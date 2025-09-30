Nieuwe Cayenne krijgt het Porsche interieur van de toekomst

Meer comfort, nog meer personalisatiemogelijkheden en een nieuw digitaal bedieningsconcept met het grootste displayoppervlak ooit in een Porsche. Met deze ingrediënten geeft de nieuwe Porsche Cayenne, die eind dit jaar debuteert, een geheel nieuwe lading aan de interieurbeleving.

De Cayenne transformeert het interieur in een belevingsruimte en combineert het sportieve DNA van Porsche met digitale innovatie. Het centrale middelpunt in het interieur is het nieuwe Flow Display, het grootste scherm ooit geïnstalleerd in een Porsche. Het is elegant gebogen, naadloos geïntegreerd en intuïtief te bedienen. Nieuwe comfortfuncties zoals de elektrisch verstelbare achterbank, oppervlakteverwarming en Mood Modes verbeteren de rijervaring aanzienlijk. Tegelijkertijd biedt een aanzienlijk grotere verscheidenheid aan kleuren, materialen en accenten vrijwel onbeperkte mogelijkheden op het gebied van personalisatie. “We wilden de typische Cayenne eigenschappen, de nieuw ontwikkelde schermoppervlakken en de functies van de nieuwe ‘Porsche Digital Interaction’ combineren tot een harmonieus totaalpakket”, licht Markus Auerbach, Director Interior Design bij Style Porsche, toe.

Flow Display

Het nieuwe scherm- en bedieningsconcept van Porsche Digital Interaction markeert een mijlpaal in digitalisering. De kern wordt gevormd door het Flow Display, een gebogen OLED-scherm dat naadloos overgaat in de middenconsole en een geavanceerde bedieningsvorm mogelijk maakt. Samen met de andere schermen vormt het het grootste aaneengesloten digitale oppervlak in een Porsche. Het volledig digitale instrumentenpaneel met 14,25 inch OLED-technologie biedt een duidelijk zicht op de vermogensmeter en informatie over navigatie, rijhulpsystemen en infotainment. Het optionele 14,9 inch passagiersdisplay biedt entertainment, app-bediening en videostreaming zonder de bestuurder af te leiden. Voor het eerst wordt de Cayenne ook leverbaar met een head-up display met augmented reality, dat navigatiepijlen en rijstrookbegeleiding op de weg projecteert in het blikveld van de bestuurder, met een effectieve schermgrootte van 8,7 inch.

“Met deze nieuwe digitale inhoud van de schermen creëren we een nog meeslepender en intensere verbinding tussen bestuurder en sportwagen”, verklaart Ivo van Hulten, Director Driver Experience bij Style Porsche. Configureerbare widgets maken de bediening intuïtiever dan ooit. Met de nieuwe Themes App kan het kleurenschema van alle digitale oppervlakken in het interieur worden aangepast. Je kunt kiezen uit vijf vooraf gedefinieerde kleurenschema’s, die het uiterlijk van het Flow Display, het instrumentenpaneel en andere schermen transformeren. Hierdoor wordt de digitale interface zelf een designelement, dat een puur digitaal element toevoegt aan de klassieke keuze van materialen en kleuren.

AI-gestuurde stemassistent als gesprekspartner

Een breed scala aan streaming- en gamefuncties tilt de digitale ervaring in de Cayenne naar een nog hoger niveau. Geheel nieuw is de AI-gestuurde stemassistent. Deze begrijpt zowel complexe instructies als spontane vervolgvragen zonder dat het activeringswoord moet worden herhaald. De Voice Pilot bedient comfortfuncties als de klimaatregeling, stoelverwarming, sfeerverlichting en stemmingsmodi met eenvoudige spraakopdrachten. Hij herkent ook adressen, nuttige plaatsen en verkeersinformatie in natuurlijke spraak en kan op verzoek direct mediacontent afspelen, zoals streamingdiensten of radiozenders.

Met de nieuwe Porsche Digital Key kunnen smartphones en smartwatches worden gebruikt als autosleutels. Dankzij de Ultra Wideband (UWB) technologie herkent de nieuwe Cayenne het mobiele apparaat en wordt de auto automatisch vergrendeld of ontgrendeld wanneer de bestuurder nadert of vertrekt. De Porsche Digital Key kan veilig worden opgeslagen in de Wallet app en worden gedeeld met maximaal zeven extra gebruikers.

Verbeterd comfort

Alle inzittenden in de nieuwe Cayenne genieten van aanzienlijk meer ruimte en comfort. De achterstoelen zijn standaard elektrisch verstelbaar, waardoor ze flexibel kunnen worden aangepast van de comfortpositie naar de bagagestand. Nieuwe stemmingsvoorkeuzestanden bepalen de licht-, klimaat-, geluids- en stoelfuncties om verschillende ambiances te creëren. Daarbij loopt de focus uiteen van ontspanning en concentratie of juist het versterken van de rijbeleving door de indrukwekkende prestaties van de auto maximaal aan te spreken. Een panoramisch schuifdak met variabele lichtregeling creëert een gevoel van ruimte in het interieur. Het is het grootste glazen schuifdak dat ooit in een Porsche is gemonteerd. Het voorste deel opent als een klassiek schuifdak, terwijl het hele oppervlak kan schakelen van ‘Doorzichtig’ naar ‘Mat’ via een elektrisch gestuurde vloeibare kristalfilm. Twee extra semi-transparante standen – ‘Semi’ en ‘Bold’ – bieden respectievelijk 40 en 60 procent ondoorzichtigheid.

Oppervlakteverwarming

Een ander nieuw comfortelement is de nieuwe oppervlakteverwarming, die niet alleen de stoelen verwarmt, maar ook grote contactoppervlakken als armsteunen en delen van de deurpanelen. Het resultaat is een aangename, behaaglijke sfeer in het hele interieur, met een grotere efficiëntie en gelijkmatigere verdeling vergeleken met een conventioneel verwarmingssysteem. De uitgebreide comfortfuncties worden aangevuld met uitgebreide sfeer- en communicatieverlichting.

Cayenne op maat dankzij ongekende personalisatie

Nooit eerder was een Porsche Cayenne zo uitgebreid en individueel configureerbaar als het nieuwe, volledig elektrische model. Klanten kunnen kiezen uit dertien kleurcombinaties voor het interieur, plus vier interieurpakketten en vijf accentpakketten. Daarmee creëert de Cayenne vrijwel onbeperkte mogelijkheden om het interieur af te stemmen op de persoonlijke smaak, van ingetogen en elegant tot uitgesproken sportief. Ook heeft Porsche nieuwe materiaalkeuzes ontwikkeld voor de Cayenne. Naast de klassieke ledervarianten zijn ook de nieuwe kleuren Magnesiumgrijs, Lavendel en Sage grijs beschikbaar. Klanten die de voorkeur geven aan een ledervrij interieur kunnen kiezen voor het Race-Tex interieur met Pepita bekleding, dat ontworpen is als eerbetoon aan iconische Porsche ontwerpen uit het verleden. Ook is er een nieuwe variatie aan sierlijsten en accenten beschikbaar, met verschillende materialen en kleurkeuzes voor een perfecte afstemming op de gekozen interieurkleur. Contraststiksels en harmonieuze accentkleuren voegen nog meer persoonlijkheid en exclusiviteit toe.

Naast de vele personalisatiemogelijkheden die Porsche Exclusive Manufaktur biedt, kunnen klanten ook hun persoonlijke visie tot leven brengen – tot en met unieke creaties – via het Sonderwunsch programma. Al met al biedt de nieuwe Cayenne een niveau aan personalisatiemogelijkheden dat nog nooit eerder te ervaren was in een SUV van Porsche.

Bron;’ Porsche