Audi e-tron uitgeroepen tot ‘Elektrische Auto van het Jaar’

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) kiest Audi e-tron als winnaar in ‘Top Segment’

Jury prijst elektrische SUV van Audi vanwege ‘uitstekende range, goede verkoopaantallen en 1.800 kilo trekgewicht’

2021 wordt het jaar van e-tron

De Audi e-tron is uitgeroepen tot Elektrische Auto van het Jaar. De elektrische SUV van Audi eindigde in de jaarlijkse verkiezing van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) als winnaar in de categorie ‘Top Segment’ voor auto’s met een aanschafprijs vanaf € 70.000. De award vormt voor Audi een belangrijke blijk van erkenning in een jaar waarin het merk het e-tron-gamma verder uitbreidt met diverse nieuwe, 100% elektrische modellen.

In de categorie ‘Top Segment’ auto’s scoorde de Audi e-tron in totaal 205 punten, waarmee de elektrische SUV de overtuigende winnaar in zijn klasse was. De jury van de VZR-verkiezing prees de Audi e-tron met name vanwege zijn praktische eigenschappen en verkoopsucces. “Op basis van de uitstekende range, verkoopaantallen en het trekgewicht van 1.800 kilo is de Audi e-tron de absolute winnaar in het segment,” luidde het oordeel van de vakjury.

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. De vereniging zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken, en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto. De VZR organiseerde de Elektrische Auto van het Jaar-verkiezing dit jaar voor de derde maal in successie. In totaal werden 23 merken, 32 modellen met 52 verschillende uitvoeringen beoordeeld op basis van negen criteria: actieradius, laadsnelheid, beschikbaarheid, verkoopaantallen, trekgewicht, prijs, gebruiksgemak, rijeigenschappen en leasetarief. De deelnemende auto’s werden in drie categorieën – Midden Segment, Hoge Segment en Top Segment – onderverdeeld door een vakjury, bestaande uit Martin Huisman (VZR), Damiaan Hage (AutoWeek), Bart Fick (Eneco eMobility) en Maartje van Tongeren (LeasePlan).

Het succes van de Audi e-tron

De e-tron is het eerste volledig elektrische model van Audi waarvan sinds eind 2018 in Nederland ruim 8.000 exemplaren zijn verkocht. Daarmee was de e-tron de afgelopen twee jaar goed voor een kwart van de Nederlandse Audi-verkopen. Binnen de zakelijke markt is de e-tron met name succesvol dankzij de combinatie van stijl, innovatieve technologie, razendsnelle laadprestaties en de ruimte van een volwaardige gezinsauto in het premiumsegment. Een ander element dat de e-tron tot zo’n succes heeft gemaakt, is de ontzorging en zekerheid die Audi biedt met de Audi e-Care service, waarmee elke Audi e-tron vertrouwt op 2 jaar fabrieksgarantie, 8 jaar fabrieksgarantie op het batterijpakket én 6 jaar onderhoudsinspecties en APK.

Het jaar van e-tron

De Audi e-tron is de voorbode van een groot(s) elektrificatieoffensief. Tegen 2025 bestaat het e-portfolio van Audi uit zo’n dertig modellen, waarvan er ongeveer twintig volledig elektrisch zijn. Het tweede elektrische Audi-model na de e-tron kende zeer recent zijn wereldpremière, in de vorm van de Audi e-tron GT. En daar blijft het dit jaar niet bij. Momenteel maakt Audi zich namelijk op voor de introductie van twee compleet nieuwe, elektrische compacte SUV’s: de Audi Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron, die op korte termijn eveneens hun wereldprimeur beleven. In juni arriveert de Audi Q4 e-tron in Nederland.