Nu al een designicoon: wereldpremière Audi e-tron GT op 9 februari

Audi e-tron GT: in slechts twee jaar van showcar tot productiemodel

Een echte gran turismo met de efficiency van elektrische aandrijving

e-tron GT: de basis voor het design van toekomstige elektrische Audi’s

Speciale website voor pre-bookers

Bij de onthulling van de Audi e-tron GT showcar in 2018 zei Marc Lichte, Hoofd Design bij Audi: “Dit is de mooiste auto, die ik ooit hebt getekend!” Nu, twee jaar later, is de productieversie van dit nieuwe designicoon startklaar. Op 9 februari onthult Audi zijn eerste volledig elektrisch aangedreven gran turismo.

In slechts twee jaar tijd heeft Audi de e-tron GT ontwikkeld van showcar tot productiemodel. Het oorspronkelijke design is daarbij grotendeels intact gebleven. Net als het studiemodel heeft ook de productieversie krachtige proporties. De korte overhangen, de lange wielbasis en het slanke passagierscompartiment zijn daarbij beeldbepalend. Volgens Marc Lichte straalt de e-tron GT niet alleen ‘Voorsprong door techniek’ uit, maar weerspiegelt hij ook de nieuwe merkstrategie van Audi: ‘Living Progress’. “De e-tron GT is nu al een nieuw designicoon,” verklaart Lichte. “Hij past perfect in een reeks van legendarische Audi-modellen die met hun vorm ook hun functie verwoordden. Zo maakte de Audi A2 al bij de eerste oogopslag duidelijk dat hij voor maximale efficiency stond; de TT was een waar kunstwerk op wielen en het design van de R8 liet geen enkele twijfel bestaan over zijn sportieve aspiraties.”

Gran turismo opnieuw uitgevonden

In het design van de Audi e-tron GT smelten verleden en toekomst samen. Oorspronkelijk waren GT’s bedoeld voor langeafstandsraces. Dat betekende dat ze meer comfort en een ruimer interieur dienden te hebben dan pure racewagens. De e-tron GT vertaalt deze typische gran turismo-kwaliteiten door naar het elektrische tijdperk én voegt daar extra efficiency aan toe. Zo is de krachtige vormgeving een fraai voorbeeld van ‘vorm volgt functie’, aangezien de verfijnde stroomlijn van de e-tron GT ook leidt tot een ruimere actieradius. Marc Lichte: “Met deze benadering, waarbij efficiency centraal staat, vormt de e-tron GT ook de basis voor het design van toekomstige elektrische Audi’s.”

Interieur: sportiviteit en duurzaamheid

Zelfs het interieurdesign van de Audi e-tron GT is zeer efficiënt. Door de elektrische aandrijflijn biedt het model bij compacte buitenafmetingen een opmerkelijk ruim en licht interieur. En dat straalt naast de kenmerkende GT-sportiviteit ook duurzaamheid uit. In de speciaal voor de e-tron GT ontwikkelde interieur-line wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van leder. In plaats daarvan krijgt de elektrisch aangedreven gran turismo bekleding die is gemaakt van gerecyclede materialen. Ook dat is een designspeerpunt volgens Marc Lichte: “Duurzaamheid begint met een idee en dat krijgt letterlijk vorm door design. De Audi e-tron GT laat ook zien hoe het we luxe in het elektrische tijdperk gaan ervaren.”

De Audi e-tron GT beleeft op 9 februari aanstaande zijn wereldpremière en arriveert dit voorjaar bij de Nederlandse Audi-dealers. Geïnteresseerden kunnen hun interesse voor de Audi e-tron GT nu al kenbaar maken via de speciale pre-booking website.