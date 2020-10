Porsche24 driven by Redline met Max Benecke vierde in eindstand Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline is met de Duitse coureur Max Benecke als vierde geëindigd in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap op het populaire simulatieplatform iRacing. Tijdens het afsluitende evenement, verreden op de virtuele variant van het beroemde circuit van Monza in Italië, werd coureur Benecke in de sprintrace geraakt door een concurrent, waardoor hij als 25e eindigde. In de aansluitende hoofdwedstrijd reed hij een uitstekende inhaalrace, die hij als negende wist af te sluiten, zodat hij aan het eind van het seizoen in ieder geval nog een top-tien-klassering kon laten bijschrijven. De kampioenstitel was voor de Britse rijder Sebastian Job, uitomend voor het simrace-team van Red Bull. Diens Schotse teamgenoot Graham Carroll won beide races.

Dat het voor Max Benecke tijdens de laatste twee races van het seizoen niet eenvoudig zou worden, bleek al in de kwalificatie, waarin hij genoegen moest nemen met de 13e startplaats. Als altijd waren de onderlinge verschillen in het sterk bezette internationale veld bijzonder klein. De Brit Jamie Fluke, die als achtste in de kwalificatie vanwege de omgekeerde startvolgorde voor de eerste acht de sprintrace vanaf de pole-position mocht beginnen, voerde in de eerste helft van de wedstrijd het veld aan. De Australiër Joshua Rogers, die voorafgaand aan de finale nog minimale kansen had om zijn kampioenstitel in de serie met succes te verdedigen, zag alle hoop in rook opgaan toen hij in de beginfase al betrokken raakte bij een crash. Daarmee waren zijn kansen verkeken en was de Britse Red Bull-rijder Sebastian Job zeker van de titel.

Benecke maakt 14 plaatsen goed

Ook Max Benecke werd geraakt in het strijdgewoel en werd daardoor gestopt in zijn opmars. In de sprintrace, waarin de Schot Graham Carroll de overwinning behaalde, voor Jamie Fluke en de Noor Tommy Ostgaard, eindigde Benecke als 25e. In de hoofdwedstrijd leidde Carroll vanaf de pole-position en maakte er een mooie show van met zijn teamgenoot Sebastian Job, die immers al zeker was van de titel en daarmee zonder druk kon rijden. Uiteindelijk kwam Carroll opnieuw als winnaar over de eindstreep, gevolgd door Job en Ostgaard. Max Benecke, de rijder van Porsche24 driven by Redline, maakte maar liefst 14 plaatsen goed en sloot de race als negende af. In de eindstand van het kampioenschap bezet Benecke de vierde plaats.

“Het niveau ligt enorm hoog en feit is dat we onze eigen verwachtingen niet volledig hebben kunnen waarmaken”, zegt Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “We moeten goed analyseren wat er gebeurd is en kijken wat er nodig is om volgend jaar wel weer in de top drie mee te kunnen doen. Dat is zeker het uitgangspunt. Wel gaan we ervoor strijden om het ‘format’ van de serie te laten aanpassen, want het heeft nu soms teveel te maken met geluk, niet met racen, zoals dat wel zou moeten. Het concept van het team Porsche24 driven by Redline met de ondersteuning vanuit de Nederlandse Porsche-organisatie is wel zeer geslaagd: het team van dit jaar is het beste ‘works-team’ ooit geweest, met alle successen die we hebben behaald, met name aan het begin van dit jaar. We hebben een aantal grote wedstrijden gewonnen en altijd vooraan meegestreden. Helaas hadden we in de laatste paar lange-afstandsraces te maken met de ‘balance of performace’ die voor ons niet goed was, waardoor we geen betere resultaten konden behalen, maar als de ‘bop’ goed was, dan waren we gewoon heel snel en deden we mee om de winst. In de Porsche TAG Heuer Esports Supercup bleven we ook nog lang in de strijd om het kampioenschap, maar uiteindelijk kregen we een paar klappen te verduren en daardoor was de titel niet langer binnen bereik. We hebben als team wel het best mogelijke eruit gehaald, en daar ben ik ontzettend trots op.”