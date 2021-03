Spa-Francorchamps halve thuisrace voor Porsche24 driven by Redline

Na twee evenementen op virtuele circuits in Noord-Amerika wordt de slotfase van het seizoen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup aanstaande zaterdag ingeluid op de digitale variant van het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Voor het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, dat in de competitie uitkomt met de Duitse simracer Max Benecke, is het enige evenement van de serie in de Benelux een halve thuisrace. Geen wonder dat ook Benecke zeer uitkijkt naar de volgende ronde in het officieuze wereldkampioenschap simracing op het populaire platform iRacing.

Waar veel mensen bij het horen van de naam ‘Spa’ denken aan thermale bronnen of het gelijknamige mineraalwater, is Spa voor auto- en autosportliefhebbers vooral bekend dankzij het wereldberoemde circuit in het nabijgelegen dorpje Francorchamps. In augustus van dit jaar is het exact een eeuw geleden dat er voor het eerst races werden gehouden op een parcours van openbare wegen die de gemeenten Francorchamps, Malmédy en Stavelot met elkaar verbonden. Nog tot 2001 bestond het circuit, sinds de begintijd flink ingekort, maar nog altijd zeven kilometer lang, deels uit openbare weg.

Het circuit strekt zich uit over de heuvels en door de bossen van de Ardennen. Passages als Eau Rouge en de daarop aansluitende Raidillon, het lange rechte stuk van Kemmel, Blanchimont en de krappe haarspeldbocht La Source zijn wereldberoemd. Ook Porsche kan bogen op prachtige successen op het circuit van Spa-Francorchamps. Tussen 1969 en 1986 behaalden Porsche-teams er in totaal zeven overwinningen in de jaarlijkse 1000-kilometer-race met legendarische Porsche-sportwagens als de 908, 917, 956 en 962. In 2008 leverde de 1000-kilometer-race de overwinning in de LMP2-klasse op voor de Porsche RS Spyder van het Nederlandse team Van Merksteijn Motorsport by Equipe Verschuur met Peter van Merksteijn en Jos Verstappen als rijders. Ook op de kalenders van de Porsche Mobil 1 Supercup en de Porsche Carrera Cup Benelux neemt het Circuit de Spa-Francorchamps een vaste plaats in.

Ook digitaal is het circuit een uitdaging voor de rijders. “Het is een van de traditierijkste en beste circuits ter wereld”, zegt Max Benecke, de Duitse coureur van Porsche24 driven by Redline. “De Porsche 911 GT3 Cup bereikt er zijn maximaal haalbare bochtsnelheid, omdat er zoveel snelle bochten zijn. In de regel zijn de verschillen tussen de rondetijden van alle rijders hier erg klein, want eigenlijk is er maar één echt goede en snelle lijn. Ik verheug me op mooie gevechten op het rechte stuk na Eau Rouge en de Raidillon en bij het uitkomen van Blanchimont.”

De Australiër Josh Rogers, in 2019 kampioen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, gaat na zes van de tien evenementen aan de leiding in de tussenstand van het rijdersklassement, gevolgd door de Amerikaan Mitchell deJong en de Brit Kevin Ellis jr. Titelverdediger Sebastian Job uit Groot-Brittannië staat op de vierde plaats, Max Benecke bezet de zevende positie.

Op het digitale circuit van Spa-Francorchamps vinden de sprintrace van zes ronden en de aansluitende hoofdrace met een afstand van twaalf ronden op zaterdagavond tussen 20.15 en 21.15 uur plaats, voorafgegaan door een vrije training en de kwalificatie. Eerder op de avond zijn er al een sprintrace en een hoofdwedstrijd voor zogeheten ‘content creators’ uit de esports-wereld, die voor het eerst dit seizoen rijden met de digitale variant van de Porsche 911 RSR. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube en Twitch. Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide netwerken. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

Zaterdag 13 maart

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

13 maart 2021: Spa-Francorchamps, België (6/12 ronden)

27 maart 2021: Nürburgring Nordschleife, 24h-variant, Duitsland (2/4 ronden)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)

Bron: Porsche