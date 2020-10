Audi en FAW gaan elektrische auto’s in China produceren

Intentieverklaring getekend voor oprichting nieuwe onderneming voor productie elektrische Audi-modellen op PPE-platform

Audi CEO Markus Duesmann: “Dit besluit benadrukt strategisch belang van Chinese markt”

Audi breidt zijn aanwezigheid in China verder uit. Als een belangrijke stap op weg naar een nieuwe rol als aanbieder van duurzame premium mobiliteit, hebben Audi en FAW vandaag een intentieverklaring ondertekend voor de gezamenlijke productie van elektrische auto’s op basis van het PPE-platform in China.

Audi gaat het Premium Platform Electric (PPE), dat het merk in samenwerking met Porsche ontwikkelde, ook in China introduceren. Diverse volledig elektrische Audi-modellen voor de Chinese markt worden vanaf 2024 op dit nieuwe PPE-platform geproduceerd. “Deze stap benadrukt het strategische belang van de Chinese markt, en met dit besluit creëren we actief een nieuw afzetgebied voor onze innovaties,” verklaart Markus Duesmann, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG en tevens direct verantwoordelijk voor Audi’s activiteiten in China. De plannen voor de nieuw op te richten onderneming worden momenteel verder uitgewerkt. De productiestart is voorzien voor 2024.

Chinees elektrificatie-offensief

Audi’s elektrificatie-offensief in China is reeds begonnen. Samen met FAW produceert het merk daar al de volledig elektrische Q2L e-tron en de A6L TFSI e plug-in hybride. Aanvullend wordt de Audi e-tron, die voorheen in China geïmporteerd werd, sinds september ook lokaal geproduceerd in Changchun. De komende jaren breidt het concern het aanbod elektrische e-tron-modellen in China verder uit. Audi verwacht dat tegen 2025 zo’n 40 procent van de totale verkopen in China zal bestaan uit geëlektrificeerde modellen.

Als onderdeel van de FAW-VW joint-venture produceert Audi nu al op vier locaties in China: in Changchun, Foshan, Tianjin en Qingdao. De totale Chinese productiecapaciteit bedraagt momenteel zo’n 700.000 auto’s per jaar.