718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit: de speciale details van een unieke Nederlandse Porsche

Alles wat Porsche aan sportiviteit en exclusiviteit in huis heeft, komt samen in de speciaal voor Nederland gebouwde 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit. Deze unieke, 500 pk sterke sportwagen komt voort uit een nauwe samenwerking tussen Porsche Nederland, Porsche Exclusive Manufaktur, Porsche Sonderwunsch en Manthey Racing. Een duik in de details maakt duidelijk hoe bijzonder dit eenmalige exemplaar is.

De Porsche 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit is met zijn centraal geplaatste, 500 pk sterke zescilinder boxermotor een echte rijdersauto die puristische rijplezier naar circuitniveau tilt. De speciaal voor Nederland gebouwde “Tulp”, de bijnaam van de auto, is uitgevoerd met het Weissach-pakket met onder meer een titanium rolkooi. Zoals de naam doet vermoeden is de bijzondere 718 Cayman GT4 RS ook voorzien van een Manthey Kit.

Deze is 100% prestatiegericht, niet alleen met de instelbare schroefsetophanging van het onderstel, maar ook door diverse aerodynamische elementen die bijdragen aan extra downforce. Om een idee te geven: de Porsche 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit heeft in de Groene Hel – de Nordschleife van de Nürburgring – een officiële tijd van 7:03.21 minuten neergezet. Daarmee is hij ruim 6 seconden sneller dan de reguliere 718 Cayman GT4 RS.

Maar naast zijn geoptimaliseerde afstelling voor circuitgebruik is deze opvallende sportwagen zowel aan de buitenkant als in het interieur te herkennen aan vele opvallende oranje accenten en de diverse logo’s van een tulp, de bloem die schoonheid en elegantie weerspiegelt en zo’n herkenbaar symbool is voor Nederland. Een kleine bloemlezing:

Oranje boven

Oranje, de nationale kleur, benadrukt het Nederlandse karakter van de “Tulp”. Deze specifieke tint staat bij Porsche bekend onder de naam Pasteloranje en is beschikbaar via het Paint to Sample programma. Zelfs de opvallende NACA-luchtinlaten zijn uitgevoerd in Pasteloranje, een typisch voorbeeld van het Porsche Sonderwunsch programma. Zo vallen ze extra op in de voorklep van zwart carbon.

Racegenen

De 20 inch gesmede magnesium velgen hebben een centrale wielmoer – een duidelijke verwijzing naar de autosport. Heel subtiel én individueel: het RS logo op de wielmoer is uitgevoerd in Pasteloranje.

Aerodiscs

De achterwielen zijn voorzien van carbon aerodiscs die de luchtstroom optimaliseren. Ze verminderen de turbulentie rond de achterkant van de auto en maken het aerodynamische pakket visueel compleet. De ‘outlines’ van deze lichtgewicht schijven zijn ook uitgevoerd in Pasteloranje.

Druk zetten

Manthey Racing heeft de grote achtervleugel speciaal ontwikkeld voor circuitgebruik. Bij een snelheid van 200 km/u zorgt hij voor maar liefst 169 kg aan downforce. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met de reguliere 718 Cayman GT4 RS. De achtervleugel is uniek door de pinstriping in de Nederlandse driekleur en de Porsche belettering in oranje aan de onderzijde. Uniek: beide details zijn op de blanke laklaag gespoten, een samenwerking tussen Manthey Racing en Porsche Sonderwunsch.

Kleurrijke gewichtsbesparing

Gewichtsbesparing is een speerpunt in de racerij. De 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit voert dit tot in detail door. Om de deuren van binnenuit te openen, heeft hij robuuste lussen die aanmerkelijk minder wegen dan deurgrepen. Uiteraard zijn deze lussen uitgevoerd in oranje.

Volledige kuipstoelen

Om rijder en passagier één te laten zijn met de auto, heeft de 718 Cayman GT4 RS volledige kuipstoelen met zespuntsharnas. De kuipstoelen zijn functioneel, maar ze zetten ook individuele accenten. Zo zijn de geborduurde Tulp-logo’s op de hoofdsteunen en de piping van de sportstoelen uitgevoerd in Pasteloranje. Ook in de verlichte dorpellijsten van carbon is het Tulp-logo toegepast.

Klaar voor circuitgebruik

Het sportstuur ligt heerlijk in de hand. De race-tex bekleding staat garant voor een goede grip. De oranje markering op ‘12 uur’ springt in het oog, een klein detail dat evengoed het verschil maakt: het helpt rijders en coureurs bij intensief (circuit)gebruik om de wielen weer in rechtuitpositie te krijgen. Ook de autosleutel en het bijbehorende etui zijn gepersonaliseerd met oranje stiksels en het Tulp-logo.

Ervaar het Tulp-gevoel

Er is maar één exemplaar van de Nederlandse Porsche 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit. Daarnaast heeft Porsche Design een speciaal exemplaar van de Chronograph 718 Cayman GT4 RS ontwikkeld. Dit exclusieve horloge heeft onder meer pasteloranje accenten. In de aluminium plaquette van de luxe opbergbox is het Tulp-logo gegraveerd. Om fans in staat te stellen het Tulp-gevoel zelf te ervaren is er een speciale thermosbeker in Pasteloranje met Porsche schild én het Tulp-logo. Deze beker is er in een oplage van 718 exemplaren. Hij is verkrijgbaar in de Porsche Webshop .

Samenwerken aan de ultieme Nederlandse Porsche

Om de auto volledig te voorzien van een opvallende Nederlandse tint deed Porsche Nederland een beroep op Porsche Exclusive Manufaktur, de afdeling van Porsche die gespecialiseerd is in het realiseren van individuele klantenwensen. Porsche Exclusive Manufaktur heeft een omvangrijk aanbod van originele opties waarmee klanten hun nieuwe Porsche vergaand kunnen personaliseren. Deze opties lopen uiteen van exterieurkleuren en bijzondere velgensets tot lederen bekleding met contrasterende stiksels en gekleurde veiligheidsgordels.

Voor individuele wensen die nóg verder gaan kunnen klanten bij Porsche Exclusive Manufaktur een beroep doen op Porsche Sonderwunsch. Hier zijn de mogelijkheden in principe onbeperkt; niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor klassiekers van Porsche. Bij Porsche Sonderwunsch is het bijvoorbeeld mogelijk om een auto te laten uitvoeren in de favoriete kleur van de eigenaar en daarbij te kiezen voor bijzondere materiaalcombinaties en -kleuren in het interieur. Indien gewenst zijn zelfs persoonlijke logo’s – zoals de tulp – te realiseren.

Bron: Porsche