Audi Q8 debuteert als plug-in hybride

Aandrijflijn met 3.0 V6 TFSI, tiptronic, elektromotor en lithium-ion accu

Tot 47 kilometer aan elektrische actieradius (WLTP)

Twee vermogensvarianten: 280 kW/381 pk en 340 kW/462 pk

De Q8 TFSI e quattro is de nieuwste aanvulling op het brede aanbod van TFSI e plug-in hybridemodellen van Audi. De stijlvolle Q8 TFSI e quattro is er in twee vermogensvarianten: 280 kW/381 pk en 340 kW/462 pk. Beide versies koppelen een sportief karakter aan maximaal gebruiksgemak. De Audi Q8 55 TFSI e quattro is per eind oktober te bestellen vanaf € 93.640*.

Na de A3, A6, A7 Sportback, A8, Q5 en Q7 is de Q8 het zevende model van Audi met plug-in hybridetechnologie. De Audi Q8 TFSI e quattro-modellen hebben een aandrijflijn waarin een 3.0 TFSI benzinemotor, een elektromotor die is geïntegreerd in automatische achttraps tiptronic-transmissie, en een vloeistofgekoelde lithium-ion accu met een capaciteit van 17,8 kWh worden gecombineerd. De Audi Q8 55 TFSI e quattro heeft een systeemvermogen van 280 kW/381 pk en een maximaal koppel van 600 Nm. Die combinatie is goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 5,8 seconden en een topsnelheid 240 km/u. Het gemiddelde verbruik komt uit op 2,6-2,8 l/km (CO 2 : 59-63 g/km)**. De Audi Q8 60 TFSI e quattro is met een vermogen van 340 kW/462 pk en een koppel van 700 Nm nog krachtiger. Dit model sprint in 5,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u, en vervolgens door naar een begrensde topsnelheid van 240 km/u. Het gemiddelde verbruik bedraagt 2,7-2,8 l/100 km (CO 2 : 62-63 g/km)**.

Slim elektrisch rijden

Het lithium-ion accupakket laat de evolutie in accutechnologie duidelijk zien. Het is compacter, krachtiger (+0,5 kWh) en lichter (-40 kg) dan het pakket van de Audi Q7 TFSI e quattro uit 2019. De accucapaciteit van 17,8 kWh maakt voor de Q8 55 TFSI e quattro een elektrische actieradius van maximaal 47 km** mogelijk (Q8 60 TFSI e quattro: 45 km). In elektrische modus is de topsnelheid begrensd op 135 km/u. De Q8 start altijd in elektrische modus en produceert daarbij het wettelijk voorgeschreven geluid (Acoustic Vehicle Alerting System). Door de EV-modus in het MMI-display te selecteren, rijdt de auto zoveel mogelijk 100% elektrisch. In Hybrid-modus zijn er drie mogelijkheden. In de stand ‘Auto’ kiest de Q8 TFSI e automatisch de optimale aandrijfwijze op basis van maximale efficiency. In ‘Hold’ blijft de laadstatus van de batterij op het huidige niveau en in ‘Charge’ wordt hij tijdens het rijden zo veel mogelijk opgeladen. Het merendeel van alle dagelijkse remacties (vertraging tot 0,3 g) wordt uitgevoerd door de elektromotor. De energie die daarbij vrijkomt, gaat direct naar het accupakket. Bij het afremmen kan tot 80 kW aan energie worden teruggewonnen en bij het ‘zeilen’ (rijden met uitgeschakelde verbrandingsmotor) 25 kW. Voor nog efficiënter rijden is er de predictive efficiency assistent van de optionele adaptive cruise assist. Deze laat de bestuurder bijvoorbeeld weten wanneer het zinvol is om de voet van het gaspedaal te halen.

Slim laden

De lithium-ion batterij is met 7,4 kW te laden. Het volledig laden van een lege batterij duurt 2,5 uur. Via Shuttelbiedt Audi slimme laadmogelijkheden voor thuis, op het werk en onderweg. Met de myAudi app zijn onder meer de laadstatus van de batterij en de resterende actieradius op te vragen. Ook het laadproces en comfortfuncties (voorverwarmen/-koelen van het interieur) zijn via deze app aan te sturen.

Audi drive select

Met het standaard Audi drive select kiest de bestuurder uit de rijprofielen comfort, efficiency, dynamic, individual, offroad en allroad. Op basis daarvan worden de karakteristieken van onder meer de 3.0 TFSI, de tiptronic-automaat, de luchtvering (standaard op Q8 60 TFSI e quattro) en stuurbekrachtiging aangepast. Zo zorgt de elektromotor voor een extra boost bij het accelereren als ‘dynamic’ is geselecteerd in combinatie met de S-modus van de transmissie.

Altijd praktisch

Elke Audi Q8 TFSI e quattro biedt naast volop ruimte voor vijf ook een bagageruimte met een inhoud van 505 liter (1.625 liter met neergeklapte achterbank). Het maximale trekgewicht bedraagt maar liefst 3,5 ton. quattro garandeert ook dan optimale tractie.

De Audi Q8 TFSI e-modellen zijn vanaf eind oktober te bestellen bij de Nederlandse Audi-dealers. Prijzen beginnen bij € 93.640* voor de Audi Q8 55 TFSI e quattro.