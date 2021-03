Hoe onderhoud je de remmen van een auto?

Het remsysteem in een auto is een van de belangrijkste systemen dat de veiligheid op de weg waarborgt. Het belangrijkste doel hiervan is het afremmen of stoppen van het voertuig, op elk moment dat de bestuurder dat nodig heeft. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan en het remsysteem van een auto niet naar behoren werkt, wordt het voertuig beschouwd als ongeschikt voor het wegverkeer. In dit geval mag het dus niet op de openbare weg worden gebruikt. De reden hiervoor is eenvoudig: het is levensgevaarlijk om een auto te besturen met slecht werkende remmen. Dit is niet alleen zo voor de passagiers en de bestuurder van de auto, maar vooral ook voor de andere weggebruikers en voetgangers.

Welke onderdelen van het remsysteem moeten vaak worden vervangen?

Om deze reden is het belangrijk om de remmen van een auto te onderhouden, op tijd en regelmatig. De remmen bestaan uit verschillende verbruiksgoederen met verschillende vervangingsintervallen, voornamelijk afhankelijk van de belasting die ze moeten weerstaan. De onderdelen die het vaakst worden vervangen zijn de remblokken, remschoenen (bij trommelremmen) en remschijven.

Illustratie afkomstig van de site euautoonderdelen.nl

Hoe vervang je deze onderdelen?

Hoewel het vervangen van remblokken en remschijven niet extreem moeilijk is, is het beter om deze procedure toe te vertrouwen aan professionals in de garage. We hebben het hier tenslotte wel over het belangrijkste veiligheidssysteem van een auto. De vervangingsintervallen zijn relatief kort voor de remblokken (ongeveer 15.000 km of eenmaal per jaar, eventueel eenmaal per 2 jaar), in vergelijking met de vervangingsintervallen van de remschijven. Hiervan is de levensduur iets langer. Dit hangt voornamelijk af van de algemene kwaliteit en de dikte van het product.

Als je wilt weten wanneer je deze onderdelen moet vervangen, kijk dan in de technische documentatie van jouw voertuig. Zoek naar de aanbevelingen van de fabrikant of meet de dikte van het werkoppervlak van de remschijven en remblokken. Als deze onder de door de fabrikant vastgestelde waarde ligt, moeten deze onderdelen onmiddellijk worden vervangen. Stel de vervanging van deze onderdelen in geen geval uit.