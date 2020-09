Topversies Porsche 718-modellen nu ook leverbaar met PDK

De Porsche 718-modellen met de atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor zijn nu ook te bestellen met de zeventraps PDK-transmissie met dubbele koppeling. Deze automatische versnellingsbak schakelt onmerkbaar en zonder enige onderbreking van de trekkracht. Dit verhoogt het schakelcomfort en verbetert de acceleratiecijfers.

Zowel de 718 Cayman en Boxster GTS 4.0 als de topmodellen 718 Spyder en 718 Cayman GT4 zijn nu met de Porsche Doppelkupplungsgetriebe verkrijgbaar. In vergelijking met de 718-modellen met handgeschakelde versnellingsbak sprinten de 309 kW/420 pk sterke 718 Spyder en 718 Cayman GT4 nu een halve seconde sneller naar 100 km/u – in slechts 3,9 seconden. Ze bereiken de 200 km/u al in 13,4 seconden (0,4 seconde sneller). Ook de 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 met 294 kW/400 pk zijn ongeveer een halve seconde sneller in vergelijking met de handgeschakelde versies. De sprint van 0 naar respectievelijk 100 en 200 km/u kost nu nog maar 4,0 en 13,7 seconden.

In de 718 GTS 4.0-modellen past het standaard Sport Chrono Pakket de schakelkarakteristiek van de PDK aan met behulp van vier verschillende rijprogramma’s: Normaal, Sport, Sport Plus en Individueel. De gewenste modus is te selecteren via de rijmodus schakelaar op het stuur. In de Sport-stand schakelt de bak sneller en met automatische dotjes tussengas eerder terug en accelereert de auto sneller dankzij latere schakelmomenten. De Sport Plus-modus is gericht op maximale prestaties en maakt volledig gebruik van de toerentalreserves van de atmosferische zescilinder boxermotor. De Launch Control-functie is ook opgeslagen in dit rijprogramma. Via de Sport Response-knop in het midden van de rijmodusschakelaar kan de complete aandrijflijn voor twintig seconden volledig op scherp worden gezet voor maximale prestaties. Deze functie ondersteunt spontane inhaalmanoeuvres.

De 718 Spyder en 718 Cayman GT4 topmodellen hebben een rijmodus die kenmerkend is voor de GT-varianten. Deze rijmodus is voor maximale prestaties te programmeren met de PDK Sport-knop. Een versnellingspook in het 911 GT3-design onderstreept de GT-beleving. De zevende versnelling van de PDK heeft een kortere overbrenging in alle 4,0-liter topversies van de 718. De PDK-versies van de 718 Spyder en 718 Cayman GT4 profiteren ook van een groter effect van het mechanische sperdifferentieel op de achteras. Het sper bereikt nu vergrendelingswaarden van 30 en 37 procent, vergeleken met 22 en 27 procent in de modellen met de handgeschakelde transmissie. Dit heeft een positief effect op de langs- en dwarsdynamiek en op de tractie, wat het rijplezier verder verhoogt.

Verbeterde uitrusting in het nieuwe modeljaar

Naast de PDK-transmissie met zeven versnellingen voor de atmosferische topversies voert Porsche op de 718-familie voor modeljaar 2021 nog een aantal vernieuwingen door. Hoogwaardige Race-Tex stoffen vervangen het alcantara. De nieuwe stoffen zijn gebaseerd op de stoelbekleding van racestoelen. Ze hebben een bijzonder ademende structuur en bieden meer steun. Porsche breidt het kleurenpallet van de 718 Cayman GT4 en 718 Spyder uit met de expressieve kleur pythongroen die tegen meerprijs leverbaar is. De 20 inch velgen van de 718 Spyder zijn nu leverbaar met de Aurum-kleurige lak die bekend is van de GT4. Daarnaast is deze roadster in plaats van de standaard ultra-high-performance banden nu ook leverbaar met normale zomerbanden met identieke afmetingen.

De consumentenprijzen voor de topversies van de 718-modellen met PDK zijn als volgt:

718 Cayman GTS 4.0 € 121.700

718 Boxster GTS 4.0 € 123.700

718 Spyder € 138.100

718 Cayman GT4 € 141.000