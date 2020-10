Een jonge autojournalist, een charismatische Head of Development en een unieke Porsche 928 S4 zijn de hoofdrolspelers in een mooi verhaal met een verrassende afloop.

Toen Tobias Aichele, journalist en auteur van ‘Porsche 911 – Forever Young’ een heel bijzondere 928 S4 na decennia weer terugzag tijdens een klassiekershow, twijfelde hij geen moment. Hij kocht de auto direct na deze onverwachte reünie.

We gaan terug naar 1987, het jaar waarin Aichele, toen nog junior redacteur bij de Motor-Presse te Stuttgart, een interview afnam met Helmuth Bott, Head of Development bij Porsche. Het interview vond plaats in zijn kantoor in het Development Center in Weissach. “Daar zag ik voor de deur van het kantoor voor het eerst zijn one-off Porsche. Hij viel meteen op door zijn ongebruikelijke kleur en de eigenaardige antenne voor de Network C-telefoon”, aldus Tobias. Tijdens het interview werd het vermoeden van Aichele bevestigd dat het geen gewone 928 S4 was: hij werd door Bott gebruikt als testvoertuig, aangedreven door de 5,4-liter motor met een vermogen van ongeveer 350 pk en andere prototype-onderdelen die pas later hun weg vonden naar serieproductie. Ook het volledig in medium brown leder opgetrokken interieur was uniek en op maat gemaakt. De enorme Network C-telefoon was een van de extra’s die in 1987 als speciaal accessoire voor de 928 S4 verkrijgbaar was. Het apparaat kon alleen bediend worden met de achterklep open. De grote dakantenne is een herkenbaar element uit het vroege tijdperk van mobiele telefoons.

Het interview was tot grote vreugde van de aanvankelijk nog wat nerveuze jonge schrijver zeer informatief en prettig. “Er was een echte klik en persoonlijke vragen waren ook toegestaan. Hij vertelde me dat hij ook een 356 SC Coupé bezat, evenals een oudere 911 met een experimentele katalysator. Hij reed toen ook zelfs al met een Porsche op diesel.” Bott maakte indruk op Aichele en ze hielden ook na het interview nog regelmatig contact tot hij plotseling overleed in 1994. In 1992 heeft Bott nog geholpen bij het schrijven van zijn boek ’Porsche 911– Forever Young’.

Snel vooruit naar 2019 en specifiek de vakbeurs Retro Classics in Stuttgart. Bij toeval komt Aichele op een stand een 928 tegen die hem bekend voorkomt. Toen hij het verkoopleaflet doornam en zag dat de auto een “voormalige directieauto” was, had hij al snel door dat dit wel eens de 928 S4 van Bott zou kunnen zijn. Toen de verkoper zijn vermoedens bevestigde twijfelde hij geen moment en deed hij een bod op de auto. “Alle herinneringen aan ‘Herr Bott’ en zijn indrukwekkende Porsche kwamen terug en ik móést de auto gewoon kopen”.

De op 7 december 1987 geregistreerde 928 beschikte al over de bekende 5,4-liter motor – die pas in serieproductie ging in het modeljaar 1992. Het hydraulische differentieel met beperkte slip werd voor het eerst toegepast in de 928 GT, die in het voorjaar van 1990 wereldwijd op de markt werd gebracht. Het bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), afkomstig uit de autosport, kwam voor het eerst in de 928 terecht in het modeljaar 1989, evenals de nieuwe boordcomputer met twee LCD-displays. Een andere experimentele functie in de ‘Bott-928’ was de ingebouwde diagnosefunctie, waardoor monteurs bijvoorbeeld storingen direct konden inlezen. De tweede eigenaar kocht de auto op 24 januari 1991 met 19.200 km op de teller. Tegen de tijd dat hij hem te koop aanbod op de Retro Classics stond de kilometerteller al op 210.000. De auto was echter nog geheel origineel. Zelfs de logge Network C-telefoon was nog steeds aanwezig.

Aichele geniet nog elke dag van zijn unieke 928, die hem vaak doet herinneren aan zijn bijzondere ontmoeting in 1987.