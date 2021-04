Max Benecke wil sterk slot voor Porsche24 driven by Redline in finale Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021

Aanstaande zaterdag, 24 april, vindt de finale van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap simracing op het platform iRacing, plaats op het virtuele circuit van Monza. Max Benecke, de Duitse coureur die de kleuren van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline in de simrace-competitie verdedigt, wil op Monza het seizoen afsluiten met een sterk slot. “Een sterke afsluiting is altijd belangrijk met het oog op volgend jaar”, zo weet hij.

Finales op het beroemde Autodromo Nazionale Monza hebben bij Porsche een zekere traditie, want ook vorig jaar eindigden zowel de fysieke Porsche Mobil 1 Supercup als de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition op het Italiaanse circuit, beide uitmondend in de kampioenstitel voor onze landgenoot Larry ten Voorde. Ook in eerdere jaren werd het seizoen in de internationale merkencup met de Porsche 911 GT3 Cup geregeld afgesloten in Monza, meestal de locatie voor de laatste Formule 1-Grand Prix van het seizoen in Europa. Voor het derde jaar op rij eindigt ook de Porsche TAG Heuer Esports Supercup weer op het 5,793 kilometer lange circuit in het Koninklijke Park van Monza.

De naam Monza heeft bij autosportliefhebbers een welhaast magische klank, evenals baangedeelten als Parabolica, Lesmo of Variante Ascari. Het circuit dateert al uit 1922 en op vrijwel iedere plek is de autosporthistorie bijna tastbaar. Met zijn lange rechte stuken is het circuit snel en uitdagend, wat vaak leidt tot spannende gevechten. Daarnaar kijkt ook Max Benecke al uit: “Helaas moet ik vanwege een straf samen met een aantal andere rijders achteraan in het veld starten, maar ik ben blij dat we op Monza rijden, want op dit circuit kun je goed inhalen. Dat betekent dat in de races alles mogelijk is en natuurlijk ga ik mijn best doen om zoveel mogelijk posities goed te maken, zodat we het seizoen sterk kunnen afsluiten.”

De Australische simracer Joshua Rogers is al zeker van de kampioenstitel in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021, zijn tweede kampioenschap in de serie na 2019. De strijd om de tweede plaats daarentegen is nog open, hierop maken in ieder geval theoretisch nog vijf rijders aanspraak. Daarbij hebben de Amerikaan Mitchell deJong en uittredend kampioen Sebastian Job uit Groot-Brittannië de beste kansen, want het onderlinge verschil tussen de twee bedraagt slechts twaalf punten. Bij maximaal 85 punten die nog te verdienen zijn, komen ook de beide Britten Kevin Ellis jr. en Charlie Collins, alsmede de Australiër Dayne Warren nog in aanmerking voor de runner-up-positie. Voor veel simracers in het middenveld gaat het er bovendien om, het seizoen bij de eerste 20 in de eindstand van het rijdersklassement af te sluiten, want dat geeft automatisch recht op deelname aan het volgende seizoen van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. De overige 20 startplaatsen moeten worden verdiend tijdens kwalificatieraces.

Vanaf 21.17 uur staat aanstaande zaterdag de zeven ronden tellende sprintrace op het programma, vanaf 21.45 uur gevolgd door de hoofdwedstrijd over 14 ronden. Daaraan voorafgaand zijn er ook een sprint- en een hoofdrace voor de zogeheten ‘All Stars’, bekende ‘content creators’ uit de esports-wereld. Die rijden ditmaal weer met de virtuele versie van de Porsche 911 GT3 Cup, de uitkomst van een online-verkiezing waarbij volgers mochten bepalen met welke auto er tijdens de seizoensfinale wordt gereden. Porsche verzorgt rondom de finale van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup een ‘Champions’ Show’ vanuit het Porsche Experience Center op de Hockenheimring. Van daar uit zal de bekende esports-verslaggever Matthew Trivett, beter bekend als Sadokist, live commentaar verzorgen. In Hockenheim komen ook de bekende ‘content creator’ Dan Suzuki tijdens de ‘All Stars’-races en Porsche-juniorcoureur Ayhancan Güven, in 2018 kampioen in de Porsche Carrera-competitie in de Benelux, tijdens de Porsche TAG Heuer Esports Supercup in actie. De live-uitzending vanuit Hockenheim is vanaf 18.40 uur te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube, Twitch en daarnaast via www.porsche.com/PESC-thefinal. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

Zaterdag 24 april

19.35 – 19.45 uur: kwalificatie All-Stars

19.45 – 20.07 uur: sprintrace All-Stars

20.07 – 20.12 uur: warm-up All-Stars

20.12 – 20.37 uur: hoofdrace All-Stars

20.40 – 21.02 uur: half-time show

20.45 – 21.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

21.03 – 21.17 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

21.17 – 21.35 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

21.35 – 21.45 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

21.45 – 22.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup