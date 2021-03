Audi start CO2-neutrale productie elektrische Audi Q4 e-tron

Wereldpremière in april, vanaf juni bij de Audi-dealers

Eind april te bestellen in vier Launch editions

CO 2 -neutrale productie en verdere reductie CO 2 -uitstoot in waardeketen

Audi heeft in het Duitse Zwickau de productie van de Audi Q4 e-tron opgestart. De volledig elektrische, compacte SUV wordt daar geheel CO 2 -neutraal geproduceerd. In april beleeft de Audi Q4 e-tron zijn wereldpremière, vanaf juni staat het model al bij de Audi-dealers. Eind april start de Nederlandse voorverkoop met vier aantrekkelijke Launch editions.

De productie van de Audi Q4 e-tron geschiedt direct vanaf het begin CO 2 -neutraal. De fabriek in Zwickau dekt de volledige energiebehoefte met hernieuwbare energiebronnen en heeft een zeer efficiënte warmtekrachtkoppelingscentrale. Audi werkt ook aan het verder minimaliseren van de CO 2 -uitstoot in de waardeketen. Wanneer de Audi Q4 e-tron het einde van zijn levenscyclus bereikt, wordt zijn batterij gebruikt in een nieuwe toepassing of gerecycled als grondstof.

Interieurruimte van een full-size SUV

De Audi Q4 e-tron staat op het modulaire MEB-platform voor elektrisch aangedreven auto’s van de Volkswagen Groep. Met het model – de eerste elektrische SUV die Audi in Duitsland produceert – maakt het merk zijn opwachting in het aantrekkelijke groeisegment voor compacte SUV’s. Voor Audi-klanten wordt de Q4 e-tron de entree tot Audi’s wereld van elektrische premiummodellen. Niet alleen biedt de compacte SUV de interieurruimte van een full-size SUV, ook qua schermconcept is hij met het optionele augmented-reality head-up display een pionier in zijn segment.

In april trekt Audi officieel het doek van de Q4 e-tron, die kort daarna – vanaf eind april – in Nederland al te bestellen is in vier aantrekkelijke, compleet uitgeruste Launch editions:

In juni arriveren de eerste exemplaren reeds bij de dealers, later dit jaar gevolgd door de Audi Q4 Sportback e-tron.

20 elektrische auto’s tegen 2025

Met de productiestart van de Q4 e-tron blijft het elektro-offensief van Audi momentum houden. Het merk verwacht tot en met 2025 meer dan twintig volledig elektrische modellen te lanceren en het PHEV-programma verder uit te breiden. Naast Zwickau, waar de Q4 e-tron wordt gebouwd, zijn de twee belangrijkste Audi-fabrieken in Ingolstadt en Neckarsulm eveneens gereed voor de productie van volledig elektrische auto’s. Vanaf 2022 rolt het eerste elektrische model op het Premium Platform Electric (PPE) – dat Audi in samenwerking met Porsche heeft ontwikkeld – in Ingolstadt van de productielijn.