Porsche Carrera Cup Benelux start tweede seizoenshelft op Circuit Zolder

Na optredens op de circuits van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg en CM.com Circuit Zandvoort in de duinen van de Nederlandse Noordzeekust komt de Porsche Carrera Cup Benelux dit weekeinde in actie in Belgisch Limburg. Het Circuit Zolder is de plaats van handeling voor het vierde raceweekeinde van het seizoen, waarmee de tweede helft van het lopende racejaar wordt ingeluid. Op het technisch uitdagende Circuit Zolder, waar de snelste merkencup van de Benelux in het voorprogramma van de DTM rijdt, worden wederom spannende races verwacht.

Er is bepaald geen gebrek aan variatie als het gaat om de circuits waarop de Porsche Carrera Cup Benelux dit jaar in actie komt. Het snelle Spa-Francorchamps, de Red Bull Ring met zijn hoogteverschillen, Zandvoort met de nieuwe kombochten en dan nu Zolder, dat bekend staat als een ‘old school’-circuit en daarmee bij de rijders zeer geliefd is. De grindbakken en vangrails zijn er dichtbij, wat betekent dat je er nauwkeurig moet rijden en je geen fouten kunt veroorloven, want die worden onmiddellijk afgestraft. De chicanes vergen eveneens de nodige precisie, ook als het gaat om de afstelling. Hier kun je als rijder tijd verliezen, maar er zijn ook mogelijkheden tot inhalen bij het aanremmen.

De ingrediënten zijn aanwezig voor twee prachtige races als onderdeel van een mooi evenement, want dit weekeinde rijdt de Porsche Carrera Cup Benelux voor het eerst dit jaar samen met de DTM, wat ook tijdens de laatste twee raceweekeinden op de Nürburgring en in Hockenheim het geval is. Daarmee zet de Porsche Carrera Cup Benelux een goede traditie voort, want Porsche-merkencups zijn al drie decennia lang een geliefd onderdeel van DTM-evenementen en in een aantal gevallen kwamen coureurs na successen in de Porsches ook in de DTM terecht, zoals de Nederlander Patrick Huisman of de Duitsers Mike Rockenfeller en René Rast, die beide ook DTM-kampioenstitels wonnen.

Spannende strijd met drie rijders binnen zeven punten

Halverwege het seizoen is er sprake van een spannende strijd met drie rijders die bovenaan het rijdersklassement op slechts zeven punten van elkaar staan. De Belg Dylan Derdaele (Belgium Racing) komt met een totaal van 105 punten als leider in de tussenstand naar zijn thuiscircuit. Ook voor de Brabantse coureur Huub van Eijndhoven (#TeamPGZ by JW Raceservice), tweede in de stand met 101 punten, is Zolder min of meer een thuisrace. Glenn van Parijs (NGT Racing) bezet met 98 punten de derde plaats. Ook in de Pro-Am-stand gaat met Nicolas Saelens (124 punten) een rijder van Belgium Racing aan kop, gevolgd door de beide rijders van Team GP Elite, Floris Dullaart (116) en Ziad Geris (78). In de Am-klasse staat de Belg Jan Lauryssen (Q1 Trackracing by EMG) met 128 punten riant bovenaan, achter hem volgen Ad Geerts (#TeamPGZ by RedAnt Racing, 74) en Jeroen Kreeft (Parker Revs Motorsport, 66).

Voor de Belgische teams Q1 Trackracing by EMG, Belgium Racing en Speedlover is het optreden op Circuit Zolder natuurlijk ook een thuiswedstrijd, maar hetzelfde kan worden gesteld voor #TeamPGZ, waarvan de vestiging in Maastricht dichtbij Zolder is. Kopman Xavier Maassen, die tijdens het vorige raceweekeinde op Zandvoort in de eerste race al in de openingsronde door een concurrent werd uitgeschakeld en daarna ook op zondag moest toekijken, wil op Zolder uiteraard sterk voor de dag komen. In de Am-auto van het team, die net als die van Maassen wordt gerund door het Belgische RedAnt Racing, komt ditmaal weer Luc Vanderfeesten in actie, net als tijdens de seizoensstart in Francorchamps.

Jeroen Kreeft: “Faire strijd op de baan, prima sfeer naast de baan”

Hoewel het team onder Engelse vlag rijdt, is ook voor Parker Revs Motorsport Zolder een thuiswedstrijd: vanuit de werkplaats in het Limburgse Nuth is het nog geen drie kwartier naar het circuit. In de Porsche Carrera Cup Benelux komt Jeroen Kreeft voor het team in de Am-klasse uit. “Porsche is mijn jeugdliefde, dus toen ik, overigens pas op mijn veertigste, eenmaal ging racen, stond het meteen vast, dat ook mijn raceauto een Porsche moest zijn”, aldus de fiscalist en civiel jurist uit Blaricum, die tegenwoordig ook in de entertainment, marketing en private equity actief is.

Kreeft reed met meerdere types van de 911 en in uiteenlopende competities. “Het mooiste evenement was wel de Porsche-race in het voorprogramma van de 24 Uur van Le Mans in 2016”, zegt hij. Na een kort intermezzo keerde hij dit jaar met Parker Revs Motorsport in de Porsche Carrera Cup Benelux terug. “Patrick de Groot is de stuwende kracht achter het team en hij is voor mij een van de beste Porsche-engineers die er is, misschien wel de beste. Iedere keer bereidt hij de auto weer perfect voor en ik leer heel veel, zowel van hem als van de Supercup-rijders van het team.” Kreeft heeft het in de Porsche Carrera Cup Benelux zeer naar zijn zin: “Als ik in de auto zit, is dat voor mij het enige moment dat de zakelijke wereld stil staat, dan richt ik me volledig op het rijden. De strijd op de baan is best intensief, maar wel fair, en naast de baan is de sfeer prima: je kunt met die andere mensen na afloop ook heel plezierig wat drinken. Dat vind ik ook belangrijk:”

Het programma van de Porsche Carrera Cup Benelux op Circuit Zolder start op vrijdag met twee vrije trainingen van elk 40 minuten. Op zaterdagochtend worden van 10.35-11.10 uur de startposities bepaald tijdens de kwalificatie. De eerste race start op zaterdag om 15.15 uur en is te zien via https://youtu.be/ueyWFvWBGmA. De tweede race start op zondag om 10.45 uur en is te zien viahttps://youtu.be/PoJqva3bmFs.