24 uur in stilte

Voor veel buitenlanders is Duitsland het land van de autobahn – hier mag je gas geven. Maar Duitsland is ook op lagere snelheid een genot, met mooie lanen, natuur en meren – én cultuur. Daarom reizen we dit keer met de Porsche Taycan door het Duitsland van Goethe, Fontane en Beethoven.

Het land ligt stil en zwijgt. Zelfs de autobahn is leeg. Ook wij kiezen liever de landweggetjes en nemen de tijd. Onze route voert langs de romantiek, door het land van dichters en denkers. De Taycan is al even stil als Duitsland zelf. Als zeilers in de wind glijden we door het landschap, in beweging door een bewogen geschiedenis. De lege straten schrijven op dit moment zelf geschiedenis, maar wij zijn op weg naar de grootheden van vroeger. Onze start ligt in Zuid-Beieren bij slot Neuschwanstein, het noordelijkste punt van onze tour is Neuruppin in Brandenburg, niet ver van Berlijn.

De Taycan lijkt gemaakt voor meditatieve momenten: in stilte kilometers maken en opgaan in je eigen gedachten. Onze reis voert langs Goethe en Schiller in Weimar, we doen Theodor Fontane aan in Brandenburg en vieren de 250e verjaardag van Beethoven in Bonn, aan de oevers van de Rijn. Met een hoofd vol lyriek en muziek reizen we van zuid naar noord en van oost naar west.

De autobahn laten we links liggen. Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis. In de volledig elektrische sportlimousine zweven we door het veelzijdige landschap van Duitsland. We zien barok, afgewisseld met de strakke lijnen van de Bauhaus-beweging en we genieten van middeleeuwse stadskernen, gotische kathedralen, classicisme en wilde natuur.

We kijken over de grenzen van de republiek naar de buren in Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Frankrijk. Eigenlijk stond ook Denemarken op het verlanglijstje, maar door de pandemie konden we het mooie kustgebied in het noorden van Duitsland niet meer aandoen.

Ertegenover klatert het water van de Goethe-fontein eenzamer dan ooit. En daarnaast, onverstoorbaar, een kraam voor braadworsten. Nog geen vijfhonderd meter verderop staat op het Theaterplatz een monument voor de intellectuele grootheden van de stad. Weimar is niet alleen de stad van Goethe, maar ook van zijn tijdgenoot Friedrich von Schiller. Beide schrijvers waren bepalend voor het ‘gouden tijdperk’ van Weimar. Net wat later, rond 1850, beleefde Weimar ook een ‘zilveren tijdperk’, met de muziek van Franz Liszt en Richard Wagner. In de twintigste eeuw drukte de stad opnieuw zijn culturele stempel op Duitsland, met de oprichting van de Bauhaus-beweging in 1919. De architect Walter Gropius had een visie van kunst die onafhankelijk was van de industrialisering, een wederopstanding van kunst als ambacht. De beweging zette de architectuur wereldwijd op zijn kop, met een credo dat nog steeds beroemd is: form follows function. Modern denken, modern bouwen. En zo is niet alleen Klassiek Weimar benoemd tot UNESCO-wereldcultuurerfgoed, maar ook Bauhaus en zijn sites in Weimar, Dessau en Bernau.

Slot Gusow:

Diende als voorbeeld voor Schloss Guse in Theodor Fontanes roman “Vor dem Sturm”.

Bonn heeft iets te vieren. 2020 is het Beethoven-jaar. 250 jaar geleden werd hier aan de Rijn Ludwig van Beethoven geboren, misschien wel de grootste componist aller tijden. Een uitzonderlijk talent, één van de beste pianisten ter wereld. Vrijwel iedereen kent zijn Symfonie nr. 5 met de beroemde openingstonen: dum-dum-dum-duuuuuuum… Zelf had Beethoven al met midden twintig forse gehoorproblemen, en met eind veertig was hij vrijwel doof. Ondanks dat bleef hij componeren, ‘hoorde’ de tonen met zijn ogen. We gaan langs bij zijn geboortehuis aan de Bonngasse 20. Tegenwoordig bevindt zich een museum achter de barokke gevel. In de gebouwen ernaast: de Kammermusiksaal en het Beethoven-archief. Misschien zat de componist precies daarboven aan het raam toen hij de Ode an die Freude van Friedrich Schiller verwerkte in zijn Symfonie nr. 9, sinds 1972 het Europese Volkslied. Het muziekgenie reisde graag naar het nabije Zevengebergte, vooral naar de Petersberg in het westen. Het gelijknamige hotel op 333 meter hoogte verwelkomde in zijn lange geschiedenis allerlei belangrijke staatshoofden – van de Amerikaanse president Eisenhower tot Haile Selassie, de laatste keizer van Ethiopië.

Petersberg:

De hoogte van Königswinter kijkt uit over de vroegere hoofdstad Bonn – net als de vele hoogwaardige bezoekers in zijn geschiedenis.