Daniel Arsham vereeuwigt zijn levensverhaal in een 911 Turbo

Al in zijn kinderjaren tekende Daniel Arsham sportschoenen, camera’s en Porsches – en dan vooral de legendarische 911 Turbo. Dit model was voor de Amerikaanse kunstenaar de inspiratiebron voor zijn nieuwste kunstwerk: de 930A – een hernieuwde interpretatie van de 911 Turbo uit 1986.

Daniel Arsham heeft twee jaar lang gewerkt aan een zeer persoonlijk project: 930A. Hij heeft van zijn 911 Turbo een rijdbaar kunstwerk gemaakt. Daarin liet Arsham met een scherp oog voor detail zijn besef van de tijd samenkomen met Porsche’s rijke racehistorie.

Arsham’s werk heeft een kenmerkende dystopische stijl, dat verval en aftakeling uitbeeldt. In een eerdere samenwerking met Porsche, creëerde Arsham een Porsche 992 in post-apocalyptische stijl. Deze auto is momenteel op tournee door Azië.

Persoonlijke ervaringen en Porsche-geschiedenis

Het project 930A begon met de vraag, hoe iets nieuws kon ontstaan uit Porsche’s traditierijke raceverleden en Arshams eigen universum? “Ik stelde mij een futuristisch Porsche-raceteam voor. Diverse iconische race-Porsches, zoals de 935 K3 van Dick Barbour uit 1980, diende als inspiratiebron, en daarin heb ik mijn eigen levensverhaal verwerkt,” zegt de kunstenaar.

Tal van prachtige details, zowel vanbinnen als vanbuiten, herinneren aan de race-Porsches uit het verleden. De wielen zijn een eerbetoon aan de RSR, de versnellingspookknop aan de 917. De carrosserie werd met de hand beschilderd en het interieur is op maat gemaakt.

Arsham is vooral trots op het exterieur van de 930A. Racewagens zitten vol met de logo’s en namen van sponsoren, en die bracht Arsham en zijn team – in samenwerking met Death Spray Custom (DSC) van David Gwyther – op het idee om de carrosserie handmatig te beschilderen met namen, logo’s en historische kleurschema’s.

Elk logo kenmerkt een moment uit Arsham’s loopbaan: partijen waarmee hij heeft samengewerkt, exposities en fictieve auto’s van de toekomst. “In zekere zin vertel ik mijn levensverhaal met historische racekleuren,” vertelt Arsham.

Hulp van een expert

De grootste uitdaging van het project vormde het ontwerp van de 930A, maar ook aan de techniek van de auto is veel veranderd. “Ik heb niet de kennis om al deze modificaties zelf uit te voeren, daarom heb ik de hulp ingeroepen van Ted Gushue van Type7,” vertelt Asham. Voor de restauratie en modificaties – inclusief motor, compleet Focal-audiosysteem en op maat gemaakte wielen – benaderde Arsham diverse specialisten. Matt Crooke van Fifteen52 hielp bij het ontwerpen en fabriceren van het retro-wieldesign.

Het interieur ademt de sfeer van de klassieke 911, maar is bekleed met hedendaagse materialen. Bewerkte canvas wordt gecombineerd met grijs en marineblauw leer. De instrumenten hebben eveneens deze kleurstelling, terwijl de snelheidsmeter verwijst naar de 911 Turbo voor de Japanse markt.

Porsche uit het derde millennium

Het is niet de eerste keer dat Arsham van een Porsche een kunstwerk maakt. In 2019 gaf hij een fabrieksnieuwe 992 een post-apocalyptisch uiterlijk, door het plaatwerk te beleggen met kristallen. De auto leek wel uit het derde millennium te komen, maar was nog altijd functioneel – net als de 930A.

Momenteel is de 992 op tournee in Azië. Het was een van de publiekstrekkers op de Chengdu Motor Show in China, en is ook te zien geweest bij de Porsche Studio in Seoel. Een tussenstop in Tokio en Singapore staan ook nog op de agenda.

Een andere Porsche 992 – gemaakt van antraciet, in de schaal 1 : 3 – symboliseert Arsham’s visie op de tijd. “Elk object staat bloot aan vergankelijkheid,” zegt de kunstenaar. Om dat uit te beelden, zijn diepe kraters in de carrosserie gemaakt, door hele stukken plaatwerk te vervangen door blank staal, plastic en onbewerkte kwarts. Het kunstwerk is onlangs in Hongkong geveild voor bijna 180.000 euro.

Over Daniel Arsham

Daniel Arsham is geboren op 8 september 1980, en wordt gezien als een van de meest invloedrijke kunstenaars van dit moment. Arsham blaast dagelijkse objecten nieuw leven in door te experimenteren met structuur en historisch perspectief. Op deze manier probeert verleden, heden en toekomst samen te smelten en zo zijn publiek op het verkeerde been te zetten.