Audi Q4 e-tron krijgt interieur met innovatieve technologie

Ruimteaanbod nieuwe compacte e-SUV van Audi overtreft benchmark in segment

Augmented reality head-up display als baanbrekende displaytechnologie

Nieuwe stuurwielgeneratie met touchbediening, MMI-display met een diameter van maximaal 11,6 inch

In de nieuwe, volledig elektrische Audi Q4 e-tron ervaren de bestuurder en passagiers ruimte in een geheel nieuwe dimensie. Het ruimteaanbod van de elektrische compacte SUV overschrijdt ruimschoots de huidige klassengrenzen. De Audi Q4 e-tron biedt een hoeveelheid interieurruimte die vergelijkbaar is met die in het segment van de grote SUV’s. Ook het displayconcept is vernieuwend. Het augmented reality head-up display brengt de reële en virtuele wereld samen, terwijl het MMI-display een diameter van maximaal 11,6 inch heeft. Tegelijkertijd staat de Audi Q4 e-tron symbool voor de introductie van een nieuwe generatie stuurwielen met touchbediening, en laat het model klanten het nieuwe technologietijdperk ervaren door middel van een ruimtelijk en vooruitstrevend interieurdesign.

Met de Q4 e-tron presenteert Audi een echte allrounder. Het is een 100% elektrische compacte SUV voor alledag. Met een lengte van 4.590 millimeter, een breedte van 1.865 millimeter en een hoogte van 1.613 millimeter behoort de Q4 e-tron met zijn buitenafmetingen tot het segment van de grotere compacte SUV’s. De architectuur van het modulaire elektrische aandrijfsysteem (MEB) waarop de compacte elektrische SUV van Audi is gebaseerd, maakt een volledig nieuwe indeling van het interieur mogelijk. Terwijl de overhang vóór slechts 86 centimeter lang is, meet de wielbasis een royale 2,76 meter – meer zelfs dan in het midsize SUV-segment gebruikelijk is. Het interieur heeft zodoende een lengte van 1,83 meter. Het interieur heeft alleen een kleine verhoging in plaats van een middentunnel. De zitpositie op de tweede rij is bijna zeven centimeter hoger dan voorin, terwijl er toch voldoende hoofdruimte is. Als het op ruimte aankomt, overtreft de compacte elektrische SUV van Audi zijn directe concurrenten in het premium segment. De bagageruimte van de Audi Q4 e-tron heeft een inhoud van 520 liter. Bij het neerklappen van de rugleuning, die in de verhouding 40:20:40 kan worden neergeklapt, ontstaat een vrijwel vlakke laadruimte; tot aan het dak beladen biedt de bagageruimte een volume van 1.490 liter. Dit is een inhoud die gebruikelijk is bij SUV’s van een formaat groter.

Nieuwe dimensie: augmented reality head-up display

Met het optionele augmented reality head-up display in de Q4 e-tron zet Audi een enorme stap voorwaarts op het gebied van displaytechnologie. Het geeft belangrijke informatie in de voorruit weer op twee afzonderlijke niveaus, het statusgedeelte en het augmented reality (AR)-gedeelte. De informatie van bepaalde assistentiesystemen en de richtingpijlen van het navigatiesysteem, alsmede de vertrek- en bestemmingspunten, worden als inhoud van het AR-gedeelte visueel op de betreffende plaats in de reële buitenwereld weergegeven. Ze lijken te zweven op een fysieke afstand van ongeveer tien meter van de bestuurder. Afhankelijk van de situatie worden deze zaken in sommige gevallen aanzienlijk verder vooruit getoond.

De kern van het augmented reality head-up display wordt gevormd door de beeld-genererende unit (PGU), die diep in het lange instrumentenpaneel is geplaatst. Een bijzonder helder LCD-scherm richt de lichtstralen die het genereert op twee spiegels en speciale optische componenten scheiden de gedeelten voor de nabije gebieden en gebieden verder weg. De spiegels sturen de lichtbundels naar een grote concave spiegel die elektrisch kan worden versteld. Van daaruit bereiken zij de voorruit, die ze weerkaatst in de zogeheten eyebox, en dus op de ogen van de bestuurder. Op een ogenschijnlijke afstand van tien meter, of afhankelijk van de situatie zelfs verder weg, ziet de bestuurder de symbolen net zo duidelijk als de reële omgeving. De zogenaamde AR Creator fungeert aan de softwarekant als het brein en de beeldgenerator. Het is een verwerkingsunit in het modulaire infotainmentplatform (MIB 3) dat uit meerdere afzonderlijke modules bestaat. De AR Creator rendert de displaysymbolen met een snelheid van 60 beelden per seconde en past ze aan de geometrie van de projectieoptiek aan. Tegelijkertijd berekent hij hun locatie ten opzichte van de omgeving, waarover hij informatie verkrijgt via de gegevens van de frontcamera, de radarsensor en de GPS-navigatie. De software bestaat uit ruwweg 600.000 regels programmeercode, ongeveer 50 procent meer dan het gehele besturingssysteem van de eerste versie van de Space Shuttle.

Het standaard digitale instrumentenpaneel heeft een diameter van 10,25 inch en wordt bediend via het multifunctionele stuurwiel. De Audi virtual cockpit is als optie verkrijgbaar. Deze integreert de navigatiekaart en de infotainmentbediening en kan tussen twee weergaven schakelen. Het systeem biedt de indelingen ‘classic’, ‘sport’ en ‘e-tron’, waarbij de vermogensmeter een prominente rol speelt. Veel displays kunnen via MMI vrij worden geconfigureerd. Het MMI-touchdisplay met akoestische feedback heeft een diameter van 10,1 inch en een resolutie van 1.540 x 720 pixels. In de optionele grote versie heeft het display een diameter van 11,6 inch en een resolutie van 1.764 x 824 pixels. Het is het grootste display in het modellengamma van Audi tot nu toe en zal aan het einde van het jaar verkrijgbaar zijn.

Vooruitstrevend en ruimtelijk

Het instrumentenpaneel van de Q4 e-tron kenmerkt zich door een vooruitstrevende elegantie en onderstreept het luchtige gevoel van ruimtelijkheid. Het dashboard heeft een uitgesproken driedimensionaal design en de verschillende oppervlakken zijn op een bijzonder fraaie manier met elkaar verweven. In de Audi Q4 e-tron krijgen de bedienings- en displayunits meer dan ooit de functie van designelementen. Het centrale MMI-touchdisplay, dat helder en licht oogt, neemt de ruimte ervoor in beslag. Het is naar de bestuurder gekanteld en op een ergonomische manier geplaatst. Voor het paneel zijn diverse afwerkingsvarianten beschikbaar, waaronder lindehout met open poriën, aluminium in twee verschillende uitvoeringen en kunststof. Voor de inleg van het interieur van de S-line zal kort na de marktintroductie een technisch ogende hybride stof beschikbaar zijn die gedeeltelijk van gerecycled materiaal is gemaakt.

De toekomst in handen: stuurwielen met touchbediening

Ook met de stuurwielen in de Q4 e-tron slaat Audi een nieuwe richting in. Met hun dubbelspaaks design behoren ze tot een nieuwe generatie. De vier ringen op het hart van het stuur hebben een vlakke vorm en de onderste spaak is voorzien van het e-tron logo. De bovenste spaken zijn voorzien van touch-oppervlakken in een black panel-look, waarvan de functionele gebieden ook van achteren verlicht zijn om de betreffende actieve knoppen aan te geven. Licht uitstekende delen scheiden ze van elkaar, waardoor ze gemakkelijker te bedienen zijn, en de knoppen geven een subtiele haptische feedback wanneer ze worden ingedrukt. Net als op een smartphone zijn niet alleen aanraakbewegingen, maar ook veegbewegingen mogelijk, bijvoorbeeld om door lijsten te scrollen. De stuurwielen zijn verkrijgbaar in verschillende versies. De topversie is voorzien van paddles op het stuurwiel om het recuperatieniveau te kunnen aanpassen en een tweedelige sierstrip op de spaken.

Bij de interieurkleuren is er keuze uit zwart, staalgrijs, Santos bruin of pergamon beige. Het totaal van negen uitrustingspakketten omvat ook een stikselspakket. Er zijn vijf pakketten beschikbaar voor de basisversie, terwijl de overige vier pakketten beschikbaar zijn voor de S-line uitvoering.

Dinamica en Puls: stoelbekleding van gerecycled polyester

Ook op het gebied van bekledingsmaterialen heeft het interieur van de S-line heel wat te bieden. Klanten die de voorkeur geven aan traditionele materialen kunnen kiezen tussen een leder/kunstleder-combinatie en het zeer hoogwaardige fijne nappaleder. De combinatie van lederlook en het microvezel-materiaal Dinamica is een andere nieuwe variant. Het ziet eruit en voelt aan als suède, maar is gemaakt van 45 procent gerecycled polyester, dat onder andere afkomstig is van textiel en PET-flessen. De Puls-bekleding, eveneens in combinatie met lederlook, is een andere optie voor het S-line interieur. Ook hier worden secundaire grondstoffen gebruikt: maximaal 50 procent van het gebruikte textiel is afkomstig van gerecyclede PET-flessen, die in een complex proces tot garen worden verwerkt. Het resultaat is een materiaal dat qua look en feel aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als conventionele stoffen bekleding. In de stoelbekleding van een Q4 e-tron krijgen 26 1,5-liter plastic flessen een nieuwe bestemming.

Audi gaat elektrisch: de Q4 e-tron wordt gelanceerd in een dynamisch marktsegment

Het elektrische offensief bij Audi blijft aan kracht winnen. De Q4 e-tron volgt op de grote SUV-modellen Audi e-tron en e-tron Sportback, evenals de sportieve e-tron GT. De Q4 e-tron speelt een sleutelrol in de elektrificatiestrategie van het merk. Hij wordt gelanceerd in een bijzonder aantrekkelijk en snelgroeiend marktsegment, de klasse van de compacte SUV’s. Voor Audi-klanten biedt hij een instap in de wereld van elektrische premium mobiliteit tegen een aantrekkelijke prijs.

De Audi Q4 e-tron beleeft op korte termijn zijn wereldprimeur en arriveert in juni in Nederland.

