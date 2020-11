Audi A3 Sportback wint ‘Gouden Stuurwiel’ in compacte middenklasse

Prestigieuze onderscheiding door lezers Auto Bild en Bild am Sonntag

63 auto’s streden in acht categorieën om felbegeerde titel

Nieuwe Audi A3 houdt traditie in awards hoog

De nieuwe Audi A3 Sportback heeft de felbegeerde ‘Gouden Stuurwiel’ award ontvangen in de compacte middenklasse. Lezers van het gerenommeerde Duitse automagazine Auto Bild – en de daaraan verwante Europese titels plus de krant Bild am Sonntag – brachten afgelopen zomer hun stemmen al uit. Uit deze voorselectie koos een jury van internationale specialisten recent de uiteindelijke winnaars.

“De ‘Gouden Stuurwiel’ award voor de nieuwe A3 Sportback is voor ons een erkenning voor een sterke teamprestatie waar we erg trots op zijn,” verklaart Audi’s CEO Markus Duesmann. “Het model spreekt een brede doelgroep van consumenten aan en zet nieuwe maatstaven op het gebied van design en digitalisering.”

Niet alleen is het ‘Gouden Stuurwiel’ één van de meest prestigieuze autoverkiezingen van dit moment, het is tevens de oudste in Duitsland. De onderscheiding werd in 1976 voor het eerst uitgereikt. Aan de 2020-editie namen in totaal 63 nieuwe automodellen deel, verdeeld over acht verschillende categorieën.

Winnaarstraditie

De Audi A3 heeft een traditie hoog te houden als het gaat om awards en onderscheidingen. In 1996 was het model de grondlegger van een nieuw segment: de premium compacte middenklasse. Sindsdien heeft de A3 het ‘Gouden Stuurwiel’ driemaal gewonnen: in 1996, 2012 en 2013. Afgelopen voorjaar werd de vierde generatie van de Audi A3 gelanceerd. Onder het progressieve design van de body schuilt een scala aan innovaties die rechtstreeks afkomstig zijn uit de hogere middenklasse. Voorbeelden zijn de geavanceerde infotainment-, onderstel- en rijassistentiesystemen. Sinds de lancering van de vierde-generatie A3 heeft Audi het gamma na de Sportback inmiddels verder uitgebreid met de A3 Limousine, de twee S-modellen en de nieuwe A3 Sportback TFSI e plug-in hybride.