Audi e-tron GT rolt op velgen van duurzaam aluminium

Lagere CO 2 -emissie bij productie 20 inch velg Audi e-tron GT

Bij nieuwe smeltprocedé van aluminium komt zuurstof vrij in plaats van CO 2

Audi streeft via ‘CO 2 program in the supply chain’ ook naar verduurzaming productieprocessen leveranciers

Audi zet voor de productie van zijn modellen in op grootschalige verduurzaming van de productieprocessen in de Audi-fabrieken. Het merk beperkt zich bij het terugdringen van zijn carbon footprint echter niet tot zijn eigen faciliteiten; ook in de toeleveringsketen van onderdelen drukt Audi nadrukkelijk een stempel op CO 2 -reductie. Zo worden de 20 inch velgen van de Audi e-tron GT bijvoorbeeld vervaardigd van een aluminiumlegering waarbij tijdens de productie veel minder CO 2 vrijkomt.

Binnen de joint venture ELYSIS hebben Audi en Alcoa een smeltprocedé voor aluminium ontwikkeld, waarbij zuurstof vrijkomt in plaats van CO 2 . Dit is gelukt door een zogenaamde inert-anode toe te passen voor het elektrolyseproces van de grondstof, in plaats van de gebruikelijke koolstofanode.

Opvallend design

Speciaal voor de productie van de Audi e-tron GT-velgen is een legering samengesteld uit het aluminium dat volgens het ELYSIS-proces is gesmolten, en een aluminiumsoort van Alcoa met een laag koolstofgehalte. Vervolgens wordt de optionele 20 inch velg van de Audi e-tron GT uit deze legering geproduceerd door de RONAL GROUP. Opvallende highlight is het aerodynamisch geoptimaliseerd, propeller-vormig design van de velg met schoepen van 2 tot 3 mm dik.

Efficiency is key

Bij de Audi e-tron GT draait alles om efficiency, zowel in het design en de technologie van de auto zelf als in het productieproces. De uitstekende luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24 levert een aanzienlijke bijdrage aan de ruime elektrische actieradius van 472 tot 488 kilometer* (WLTP). In Neckarsulm vindt de productie van de Audi e-tron GT plaats, waar de fabriek sinds 2020 gebruikmaakt van hernieuwbare energiebronnen, alsmede een op biogas draaiende warmte- en krachtcentrale.

CO 2 -reductie in de gehele keten