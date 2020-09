Porsche Carrera Cup Benelux: revanche op de Nürburgring in het vooruitzicht

Na de seizoensopener in Zolder bijna drie weken geleden werken de Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Sprint Challenge Benelux dit weekend in Duitsland de tweede meeting van 2020 af. De Nürburgring is voor beide kampioenschappen tevens de enige uitstap buiten de Benelux. In het kader van de prestigieuze DTM-meeting zijn de rijders van de Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Sprint Challenge Benelux erop gebrand hun deel van het spektakel te verzorgen.

Na in de twee races van de Porsche Carrera Cup Benelux elk een zege te hebben gescoord zullen de jonge Nederlanders Loek Hartog (17 jaar) en Morris Schuring (15 jaar) hun duel in de Eifel verder zetten. De meer ervaren vertegenwoordiger van Bas Koeten Racing weet dat zijn jonge rivaal van Team GP Elite in ieder geval grote ambities koestert. Tegenover deze twee rijders uit de Pro-categorie zijn ook heel wat rijders uit Pro-Am van plan om zich op het Grand Prix-circuit van de Nürburgring in de kijker te rijden. Te beginnen met de titelfavorieten, de Belgen Michaël Cool (NGT Racing) en Nicolas Vandierendonck (EMG Motorsport). Behalve Bas Barenburg (Bas Koeten Racing), in Zolder tweemaal op het podium in de klasse, zal het Belgische duo ook andere Nederlanders als Tijn Jilesen (PG Motorsport) en Huub van Eijndhoven (JW Raceservice) in de gaten moeten houden. Die twee zorgen meteen ook voor de aanwezigheid van twee nieuwe teams in het kampioenschap. Daarnaast is er de comeback van Carlos Rivas in het Benelux-kampioenschap. Na in de Duitse Cup de ProAm-rangschikking te hebben gewonnen, komt de Luxemburger nu uit voor het prestigieuze Black Falcon. In de Am-klasse is dubbele Zolder-winnaar Gilles Smits verhinderd wegens andere verplichtingen, wat vader en zoon Verhoeven (Jean-Pierre en Jaxon) de kans geeft om te scoren.

Porsche Sprint Cup Challenge

Voor alle genoemde deelnemers vormen de twee sprintraces ook een gelegenheid om punten te scoren voor de Porsche Sprint Challenge Benelux, die hun korte races delen met die van de Cup. Daarnaast werken ze een race over 55 minuten af, met verplichte pitstop. Dat geldt voor iedereen, behalve voor Loek Hartog en Morris Schuring. Drievoudig Sprint Challenge-winnaar Schuring (hij was de beste bij de twee races over 30 minuten én de lange race van 55 minuten) wilde tijdens de seizoensopener vooral kilometers maken, maar op de Nürburgring zal hij zich helemaal toeleggen op de Porsche Carrera Cup Benelux. In de Porsche Sprint Challenge Benelux zijn ook meerdere Porsches 718 Cayman GT4 Clubsport actief. Thierry Vermeulen, ongenaakbaar in Zolder, hoopt zijn Team GP Elite opnieuw successen te bezorgen. De renstal is trouwens goed vertegenwoordigd, met nog drie andere rijders: Steven Van Rhee, Harold Goddijn en Alexandre Goddijn. De Belgen hoeven er echter niet voor onder te doen, want RED ANT Racing zet ook een GT4 in, voor Sven Van Laere en Ayrton Redant, die vorig jaar al toonde dat hij met dit type wagen heel snel kan gaan.

De vrije trainingen worden op vrijdag afgewerkt (9.50-10.30 uur en 17.20-18.00 uur), de kwalificaties op zaterdag vanaf 11.45 uur. Later die dag wordt om 17.40 uur gestart met de eerste sprint van 30 minuten. De tweede start is op zondag om 11.45 uur, net voor de DTM-race. De race over 55 minuten volgt dan op zondagnamiddag, om 16.55 uur.

De drie races zullen live te volgen zijn op de Youtube en Facebook-pagina van de Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Sprint Challenge Benelux.

Qualification Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux:

Race 1 Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux:

Race 2 Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux:

Race 3 of the Porsche Sprint Challenge Benelux – 55 minute long race:

Volg de Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Sprint Challenge Benelux via:

Instagram: @carreracupbenelux @sprintchallengebenelux

Facebook: /carreracupbenelux /sprintchallengebenelux