Audi e-tron GT: passie voor kwaliteit en progressiviteit

Oog voor detail, maximale precisie en topkwaliteit: de Audi e-tron GT is de belichaming van de passie waarmee Audi auto’s ontwikkelt en bouwt. Voor de productie van de elektrisch aangedreven Gran Turismo in de Böllinger Höfe-fabriek van Audi in Neckarsulm, maakt het merk gebruik van specifiek op dit model afgestemde nieuwe technologieën. De finishing touch wordt echter door zeer bekwame mensenhanden aangebracht. En omdat het dynamische kunstwerk ook goed moet klinken, heeft Audi muzikale flair en technische competentie toegepast bij het componeren van een uniek geluid voor de e-tron GT. Het klinkt krachtig en vooruitstrevend – zoals een Audi dat hoort te doen.

De Audi e-tron GT is de eerste volledig elektrische auto van het merk die in Duitsland wordt gebouwd. De productie van de Gran Turismo gaat eind 2020 van start in de Audi Böllinger Höfe-fabriek in Neckarsulm. De productiefaciliteit voor kleine series is voor deze nieuwe taak geüpgraded en omgebouwd. Het vakmanschap is uiteraard behouden gebleven en wordt nu aangevuld met digitale processen en slimme technologieën. De tests van de werkprocedures aan de productielijn en de logistieke processen werden voor het eerst op virtuele wijze uitgevoerd, waarbij ook de planning met behulp van VR-technologie werd voltooid. De productie van de e-tron GT is opgezet zonder dat er fysieke prototypes werden gebouwd – een primeur bij Audi.

Innovatieve carrosserie-assemblagelijn

Grote delen van de carrosserie van de volledig elektrische Gran Turismo zijn gemaakt van een materiaalmix van ultrasterk staal en aluminium. Om deze bodydelen in de geplande hoeveelheden te kunnen produceren, werd een carrosseriesectie ingericht waarin het vakmanschap van de medewerkers wordt gecombineerd met het potentieel van geautomatiseerde productietechnologie. Deze afdeling bestaat uit een innovatieve carrosserie-assemblagelijn waar elke body twee keer overheen gaat.

Aan het einde van de carrosserie-assemblagelijn monteren gespecialiseerde medewerkers de componenten en controleren ze de afwerking van de carrosserie. Het expressieve design van de Audi e-tron GT stelt ongekend hoge eisen aan de kwaliteit van de productie – het zijpaneel heeft bijvoorbeeld een opmerkelijk grote trekdiepte van 35 centimeter tussen het hoogste en het laagste punt.

De uitgebreide productielijn omvat 36 in plaats van 16 cycli, zoals voorheen het geval was. De e-tron GT deelt de productielijn met de R8. De integratie van twee technisch zó totaal verschillende auto’s op één lijn is uniek binnen de Volkswagen Group. Beide modellen worden verplaatst met dezelfde zelfrijdende transportwagens en een elektrisch aangedreven monorailsysteem. Op één station van de lijn werken mensen en robots naast elkaar. Ook is er een 3D-printer aanwezig om op verzoek van de medewerkers montagehulpstukken op maat te maken. Na voltooiing wordt er met elke auto een afstand van circa 40 kilometer afgelegd op de openbare weg. De testrit omvat ook trajecten op de snelweg en in het stadsverkeer.

Elektrosound

Of het nu gaat om kwaliteit, design of technische eigenschappen – de Audi e-tron GT is een auto die zich in alle opzichten kenmerkt door de passie van Audi. Dat geldt ook voor het geluid van de elektrisch aangedreven Gran Turismo. Ingenieurs Rudolf Halbmeir en Stephan Gsell bedachten en componeerden het progressieve elektronische geluid op de computer, in het geluidslaboratorium, in de rijdende auto en tijdens klantonderzoeken.

Zoals bij elke elektrische auto is ook de e-tron GT voorzien van het wettelijk verplichte akoestische waarschuwingssysteem voor auto’s (AVAS), hoewel het bij dit model deel uitmaakt van een breder akoestisch spectrum. Een luidspreker aan de voorzijde van de auto brengt het AVAS-geluid voort. Als het optionele sound-pakket wordt besteld, wordt een tweede, grote luidspreker aan de achterzijde toegevoegd. Tegelijkertijd zorgen twee luidsprekers in het interieur voor een emotionele geluidsbeleving. Twee bedieningselementen zorgen voor een continue aanpassing van het e-tron GT-geluid op basis van variabelen zoals de snelheid of de stand van het gaspedaal. Met het Audi Drive Select systeem kan de bestuurder instellen of en hoe intensief hij het geluid wil ervaren.

