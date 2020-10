Het beroep: precisierijdster voor Hollywood.

De auto: een T-model uit 1969.

De weg: de Pacific Coast Highway.

De vrouw: Instagrammer @thatporschegirl.

Als je door Los Angeles heen gereden bent, krijg je na de files weer zin je tanden in een flink stuk weg te zetten. In het zuiden krijgt de weg weer oogcontact met de glinsterende oceaan en draagt hij met recht de fameuze naam Pacific Coast Highway. Rechts rijgen de witte stranden zich aaneen als parels aan een ketting; een navigatiesysteem is overbodig. Walvissen spuiten hun fonteinen loodrecht de blauwe hemel in. Na tachtig kilometer is daar dan Newport Beach. Twee pieren steken hier in zee, geflankeerd door een van de grootste jachthavens van de Amerikaanse westkust. Als het verkeerslicht op rood springt, trekt een vrouw met een surfplank op blote voeten een sprintje over de highway richting het water. Welkom @Lara’s wereld.

Virtuele missie

“Hi! Ben zo bij je.” Luchtig sweatshirt, zonnebrandcrème, een beetje lipgloss, een keer met de borstel door het lange haar, mobieltje, zonnebril, autosleutels – en klaar is ze. Het huis waarin ze woont met haar zoon en haar vriend heeft al net zo weinig opsmuk nodig als deze Porsche-girl zelf. “Wij leven toch hoofdzakelijk buiten”, zegt Lara. “Auto’s en reizen zijn voor mij belangrijker dan dingetjes voor in huis.” Dat ‘Girl’ moet ze even uitleggen. Het is haar virtuele naam, want sinds anderhalf jaar brengt ze veel tijd online door. @thatporschegirl is voor Lara de digitale manier om haar passie voor Porsche te delen. Deel van de missie is ook het imago van vrouwen in de wereld van de sportwagen eens wat bij te stellen. Als ze foto’s ziet van schaars geklede modellen, tronend op een motorkap is haar commentaar: “Ik zou die vrouwen liever achter het stuur zien, met de auto op hun naam.” Zelf post ze coole Porsche-foto’s, beantwoordt ze technische vragen en onderhoudt ze contact met de community. Ze heeft zo’n 20.000 volgers.





“Ik zou al autorijdend nog luiers kunnen verschonen.

”Lara, @thatporschegirl

De Porsche Macan S in haar garage is de wagen voor roadtrips met het gezin. Direct daarnaast staat Lara’s Porsche 911 Turbo 3.3 van de generatie 930 uit 1982. De kracht spat er gewoon vanaf bij dit verzamelstuk. Maar wij willen alleen wat cruisen. Daarvoor kiest Lara dan haar Porsche 911 T-model uit 1969. Die staat te stralen in Lee Green. “Deze kleur is een eigen creatie.” Haar vriend Lee steekt veel tijd in de restauratie. De auto duikelde ze ergens aan de oostkust op en bleek eenmaal in de zon van Californië in een deerniswekkende toestand te verkeren. Dus moest er flink worden gesleuteld. Maar zoiets schrikt haar niet af: “Dat heb ik altijd al gemoeten, want de auto’s die ik graag wilde, kon ik me weliswaar net veroorloven, maar niet in perfecte toestand.”

“De meeste mannen denken dat ik de auto van mijn pappie geleend heb.”

Lara start de luchtgekoelde boxer, draait het raam naar beneden, trekt op en voegt in op de kustweg. De klassieker valt meteen op, en dat terwijl Europese merken in Newport Beach toch best alledaagse verschijningen zijn. De ogen zijn ook gericht op de vrouw achter het stuur. “De meeste mannen denken dat ik de auto van mijn pappie geleend heb”, zegt ze terwijl ze het gaspedaal nog wat dieper intrapt en opschuift naar de inhaalstrook. “Ik blijf altijd vriendelijk en denk er het mijne maar van. Maar in feite is het best raar dat het zelfs vandaag de dag blijkbaar nog heel exotisch is als een vrouw een historische Porsche bestuurt.”

Precisierijdster

Op haar twaalfde besluit ze dat ze ooit Porsche moet gaan rijden. Dat gebeurde precies op de dag dat een vriendin van haar moeder – single, leidinggevende positie – met haar eigen Porsche kwam voorrijden. Volwassen vrouwen zoals Lara ze tot dan toe kende, waren allemaal gehuwd en van beroep huisvrouw. Lara spaart en verslindt advertenties met auto’s die te koop staan. ’s Nachts rijdt ze met de auto van haar moeder door de verlaten straten van de buurt. Oefenen! Uithoudingsvermogen en doelgerichtheid zijn twee van Lara’s kwaliteiten. Wanneer ze op haar zestiende haar rijbewijs haalt, koopt ze een Kever. “Superleuk, maar met een erbarmelijke motor.” De Beetle miste iets, maar hij bracht wel vrijheid. Met de volumeknop omhoog en de raampjes omlaag trekt Lara heel Californië door. Nadat ze de high school heeft afgerond, Lara is dan net zeventien, vertrekt ze naar New York.

Met haar één meter tachtig, lange blonde lokken en slanke figuur kan ze tweeënhalf jaar aan de slag als fotomodel. Het is vervolgens de hoop op werk in Hollywood waardoor Californië haar weer trekt. Alleen heeft ze geen zin in rollen als figurante. Ze wordt precision driver, de elegante versie van een stuntrijder. “Geen brandende auto’s die over de kop slaan”, verduidelijkt ze. “Het gaat er vooral om dynamisch exact te zijn en op de set ook geen camera’s of mensen omver te rijden.” Lara neemt het stuur over voor filmsterren uit Hollywood die niet kunnen inparkeren, te angstig zijn om te rijden of geen rijbewijs hebben. Rond haar 25e treedt ze op als stand-in voor Julia Roberts, Jennifer Connelly en Mary Louise Parker. Op de set krijgt ze ook steeds vaker een caravan voor zichzelf. “Ik zou al autorijdend nog luiers kunnen verschonen”, lacht ze. “Maar dat doe ik natuurlijk niet. Mijn kinderen zitten niet meer in die leeftijdsgroep.” Vanuit de modelbranche krijgt de moeder van een volwassen dochter en een zoon nog steeds opdrachten. Als fitnessmodel heeft ze een postuur dat kan dienen als pasvorm voor badpakken, truien, broeken en avondjurken.

Ze geeft gas en laat ons surfen over de highway. “Let op, als we straks bij die bocht daar komen, weet je niet wat je ziet”, roept ze naar de passagiersstoel, over de met elkaar wedijverende geluiden van de motor en de wind heen. En inderdaad: okerkleurige klippen reflecteren het zonlicht. Zilvergroene saliestruiken en roze bougainvillea’s bedwingen hier de rotsen. Pelikanen zweven in formatie boven surfers die wachten op de perfecte golf. Ook Lara kijkt uit naar het grote genieten en loert op de volgende bocht in de weg die ze meter voor meter kent. “Je moet ieder moment pakken, uit het leven halen wat erin zit!”

Een 911 als balsem voor de ziel

Publiekelijk geeft ze weinig van zichzelf prijs, niet eens haar achternaam. Al kort nadat ze op Instagram was gestart met @thatporschegirl deed ze onaangename ervaringen op met opdringerige fans, dus ze wiste alle persoonlijke gegevens. Maar één verhaal is er dan toch. Iets dat tien jaar geleden speelde. Als haar toenmalige vriend haar verlaat, besluit ze het liefdesverdriet te verzachten door te kiezen voor een veel betrouwbaarder partner: een zilverkleurige 911 Cabriolet. De verkoper begroet haar met de vraag: “Hey, ben jij niet iets voor mijn verzameling?” Lara kijkt de man geërgerd aan. “Nou nee, ik ben er meer een van kijken, kijken en niet kopen.” Door dus naar de volgende handelaar. Die heeft wel balsem voor haar staan, zwart en maar drie jaar oud. “Die moet eigenlijk eerst gewassen worden”, zegt een weer slechts matig geïnteresseerde verkoper. Haar geduld begint op te raken: “Als u mij die auto niet meteen laat bekijken, ben ik weg!” Na de proefrit dingt Lara met succes af op de prijs en neemt ze haar eerste Porsche mee naar huis. Zeven jaar lang vormen ze een paar. Achteraf kan ze erom lachen, maar toch ergert het haar nog steeds wanneer mannen twijfelen aan haar deskundigheid op autogebied.

Je zou haar een ijveraarster voor vrouwelijke sportwagenbestuurders kunnen noemen. Met haar medestrijdsters lobbyt ze op bijeenkomsten als Cars and Coffee – voor liefhebbers van auto’s en oldtimers een waar instituut, een informatiebeurs voor zeldzame onderdelen.

Gaandeweg is de Porsche-girl bij schrijvers, makers van podcasts en evenementenbureaus steeds duidelijker op de radar verschenen. Lara wil nu een eigen talkshow voor sportwagen-enthousiastelingen. Bij het – dit keer virtuele – California Festival of Speed stond ze al als presentatrice voor de camera.

We zien wel wat de toekomst brengt. “Ik leg mijn handen in de schoot en laat me gewoon verrassen: go with the flow.” Alleen nu even niet, want ze kan maar beter alert zijn aan het stuur, vanwege de scherpe bocht naar links die de weg hier maakt. Lara legt haar hele ziel en zaligheid in het nemen van de ronding. Derde versnelling, tweede versnelling, de ideale lijn en gassen! Met uiterste precisie.