Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Sprint Challenge Benelux dit weekend naar Zolder

Voor komend weekend hebben de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Sprint Challenge Benelux opnieuw hun tenten opgeslagen op het Belgische circuit van Zolder, voor de vierde en voorlaatste ronde van het seizoen. Het is meteen ook één van de meest prestigieuze ronden. Door in het voorprogramma van de DTM te rijden, bevestigt promotor Cup Challenge Benelux zijn doel om de deelnemers een zeer aantrekkelijke kalender te bieden.

In de wetenschap dat de deelnemers aan de Porsche Carrera Cup Benelux enkel de sprintraces rijden, staan er nog slechts vier races op het programma om te beslissen wie de titel pakt: Loek Hartog (Bas Koeten Racing) of Morris Schuring (Team GP Elite). In het kampioenschap worden de twee jongelingen – 17 en 15 jaar – slechts door twee punten van elkaar gescheiden, in het voordeel van de oudste.

Ook in Pro-Am belooft het spannend te worden, tussen de Belgen Michael Cool (NGT Racing) en Nicolas Vandierendonck (EMG Motorsport), die slechts door vier punten gescheiden worden. De Nederlander Bas Barenbrug (Bas Koeten Racing), die derde staat, zou bovendien zomaar kunnen profiteren van dat gevecht.

In Zandvoort zorgden de rijders van de Am-categorie voor sensatie, door zich te mengen in de strijd met de beste rijders uit Pro-Am – en ze soms zelfs voor te blijven. De Nederlanders Jean-Pierre en Jaxon Verhoeven, samen uitkomend in een 911 GT3 Cup van Speedlover, hopen in Zolder hetzelfde te kunnen doen, maar beseffen maar al te goed dat hun Belgische teammaat Gilles Smits ook over een enorm potentieel beschikt.

Porsche Sprint Challenge Benelux: onbeslist in Cup, Vermeulen domineert Clubsport

Voor de rijders van de Porsche Sprint Challenge Benelux staan er komend weekend drie races op het programma. Na de twee sprints van 30 minuten kunnen ze ook scoren in een langere race over 55 minuten. De Pro-Am- en Am-rijders van de Porsche Carrera Cup Benelux, met Michael Cool (NGT Racing) op kop, komen uit in de ‘Cup Division’. Maar de verschillen zijn klein: Jaxon Verhoeven (Speedlover) en Nicolas Vandierendonck (EMG Motorsport) volgen respectievelijk slechts op vier en vijf punten.

In de ‘Clubsport Division’, voor de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, is de situatie iets anders. De Nederlander Thierry Vermeulen (Team GP Elite) domineert sinds de start van het seizoen. Een andere Team GP Elite-rijder, Steven van Rhee, staat op de derde plaats in de tussenstand. Hoewel het kampioenschap aan het eind van het weekend beslist kan zijn, moet er toch ook rekening worden gehouden met Yannick Redant en Sven van Laere, die het de GP Elite-armada nog lastig kunnen maken.

Het programma van deze vierde ronde bestaat uit twee keer 40 minuten vrije training op vrijdag, kwalificaties op zaterdag (11.15u) en de eerste Sprint-race om 16.05u. Zondag start de tweede Sprint-race om 09.30u. Na de finish van de DTM – om 15.10u – volgt dan de race van 55 minuten, die enkel voor de Porsche Sprint Challenge Benelux telt.

De races zijn hier live te volgen:

Round 4 – Qualification Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux: https://youtu.be/vEliy6Y_KW0



Round 4 – Race 1 Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux: https://youtu.be/zVDXRdoj7nI



Round 4 – Race 2 Porsche Carrera Cup Benelux & Porsche Sprint Challenge Benelux: https://youtu.be/-UTtDN9PEgA



Round 4 – Race 3 of the Porsche Sprint Challenge Benelux – 60 minute long race: https://youtu.be/u7XSEYsCjGY