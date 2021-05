Walter Röhrl test nieuwe performance-versie van de Cayenne

Walter Röhrl heeft een prototype van een nieuwe krachtige Cayenne-versie op de proef gesteld. De tweevoudig wereldkampioen rally en Porsche-merkambassadeur reed verschillende testrondes met de gecamoufleerde performance-SUV op de Hockenheimring. Zijn conclusie: “Op het gebied van rijdynamiek is deze nieuwe Cayenne een enorme sprong vooruit ten opzichte van alles wat tot nu toe heeft bestaan. Met deze auto definieert Porsche de term SUV opnieuw.”

Typische Porsche-prestaties gecombineerd met een hoge mate van geschiktheid voor dagelijks gebruik: dat is waar de Cayenne sinds zijn introductie in 2002 voor staat. Liefhebbers denken bijvoorbeeld aan de eerste Cayenne Turbo S met een uitzonderlijke 383 kW/521 pk of de GTS-modellen uit 2007 die speciaal op sportiviteit waren afgesteld. “Terreinwagens die je als sportwagens kon besturen – toen een echte sensatie”, herinnert Walter Röhrl zich de eerste generatie Cayenne met de interne code E1.

Met het nieuwe model, dat momenteel wordt getest en geoptimaliseerd voor serieproductie, wil Porsche zijn claim op de beste prestaties in zijn klasse nogmaals onderstrepen. Porsche doet dat met een versie die zich richt op uitzonderlijke prestaties op de weg zonder dat het dagelijks gebruiksgemak wordt vergeten. De nieuwe versie is gebaseerd op de huidige Cayenne Turbo Coupé, maar is nog consequenter ontworpen voor maximale rijdynamiek.

Alle chassis- en bedieningssystemen afgesteld op prestaties

Naast vele andere optimalisaties van alle chassis- en controlesystemen, heeft het actieve rolstabilisatiesysteem Porsche Dynamic Chassis Control met een nieuwe, prestatiegerichte afstelling een groot aandeel in het stabiele rijgedrag van de nieuwe Cayenne-versie. “PDCC houdt de carrosserie altijd in evenwicht en waterpas, zelfs in zeer snelle bochten”, legt Porsche-testrijder Lars Kern uit. De Duitser heeft de ontwikkeling van het prestatiemodel vanaf het begin begeleid. Ook de volledig geoptimaliseerde vooras verbetert het rijgedrag nog meer. “Vergeleken met de Cayenne Turbo Coupé zijn de velgen op de vooras een halve inch breder en is het negatieve camber met 0,45 graden vergroot om plaats te bieden aan de 22 inch banden met een groter contactgebied. Deze banden zijn speciaal voor dit model ontwikkeld”, vertelt Kern. Hij nodigde Walter Röhrl onlangs uit voor testritten op het circuit in Hockenheim.

Hier kon Röhrl zichzelf al overtuigen van het dynamische potentieel van deze nieuwe performance-versie. Onder de sound van het nieuwe titanium uitlaatsysteem met centraal geplaatste uitlaatpijpen draaide de merkambassadeur zijn rondes op de Hockenheimring. Hij was onder de indruk. “Zelfs in snel genomen bochten blijft de auto ongelooflijk stabiel en is het stuurgedrag uiterst nauwkeurig. Je hebt meer dan ooit het gevoel in een compacte sportwagen te zitten in plaats van in een grote SUV.”