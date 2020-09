De gespleten persoonlijkheid van de Porsche Taycan

De Taycan, de eerste volledig elektrische sportwagen van Porsche, ontpopt zich als een auto met twee persoonlijkheden: een ideale ‘daily driver’ dankzij de soepele, stille aandrijflijn en voldoende ruimte voor 4 of 5 personen, maar tegelijkertijd een ‘super sportscar’ die qua snelheid en wegligging weinig concurrentie duldt. Om deze gespleten persoonlijkheid te onderstrepen, heeft de Nederlandse Porsche-importeur vijf Taycans voor de helft gewrapt in legendarische livery’s van Porsche racewagens uit het verleden: de roze ‘Pink Pig’ livery van de 917/20, de rode ‘Salzburg’ livery van de 917K, de blauw/grijze ‘Martini Racing’ livery van de 917 Longtail, de ‘Vaillant’ livery van de 917/30 en de witte ‘Martini Racing’ livery van de 917K waarmee Gijs van Lennep in 1971 zijn eerste Le Mans-overwinning behaalde (niet op de foto’s).

De speciale Taycans maken de komende weken een tournee langs de Nederlandse Porsche Centra, waar geïnteresseerden onder begeleiding van een Porsche-instructeur zelf de uiteenlopende eigenschappen van de auto kunnen ervaren. Merkambassadeurs José Woldring (oprichter en CEO van The Media Nanny) en Robert Doornbos (voormalig F1-coureur en F1-analist bij Ziggo) spelen de hoofdrol in de ondersteunende mediacampagne en laten beiden op hun eigen manier zien wat de Taycan volgens hen tot een ‘super sportscar & daily driver’ maakt.