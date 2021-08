Huub van Eijndhoven scoort uitstekend in Porsche Carrera Cup Benelux op Circuit Zolder

Met de overwinning in de eerste race en de tweede plaats in de tweede wedstrijd deed Huub van Eijndhoven het uitstekend in het vierde raceweekeinde van de Porsche Carrera Cup Benelux op Circuit Zolder in België. De coureur uit het Brabantse Oisterwijk, uitkomend voor #TeamPGZ by JW Raceservice, nam met zijn prestaties op het voormalige Grand Prix-circuit in Belgisch Limburg de leiding in de tussenstand van het kampioenschap over. In de zondagsrace ging de overwinning naar de Belg Glenn van Parijs (NGT Racing). Jan Lauryssen, eveneens uit België en uitkomend voor Q1 Trackracing by EMG Motorsport, won in beide races de Am-klasse, John de Wilde (Speedlover) was op beide dagen de beste in de Pro-Am-klasse.

Lokale held Dylan Derdaele (Belgium Racing), leider in de tussenstand van het kampioenschap, had op vrijdag in de beide vrije trainingen telkens de snelste rondetijd voor zich laten noteren, maar met de tweede tijd in de eerste training en de vijfde tijd in de tweede sessie liet ook Huub van Eijdhoven zien dat hij dit weekeinde tot de rijders behoorde met wie rekening moest worden gehouden. Dat bevestigde de student uit Oirschot op zaterdag in de kwalificatie, waarin hij met een tijd van 1:30,653 minuten de pole-position voor de eerste race voor zich opeiste. De tweede startplaats was ditmaal voor de Duitser Sebastian Freymuth (PG Motorsport), die daarmee zijn beste startpositie tot nu toe behaalde. Daarachter volgden Glenn van Parijs en Dylan Derdaele op de tweede startrij. Thierry Vermeulen (Team GP Elite) kwalificeerde zich als vijfde, voor Jan Lauryssen, die daarmee de snelste rijder uit de Am-klasse was. Snelste rijder in Pro-Am was de Belg Nicolas Saelens (Belgium Racing), op slechts 0,057 seconden voor zijn landgenoot John de Wilde (Speedlover).

Ook in de rangschikking van de op-één-na-snelste rondetijden, de basis voor de startposities in de tweede race, eindigde Huub van Eijndhoven bovenaan, ditmaal met een tijd van 1:31,122 minuten, gevolgd door Van Parijs, Derdaele en Lauryssen, opnieuw als snelste Am-rijder, Vermeulen en Xavier Maassen (#TeamPGZ by RedAnt Racing). Snelste Pro-Am-coureur was hier John de Wilde, voor Floris Dullaart.

Bij de start van de eerste race nam Van Eijndhoven overtuigend de leiding, voor Freymuth en Dylan Derdaele, die direct doorschoof naar de derde plaats. In de volgende ronden kon Van Eijndhoven wat uitlopen, mede doordat Freymuth zijn tweede plaats met alle mogelijke middelen verdedigde, wat wel spannend, maar niet snel was. De Duitser had aanvankelijk Derdaele, Van Parijs en Maassen achter zich, maar Derdaele verloor wat terrein na een kleine excursie. In de vierde ronde waren er de nodige positiewisselingen in het groepje dat streed om de tweede plaats. Van Eijndhoven had op dat moment al vijf seconden voorsprong, maar Van Parijs opende de jacht op de Nederlander en verkleinde successievelijk het gat. Daarachter streden Freymuth en Derdaele meerdere ronden lang, zeer onderhoudend om te zien.

In de 15e ronde ging het mis voor Jan Lauryssen, tot dat moment zesde algemeen en onbedreigd aan de leiding in de Am-klasse. Hij ging in de rondte en nam daarbij Xavier Maassen mee. Beide rijders konden de race voortzetten, maar verloren kostbare posities. Vooraan reed Van Eijndhoven de overwinning naar huis, zijn eerste zege in de Porsche Carrera Cup Benelux. Van Parijs eindigde als tweede, voor Van Parijs en Derdaele. De Nederlanders Steven van Rhee, Thierry Vermeulen (beide Team GP Elite) en Xavier Maassen werden in die volgorde als vierde tot en met zesde geklasseerd. Lauryssen won als negende algemeen toch nog de Am-klasse, voor Luc Vanderfeesten (#TeamPGZ by Red Ant Racing). In de Pro-Am-klasse ging de overwinning naar John de Wilde voor Ziad Geris (Team GP Elite) en Floris Dullaart.

Op zondag kwam Van Eijndhoven bij de start van de race iets minder goed weg, waardoor hij in de eerste bocht al de leiding verloor aan Glenn van Parijs en in de tweede bocht een tik kreeg van Dylan Derdaele, waarna hij ook de tweede positie moest prijsgeven. Daarmee waren de posities aan de kop van het veld betrokken. Van Parijs, die daags tevoren nog genoegen had moeten nemen met de tweede plaats, verdedigde met verve zijn positie en kwam uiteindelijk voor de eerste maal dit seizoen ook fysiek als winnaar over de eindstreep, nadat hij eerder op de Red Bull Ring in Oostenrijk ook al in beide races maximaal scoorde, omdat gastrijder Harry King, die daar telkens voor hem eindigde, als gastrijder niet voor punten in aanmerking kwam.

Dylan Derdaele completeerde het Belgische succes door als tweede te eindigen, maar werd uren na afloop van de wedstrijd alsnog een plaats teruggezet vanwege het overschrijden van de afgrenzing van de baan, Huub van Eijndhoven, die aanvankelijk als derde werd afgevlagd, sloot de wedstrijd daarmee uiteindelijk als tweede af. “Een heel sterk weekeinde met twee keer pole-position en de overwinning van zaterdag”, verklaarde hij. “Vandaag had ik bij de start iets teveel ‘wheelspin’, waardoor ik de leiding verloor, en daarna raakte ik ook de splitter aan de voorkant van de auto kwijt, maar met de derde plaats ben ik ook zeer tevreden, zeker ook met het oog op het kampioenschap”, aldus Van Eijndhoven.

Jan Lauryssen reed een zeer sterke wedstrijd en won als vierde algemeen opnieuw de Am-klasse, voor Luc Vanderfeesten en Konstantin Zakharevskiy (Speedlover). John de Wilde won voor de tweede maal in het weekeinde de Pro-Am-klasse, voor Nicolas Saelens en Floris Dullaart (Team GP Elite).