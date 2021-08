Save the date: online wereldpremière Audi skysphere concept

Elektrische roadster toont Audi’s visie op progressieve luxe van de toekomst

‘The sphere’: nieuw interactief interieurconcept van Audi

Digitale wereldpremière op 10 augustus om 19.00 uur

Audi onthult vanavond de Audi skysphere concept. Het is de eerste van drie nieuwe concept cars die Audi’s visie op de progressieve luxe van de toekomst weerspiegelen. De elektrisch aangedreven, open roadster onthult wat Audi in de toekomst onder andere in petto heeft op het gebied van design. Het interieur wordt een interactieve ruimte, de auto een belevingsunit – ingebed in een digitaal ecosysteem. De wereldpremière van de Audi skysphere concept vindt vandaag – 10 augustus – om 19.00 uur plaats, als onderdeel van het digitale event ‘Celebration of Progress’.

De studiemodellen gaan mobiliteit zoals we die nu kennen opnieuw definiëren. Tijdens de online presentatie licht Hildegard Wortmann, lid van de Raad van Bestuur voor Sales en Marketing bij Audi AG, een tipje van de sluier op over hoe Audi de transformatie van het merk en de wereld van premium mobiliteit vormgeeft. Henrik Wenders (Head of brand Audi AG) vertelt meer over de focus van Audi op het interieurconcept en legt het holistische digitale ecosysteem uit dat zorgt voor een compleet nieuwe auto-ervaring. Audi noemt dit nieuw ontworpen interieurconcept dat de passagiers omringt ‘the sphere’. Audi-ontwerper Gael Buzyn geeft inzicht in het ontwerpproces en legt de details van het Audi skysphere-concept uit. Hij doet dat vanuit de Audi Design Studio in Malibu.