Focus op design: Audi introduceert exclusieve limited edition voor Q3

Audi Q3 Advanced edition Plus in gelimiteerde oplage

Design selection interieur en vele comfort- en stijlaccenten

De luxe van Audi met het comfort van de S tronic-automaat

Uitsluitend leverbaar als SUV, vanaf € 49.950*

Met de Audi Q3 Advanced edition Plus introduceert Audi een exclusieve limited edition voor de Q3-range die extra nadruk legt op de designaccenten van de midsize SUV. Naast uiterlijke stijlfeatures onderscheidt deze edition zich door het luxe Design selection interieur en het comfort van de standaard S tronic-automaat met dubbele koppeling. Om exclusiviteit te waarborgen, is de Audi Q3 Advanced edition Plus slechts beperkt beschikbaar, en uitsluitend als SUV.

Stijl kon de Audi Q3 al niet worden ontzegd, maar in de gelimiteerde Advanced edition Plus zet Audi het design van de populaire SUV nog nadrukkelijker aan. Uiterlijk onderscheidt deze edition zich bijvoorbeeld door aluminiumkleurige dakreling en raamstijlen, in carrosseriekleur uitgevoerde bumpers, wielkastranden en dorpellijsten, tal van zilverkleurige details plus fraaie 18 inch lichtmetalen velgen. Andere herkenbare uiterlijke elementen zijn de Full LED-koplampen en LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers.

Luxe in uitrusting

Ook in het interieur ontpopt de Audi Q3 Advanced edition Plus zich als een echte special edition, mede dankzij het luxe Design selection interieur. Daarmee beschikt deze Q3 bijvoorbeeld over sportstoelen vóór, aluminiumafwerking, het ambiënte lichtpakket plus (multicolor), verlichte aluminium instaplijsten en decorinleg in aluminium ‘dimension’ donker. Het luxueuze karakter wordt verder onderstreept door bijvoorbeeld MMI navigatie plus met verkeersbordherkenning, Audi virtual cockpit, 2-zone automatische airconditioning en de Audi smartphone interface inclusief draadloze functie voor Apple smartphones.

Het comfort van S tronic

In het stijlvolle front van de Audi Q3 Advanced edition Plus huist de 110 kW/150 pk sterke 35 TFSI turbo-benzinekrachtbron. Die is in dit geval gekoppeld aan de comfortabele S tronic-automaat met dubbele koppeling, een combinatie die goed is voor pittige prestaties, souplesse en razendsnel schakelen.