Porsche aan de top op Pikes Peak

Tijdens de Pikes Peak International Hill Climb in Colorado, hebben de Porsche-coureurs opvallend goed gepresteerd.

De smalle, 20 kilometer lange weg op Pikes Peak telt niet minder dan 156 bochten en kronkelt zich naar de top van de berg op 4300 meter boven de zeespiegel. Jaarlijks wordt hier de Pikes Peak International Hill Climb gehouden. De ‘Race to the Clouds’ is Amerikaanse folklore, maar elk jaar verschijnen er vele Porsche-coureurs aan de start.

Op zondag 30 augustus, tijdens de 98ste editie van de beruchte heuvelklim, kwamen Porsche-fans extra aan hun trekken. In de categorie ‘Time Attack’ raakten drie zwaargewichten verwikkeld in een bloedstollende nek-aan-nekrace.

De meest opvallende auto was de Porsche 935 van Bob Ingram, met achter het stuur meervoudig klassewinnaar Jeff Zwart. Voor Zwart was het de 17de keer dat hij Pikes Peak beklom. Daarnaast startten twee 911’s GT2 RS Clubsport, met dezelfde biturbo boxermotor als de 935 en voorzien van een speciale achttraps PDK-transmissie met dubbele koppeling.

De eerste GT2 RS werd gereden door David Donohue, zoon van de legendarische Porsche-fabriekscoureur Mark die zelf enkele keren Pikes Peak heeft gewonnen maar vooral succesvol was in langeafstandsraces. De tweede GT2 RS was voor drievoudig overall-winnaar David Donner. Zijn 911 sprong extra in het oog door de bonte ‘art car’-bestickering, ontworpen door ‘000 Magazine’ als eerbetoon aan Porsches iconische kleurencombinaties.

In de intensieve week voorafgaand aan de race, reed Donohue tijdens de trainingen steeds de snelste tijden. Tijdens de kwalificatie werd hij door geen enkele coureur achterhaald. Gezien de gunstige weersverwachtingen en de perfect geprepareerde Porsche, leek Donohue de zege bij voorbaat al in handen te hebben.

Maar zoals zo vaak op Pikes Peak, had de berg andere ideeën. In de vroege ochtend was de weg boven op de berg door nachtvorst nog bevroren. Omwille van de veiligheid werd de start enkele uren uitgesteld, maar het asfalt bleef op sommige gedeelten spekglad.

Donohue was de eerste Porsche-coureur die in de klasse ‘Time Attack’ startte. Hoewel hij twee keer een snellere tussentijd noteerde dan de uiteindelijke overall-winnaar, verloor hij in een krappe bocht kortstondig de macht over het stuur, met een lekke band als gevolg. Dit betekende voor Donohue het einde van de race.

Vervolgens was Donner aan de beurt. Hij knokte zich met zijn GT2 RS naar de finish, in condities die nog steeds verre van ideaal waren. “Typische omstandigheden voor Pikes Peak,” was zijn commentaar aan de finish. “Tijdens de training en kwalificatie voelde ik mij heel ontspannen, maar tijdens de race moest ik een paar keer corrigeren en raakte ik nerveus.”

Zwart meldde zich daarna in de 935 en kwam voor zijn doen opvallend voorzichtig uit de startblokken. “De 935 heeft de hele week uitstekend gepresteerd, maar tijdens de race liet ik het meteen al liggen. Doordat ik in de eerste sector al zoveel tijd had verloren, ben ik gaan ‘pushen’. De auto deed het fantastisch: in de laatste sector zette ik zelfs de snelste tijd overall neer. Maar met twee Porsches in de top vijf, kunnen we terugkijken op een geslaagde race.”

Donner noteerde uiteindelijk een geweldige tijd van 9:36,559 minuut. Niet alleen de snelste in de ‘Time Attack’-klasse, maar ook goed voor de derde plaats overall. Een prestatie van formaat: Donner gaf slechts een seconde toe op de uiteindelijke winnaar.

Porsche kan terugkijken op een zeer geslaagde 98ste Pikes Peak International Hill Climb. Het debuut van de 935 was onvergetelijk en de klasse-overwinning voor de bontgekleurde ‘000’-auto een enorm succes. “Een geweldige prestatie”, zegt Donner, “helemaal als je bedenkt dat de auto in amper drie weken is opgebouwd. Het is geweldig om met een Porsche naar de top van Pikes Peak te racen, en als je tijd dan zo scherp is? Wauw!”

