van Porsche Cars North America. “Namens de gehele Porsche-organisatie wil ik haar feliciteren. Het was een genoegen om Chloe te kunnen helpen, en we zijn ontzettend blij dat het haar is gelukt het wereldrecord te verbreken.”

De door Porsche Motorsport ontwikkelde 718 Cayman GT4 en 718 Spyder zijn de krachtigste en meest opwindende varianten uit de 718-modelreeks. De atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor brengt bij 8000 tpm een vermogen van 414 pk via een handgeschakelde zesversnellingsbak over op de achterwielen. De 718 Cayman GT4 en 718 Spyder hebben een specifiek voor het circuit afgestemd onderstel, dat 30 mm is verlaagd. Standaard voorzien van Porsche Active Suspension Management (PASM), adaptieve schokdempers en hulpveren achter, was de 718 Spyder voor Chloe Chambers de ideale auto voor haar recordpoging.

Het wereldrecord werd verbroken onder de supervisie van een official van Guinness World Records . De slalom werd met behulp van landmeters uitgezet op de landingsbaan van een vliegveld, met 51 pylonen die onderling 15 meter uit elkaar stonden. Racelogic was verantwoordelijk voor de tijdwaarneming bij de recordpoging.