Audi SQ5 TDI Sportback in Dragon oranje

De Audi SQ5 is te bestellen met zijn dikke TDI motor. En nu ook in de sportieve Sportback lijn te verkrijgen.

De nieuwste versie van deze drieliter V6 levert een vermogen van 251 kW/341 pk en een koppel van 700 Nm. Deze trekkracht is continu beschikbaar in een breed toerentalbereik, tussen 1.750 en 3.250 tpm. De 3.0 TDI ontwikkelt zijn vermogen eerder en op krachtigere wijze dan voorheen. Hij brengt het topmodel binnen de Q5-serie in 5,1 seconden van 0 naar 100 km/u en vervolgens door naar een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u.

De nieuwe SQ5 TDI kan je hier configureren.



De nieuwe SQ5 TDI Sportback kan je hier configureren. De Nederlandse prijs en configurator wordt spoedig bekend gemaakt.