Audi waarschuwt voor gladde wegen

Zwermgegevens verbeteren car-to-X service ‘local hazard alerts’

Ongeveer 1,7 miljoen auto’s in de Groep dragen bij aan de zwermintelligentie

Nieuwe procedure detecteert minieme veranderingen in de wrijvingscoëfficiënten

Gezamenlijke ontwikkeling tussen Audi en Car.Software-organisatie, NIRA en HERE

Audi zet een volgende stap in de richting van veiligere en intelligentere mobiliteit. De autofabrikant maakt voor het eerst gebruik van uiterst nauwkeurige zwermgegevens om zijn car-to-X-service ‘local hazard alerts’ te verbeteren. De nieuwe versie maakt gebruik van een car-to-cloud toepassing die is gebaseerd op een nieuwe procedure voor het inschatten van de mate aan grip op basis van de wielslip. De technologie kan minieme veranderingen in de wrijvingscoëfficiënt van het wegdek detecteren, de gegevens uploaden naar de cloud en achteropkomende bestuurders bijna in realtime waarschuwen voor bijvoorbeeld ijs op de weg.

Sinds 2017 kunnen Audi-modellen elkaar waarschuwen voor ongelukken, auto’s die met pech langs de weg staan, files, ijzel op de weg of een beperkt zicht. Hiervoor analyseert de car-to-X service ‘local hazard alerts’ verschillende gegevens, bijvoorbeeld activiteiten van de elektronische stabilisatieregeling (ESC), regen- en lichtsensoren, ruitenwissers en koplampen, maar ook om noodoproepen en het activeren van airbags. Audi zet nu de volgende stap en verbetert de service met zeer nauwkeurige zwermgegevens om de waarschuwing nog sneller en preciezer te maken. Het merk is de eerste fabrikant die hiervoor een gepatenteerde oplossing van het Zweedse bedrijf NIRA Dynamics AB gebruikt. De twee ondernemingen gebruikten deze oplossing als basis om samen met de Car.Software-organisatie en HERE Technologies verbeterde gevarenwaarschuwingen te ontwikkelen.

Slimme samenwerking

In de auto kan het systeem de wrijvingscoëfficiënt tussen de banden en het wegdek inschatten op basis van de mate aan wielslip. Hiervoor gebruikt de technologie gegevens van de ophanging, zoals de draaisnelheid van het wiel en de acceleratiewaarden. Alle vergaarde data wordt anoniem verwerkt, zowel in de auto zelf als in de cloud die wordt gehost door NIRA Dynamics AB. De verzamelde gegevens worden gecombineerd met metagegevens als actuele weersinformatie en vervolgens door een NIRA-server doorgestuurd naar dienstverlener HERE Technologies. Hier worden de gegevens geïntegreerd in het HERE locatieplatform dat het wegennet weergeeft als een nauwkeurig driedimensionaal model. De HERE-servers sturen de waarschuwingsinformatie naar de auto’s die in het betreffende gebied rijden of hiernaar op weg zijn. De bestuurder krijgt de waarschuwing te zien in de Audi virtual cockpit of op het optionele head-up display.

Met behulp van actuele wrijvingscoëfficiëntkaarten op basis van deze datapool kunnen gemeenten hun sneeuwruimdienst in real time optimaliseren, en ook de milieu-impact verminderen door minder strooizout te gebruiken. Rijassistentiesystemen kunnen zich nog nauwkeuriger voorbereiden en aanpassen aan de toestand van de weg en de routebegeleiding van het navigatiesysteem kan rekening houden met de wegomstandigheden om een nauwkeurigere berekening van de verwachte aankomsttijd mogelijk te maken. In de auto kan de controle van de wielslip de ontwikkeling van onderhoudsdiensten voor banden mogelijk maken, bijvoorbeeld door de mate van slijtage en het prestatieniveau van de band te detecteren.

Ruim 3 miljoen auto’s combineren data in zwermintelligentie in 2022

Hoe meer auto’s data aanleveren, hoe beter het systeem kan leren, analyseren en kaarten kan maken, om bestuurders zo goed mogelijk te informeren of waarschuwen. Dit is het basisprincipe van zwermgegevens en zwermintelligentie. In Europa gaan in 2021 meer dan 1,7 miljoen auto’s van de Volkswagen Groep actuele gegevens aanleveren voor de gevareninformatieservice, en dit aantal zal toenemen tot meer dan drie miljoen in 2022. Dit is een belangrijk concurrentievoordeel voor de Volkswagen Groep. De dienst is beschikbaar in de nieuwe modellen van Audi, Volkswagen, SEAT, ŠKODA, Porsche, Bentley en Lamborghini.

Over de Car.Software-organisatie

De Car.Software-organisatie is een softwarebedrijf van de Volkswagen Groep dat zijn softwarekennis bundelt en uitbreidt met het oog op de transformatie van mobiliteit. De missie van het bedrijf: de ontwikkeling van toonaangevende technologie voor de auto-industrie om daarmee de rijervaring veiliger, duurzamer en comfortabeler te maken. Circa 5.000 ingenieurs en ontwikkelaars werken wereldwijd aan de ontwikkeling van een uniform softwareplatform en -architectuur voor alle merken en markten van de Volkswagen Groep. De Car.Software-organisatie werkt in competentiecentra voor software in Berlijn, Ingolstadt, München en Seattle, plus op locaties in de buurt van Stuttgart en Wolfsburg.