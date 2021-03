Audi Q4 e-tron uitvoeringen

De Audi Q4 is over 5 weken te bestellen en er zijn maar liefst 4 uitvoerigs varianten te verkrijgen.

De eerste motoriseringen zijn de 170 pk en 204 pk elektromotor.

Hieronder de pakketten.



De Audi Q4 Launch edition;



Standaard op iedere e-tron Q4:

► LED koplampen / achterlichten

► Volautomatische airconditioning

► Interieurvoorverwarming / -ventilatie

► Multifunctioneel lederen stuurwiel met paddels

► Middenarmsteun vóór

► Achterklep, automatisch bedienbaar

► Cruise control inclusief snelheidsbegrenzer

► Digitale radio-ontvangst

► Laadkabel voor openbare laadpunten (mode 3)

► Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)

► 2 USB C aansluitingen vóórin

► 2 USB C aansluitingen achterin

► Metallic lak

Extra uitrusting:

► Exterieurdetails in antraciet generfd kunststof

► Velgen, lichtmetaal 8J x 19 “5-arm“

► Audi smartphone interface

► Audi phone box

► Audi sound system

► Normale stoelen

► Stoelverwarming vóór

► Licht- en regensensor

► Parkeerhulp achter

► Audi Lane Departure Warning

► Diefstalalarm

► Sierlijsten aluminium

► Dakreling aluminium



Uitrusting van de Audi Q4 Launch edition Advanced

Extra uitrusting t.o.v. Launch edition:

► Exterieurdetails in contrastlak Manhattangrijs

► Velgen, lichtmetaal 8J x 19 “5-W-spaak-aero”

► Matrix LED koplampen

► Dynamische richtingaanwijzers

► Licht animatie (Coming-Home-/Leaving-Home)

► LED achterlichten met doorlopend achterlicht

► MMI navigatie plus

► Audi virtual cockpit

► Audi connect diensten (3 jaar)

► Sportstoelen

► Aluminium optiek in het interieur

► Decoratielijsten, aluminium

► Verlichte instaplijsten voor

► Ambiente-lichtpakket (wit)

► Interieurelementen in in zwart glas-optiek



Uitrusting van de Audi Q4 Launch edition Advanced Plus

Extra uitrusting t.o.v. Launch edition Advanced:

► Panorama dak

► Parkeerhulp plus

► Warmtepomp (voor actieradiusoptimalisatie) *

► Achteruitrijcamera

► Adaptive cruise control

* Een warmtepomp produceert op een efficiëntere manier warmte die gebruikt wordt om het interieur te verwarmen. Hierdoor is in de wintermaanden minder energie uit de accu benodigd om de auto te verwarmen, wat resulteert in een hogere actieradius dan die van elektrische auto’s zonder warmtepomp. Een warmtepomp kan in de winter het energieverbruik tot wel 30% reduceren.



Uitrusting van de Audi Q4 Launch edition S Competition

Extra uitrusting t.o.v. Launch edition Advanced Plus:

► Exterieurdetails in carrosseriekleur

► S line exterieur

• sportief markante exterieurdetails

• Sportonderstel

• Velgen, lichtmetaal 9J x 20 “5-Y-spaak”-design

► S line interieur

• sportstoelen met S line logo

• bekleding stof/Mono.pur “Puls” met “S” logo in de voorstoelen

• hemelbekleding in zwart

• decoratielijsten, aluminium mat geborsteld

• Aluminium optiek in het interieur

► Audi drive select

► Audi progressive steering

► Optiekpakket zwart

► Privacy glas

Noot: De getoonde auto is een concept auto en deze is niet beschikbaar als productiemodel.

Alle getoonde afbeeldingen kunnen hierdoor afwijken van de omschreven Launch editions.

We hebben begrepen dat de Q4 e-tron prijsstelling begint vanaf € 46.000,- á € 47.000,-