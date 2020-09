Waarom is Audi geen fabrieksteam bij de Formule 1?

Audi is een automerk dat zich al lange tijd niet bezighoudt met het meedoen aan de Formule 1. De achterliggende redenen variëren en zijn in de loop der jaren veranderd. Decennia terug was er bijvoorbeeld de reden dat investering in promotie van Audi de voorkeur kreeg in plaats van mee te doen aan de Formule 1. Nog geen negen jaar geleden gaf Audi de voorkeur aan het meedoen aan de 24 uur van Le Mans. Deze race werd namelijk meer relevant gezien gelet op de relatie tot productie-auto’s. De wagens leggen ruim 500 kilometer meer af in Le Mans in vergelijking met de afstand in een heel seizoen van de F1. In deze tijd is er weer een andere reden waarom Audi geen fabrieksteam heeft in de Formule 1. Dat heeft namelijk alles te maken met de focus op de Formule E.

Deelnemen op basis van juiste concept

De Formule 1 met overigens de komende race in de vorm van de GP van Italië heeft een geheel eigen concept. Deze race begint op aanstaande zondag 13 september en dit zijn de starttijden van deze F1 race.

Audi vindt het als automerk belangrijk om op basis van het juiste concept actief te zijn. In 2017 was daarmee de blik nog op de toekomst gericht en wel op het jaar 2021. Dat jaar stond destijds bekend als het jaar van de nieuwe motorformule. Het aantal cilinders in de motor, zoals V6 en V8 werden destijds als interessant gezien, omdat het een technische uitdaging betreft. Er zijn nu echter andere ontwikkelingen aan de gang. Bijvoorbeeld de ontwikkeling dat Audi in de toekomst uitsluitend elektrische auto’s produceert. In dat kader ligt de focus in deze tijd op de ontwikkeling van elektrische auto’s en daarin ligt wel de weg vrij voor deelname op basis van het juiste concept. Dat is deelname aan de Formule E.

Voorkeur voor Formule E

Audi geeft de voorkeur aan deelname aan de Formule E georganiseerd door FIA. Dat is de elektrische raceklasse, waar ook andere grote automerken aan meedoen. Naast Audi zijn er bijvoorbeeld ook raceteams van Porsche, Nissan, Mercedes-Benz, Jaguar, DS en BMW actief. Er valt voor Audi meer te winnen in de Formule E dan in de Formule 1. Dat zijn in elk geval de woorden die Lucas di Grassi het afgelopen jaar sprak. Het Audi-team heeft zich de voorgaande jaren aan FE-programma’s verbonden en de serie E is buitengewoon aantrekkelijk vanwege de technische ontwikkelingsmogelijkheden.