Audi Digital Matrix Light

De digitale matrix-ledkoplampen zijn de geavanceerdste koplampen die Audi te bieden heeft. Met deze innovatieve koplamptechnologie zijn bijzondere lichtanimaties mogelijk, zoals de projectie van een duidelijk zichtbaar rechthoekig lichtvlak op de rijstrook voor de auto, binnen de gebruikelijke lichtbundel. Dit helpt bij de oriëntatie in het donker. Ook bijzondere lichtgraphics van de coming home-/leaving homefunctie zijn inbegrepen.

Het belangrijkste onderdeel van de digitale matrix-koplampen is het digital micromirror device (DMD), ook bekend uit led-videoprojectors. Op een kleine chip zitten ongeveer een miljoen microspiegels die elk slechts enkele honderdsten van een millimeter groot zijn. Met behulp van elektrostatische velden kan elk microscopisch klein spiegeltje tot wel vijfduizend keer per seconde kantelen. Deze superkleine spiegeltjes bepalen niet alleen of het licht wel of niet de omgeving bereikt, maar dankzij hun aantal en nauwkeurigheid is de lichtbundel ook enorm precies te richten. Daardoor heeft u als bestuurder een nog beter zicht in het donker, worden medeweggebruikers nog beter uit de directe lichtstraal gehouden en zijn diverse projecties inclusief animaties mogelijk.

Rijstrookverduidelijking inclusief markering van de autobreedte

Op de snelweg projecteert de auto binnen de lichtbundel een extra heldere witte rechthoek tussen de lijnen van de eigen rijstrook. De omschrijving ‘lichttapijt’ maakt nog het beste duidelijk waar het hier om gaat: een vlak van maximaal 50 meter lang dat voor de auto tussen de strepen oplicht. Komt u een ander voertuig achterop, dan krimpt het lichtvlak, zodat het nooit verder dan uw voorligger reikt. Verandert u van rijstrook, dan verspringt het vlak, zodat het steeds alleen voor uw eigen auto zit.

Binnen het lichtvlak ziet u een soort pijlen (chevrons) die de autobreedte aanduiden. Deze zwarte pijlen komen van pas bij wegversmallingen, zoals bij wegwerkzaamheden. De oriëntatiefunctie helpt om de auto zo goed mogelijk over de versmalde rijstrook te sturen.

Dynamische coming home-/leaving homeverlichting

Ook stilstaand komt de nieuwe koplamptechnologie volledig tot zijn recht. Koplampen die na het uitstappen nog even blijven branden of die na het uitschakelen van de auto een korte animatie vertonen, zijn een bekende feature van Audi. De nieuwe digitale matrix-ledkoplampen leveren nog meer toegevoegde waarde in de vorm van een bewegende projectie enkele meters voor de auto, op de weg, oprit of een muur. U kunt in MMI uit vijf presets kiezen.

Adaptieve aanpassing van de lichtbundel

Vergeleken met de matrix-ledkoplampen werken de innovatieve digitale matrix-ledkoplampen nog nauwkeuriger. Er is geen hard onderscheid tussen dimlicht en grootlicht. De lichtbundel past zich dynamisch aan de omstandigheden aan. Hier komen geen mechanische elementen bij kijken, want de aansturing gebeurt volledig digitaal. De auto produceert een zo fel mogelijk licht, maar schijnt daarmee niet op andere verkeersdeelnemers.

Markering van voetgangers vlak langs de weg

In combinatie met de nachtzichtassistent wordt vanuit de koplampen een specifieke lichtstraal gericht op voetgangers die langs de wegrand lopen. Dit komt met name van pas op wegen in het buitengebied waar een stoep en straatverlichting ontbreken.

Een breed scala aan overige verlichtingsfuncties

Met dergelijke geavanceerde technologie is nog veel meer mogelijk dan hierboven uitgebreid is beschreven. De digitale matrix-ledkoplampen kennen ook nog de volgende functies:

Specifieke e-tron dagrijverlichting

Dimlicht

Grootlicht

Positielicht

Dynamische knipperlichten

Afslaglicht (extra licht naast de auto tijdens naar links of rechts afslaan)

Statische bochtverlichting (in scherpe bochten extra licht naast de auto)

Allweatherlicht (minder weerkaatsing van eigen koplamplicht in bijvoorbeeld mist)

Manoeuvreerlicht (tijdens achteruitrijden extra licht schuin voor de auto)

Snelweglicht (op hogere snelheid komt de lichtbundel extra ver)

Automatisch-dynamische hoogteregeling

Prijs € 5.429,27 maar dan heb je wel iets heel bijzonders.