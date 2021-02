Zo maak jij jouw Audi winterklaar

Het winterse weer van begin februari zorgde voor veel plezier in het land, maar ook voor gevaarlijke situaties op de wegen. Om ervoor te zorgen dat je veilig de weg op gaat met jouw Audi in de winter, is het verstandig om de auto goed te controleren voor vertrek. Met deze tips maak jij jouw auto winterklaar.

Controleer de banden

Allereerst is het belangrijk om de bandenspanning van de auto te meten. Voldoende bandenspanning zorgt voor meer grip op de weg. De banden kunnen het beste gemeten worden als er ten minste twee uur niet of heel weinig mee gereden is. De juiste bandenspanning staat in het instructieboekje van je auto, op een sticker in het portier of op de tankklep. Bij de meeste tankstations kunnen mensen heel eenvoudig de bandenspanning van hun auto controleren én de banden gelijk oppompen. Meestal kost dit rond de 0,50 cent. Check ook gelijk de profieldiepte van de banden. De profieldiepte mag niet minder zijn dan het wettelijk minimum van 1,6 mm. Ga je op wintersport? Dan is het verstandig – en vaak ook verplicht – om winterbanden onder de auto te zetten.

Controleer ruitenwisser- en koelvloeistof

Uiteraard is het ook belangrijk om de vloeistoffen te controleren. Op het reservoir van de Audi kun je lezen of de vloeistoffen moeten worden bijgevuld of niet. Daarnaast is het belangrijk dat de koelvloeistof nog voldoende antivries bevat zodat de vloeistof niet bevriest. Je kunt dit controleren met een antivriesmeter. Vergeet ook niet de ruitenwisservloeistof bij te vullen. Bij slecht weer, maak je hier namelijk veel meer gebruik van. Zorg ervoor dat de ruitenwisservloeistof in ieder geval geschikt is voor temperaturen tot -20 graden Celsius.

Accu doormeten

Een veel voorkomend probleem bij winterse temperaturen is een auto die niet start. Accu’s lopen sneller leeg in de winter, als auto’s wat langer stil staan. Het is raadzaam om de auto bij temperaturen onder nul door te laten meten. Dit kun je zelf doen, maar ook bij de garage. Wil je ’s ochtends naar je werk rijden maar start je auto niet? Dan kun je de pechhulp service inschakelen. Je kunt pechhulp als extra dekking bij jouw wa verzekering afsluiten. Ook kun je dit regelen via jouw autodealer of als (losse) pechhulpdienst.

Wat te doen bij vastgevroren deuren of een slot?

Helaas komt het nog wel eens voor dat je de auto niet in kunt omdat de deuren zijn vastgevroren. Allereerst is voorkomen beter dan genezen. Zorg er dus voor dat (bij extreme kou) de deurrubbers zijn ingevet met vaseline, rubberstick, talkpoeder of siliconenspray. Daarnaast kun je een hoes over je auto plaatsen. Zijn de deuren toch vastgevroren? Duw dan tegen de deuren om hem open te krijgen. Ga niet aan de deur trekken, hierdoor kunnen de rubbers scheuren. Een föhn op de deuren richten kan ook helpen. Is het slot bevroren? Gebruik dan slotontdooier.