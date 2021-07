Audi inspireert klanten met digitaal accessoiremagazine

Alle Audi Originele Accessoires overzichtelijk in één online magazine

Van Sport & Design en Comfort & Bescherming tot Gezin & Dier en Lifestyle

Handige indeling: snel naar de gewenste categorie, finetunen via kentekencheck in de Audi Webshop

Audi inspireert Audi-rijders met een compleet nieuw, digitaal accessoiremagazine dat geheel is gewijd aan Audi Originele Accessoires. In het online magazine vinden Audi-rijders centraal op één plek alle mogelijkheden om hun auto, inclusief de reis zelf, nog stijlvoller, praktischer en comfortabeler te maken.

Het Audi Originele Accessoire magazine 2021 is altijd en overal online beschikbaar en is bedoeld om klanten inspiratie te geven voor hun nieuwe of gebruikte Audi. Het digitale magazine geeft overzichtelijk de uiteenlopende accessoirecategorieën weer om klanten op nieuwe, praktische ideeën te brengen. Zo hebben bezoekers direct toegang tot Wielensets en handige oplossingen voor het vervoer van bijvoorbeeld fietsen en ski’s. In de sectie Sport & Design vinden Audi rijders alles om hun Audi nog expressiever voor de dag te laten komen. Binnen het hoofdstuk Comfort & Bescherming is alles te vinden om het in- en exterieur van een Audi optimaal te beschermen: van afdekhoes tot rubberen mattenset. Ook coole koelboxen, slimme opbergmogelijkheden en hoogwaardige onderhoudsproducten zijn hier te vinden. Omdat een Audi er voor iedereen is, besteedt het magazine ook uitgebreid aandacht aan bijvoorbeeld kinderzitjes en aan de mogelijkheden om huisdieren comfortabel en veilig te vervoeren.

Het Audi-gevoel voor iedereen

Met de lifestylecollectie is het Audi-gevoel ook buiten de auto te beleven. Deze collectie omvat naast fraaie Audi-miniaturen stijlvolle kleding, gave caps, fraaie zonnebrillen, stijlvolle horloges en praktische items als (weekend)tassen en paraplu’s. Met loopauto’s, knuffelberen en speelgoed biedt de lifestylecollectie ook volop (cadeau)inspiratie voor de jongste Audi-fans.

De Top 10

Misschien wel het meest intrigerende hoofdstuk in het digitale magazine is de Accessoire Top 10 . Audi-rijders ontdekken hier dat het zelfs achteraf mogelijk is om hun auto van lederen bekleding te laten voorzien. Bovendien kunnen ze zich hier laten inspireren door de populaire keuzes van andere Audi-rijders.

Altijd maatwerk dankzij de kentekencheck

In het online accessoiremagazine heeft Audi een slimme koppeling gemaakt naar de Audi Webshop , waar klanten eenvoudig een gepersonaliseerde keuze kunnen maken via de handige kentekencheck. Door het kenteken in te vullen komen voor elke specifieke Audi automatisch de meest relevante producten naar boven die direct te bestellen zijn. Kortom: maatwerk. Al helemaal omdat alle accessoires in het digitale magazine de typische Audi-eigenschappen bezitten: ze zijn stijlvol, van topkwaliteit en de pasvorm is in alle opzichten perfect.