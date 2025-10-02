Porsche Centrum Gelderland opent allereerste Porsche Exclusive Manufaktur showroom ter wereld

Porsche Centrum Gelderland breidt zijn activiteiten uit met een exclusieve showroom die volledig is gewijd aan Porsche Exclusive Manufaktur. De unieke showroom – een wereldwijde primeur voor Porsche – biedt klanten met specifieke wensen de mogelijkheid om een geheel gepersonaliseerde Porsche samen te stellen.

Afgelopen week vierde Porsche Centrum Gelderland de opening van de eerste Porsche Exclusive Manufaktur showroom ter wereld. De nieuwe showroom is een initiatief van Mark Wegh, directeur en eigenaar van Porsche Centrum Gelderland. De ondernemer heeft zich sterk gemaakt voor de realisatie van deze bijzondere Porsche Exclusive Manufaktur showroom, die in nauwe samenwerking met Porsche AG en de Nederlandse importeur Pon Porsche Import werd gerealiseerd. “Porsche Centrum Gelderland werd bijna twintig jaar geleden geopend; sindsdien werken we continu aan het verder uitbreiden van de merkbeleving en het bieden van de bijbehorende service en de opening van deze nieuwe Porsche Exclusive Manufaktur showroom is daar een nieuw voorbeeld van”, verklaart Mark Wegh. “De opening van deze nieuwe showroom markeert voor ons een bijzondere mijlpaal, want we hebben weer als eerste iets unieks naar Nederland gehaald. Maar we kijken er natuurlijk vooral naar uit om de aankoop van een Porsche voor onze klanten op deze manier tot een nog exclusievere ervaring te maken.”

Op basis van het ‘Destination Porsche’ retailconcept – waarin verkoop, service en merkbeleving samenkomen – gaat Porsche Centrum Gelderland klanten vanuit de Porsche Exclusive Manufaktur showroom nog meer mogelijkheden bieden op het gebied van personalisatie. Voor deze nieuwe service heeft de Porsche vestiging in Heteren een compleet nieuwe showroom ingericht met onder andere een interactieve configuratieruimte, waar zogenaamde inspiratiemodellen kunnen worden ervaren. Met behulp van één van de meest uitgebreide collecties leder- en kleurstalen kunnen klanten samen met een gespecialiseerde adviseur niet alleen geheel nieuwe kleurcombinaties creëren*, maar ook elk detail van hun auto ontwerpen en bestellen volgens hun persoonlijke voorkeuren. Een interactief scherm in het hart van de showroom ondersteunt de creatieve configuratie van de droomauto.

Grote vraag wereldwijd naar Exclusive Manufaktur personalisatie

“‘Exclusive Manufaktur’ is nu al bijna vier decennia lang het personalisatieprogramma van Porsche en bijna elke auto die we bouwen neemt ten minste één optie uit dit gamma over”, aldus Alexander Fabig, Vice President Individualisation and Classic bij Porsche. “Uiteenlopend van Exclusive Manufaktur opties en ‘Paint to Sample’ tot gelimiteerde series als de 911 Spirit 70 vormt dit programma een belangrijke pijler onder onze productstrategie en er is wereldwijd veel vraag naar. We zijn dan ook blij dat we ons aanbod in de toekomst niet alleen verder kunnen uitbreiden, maar ook tastbaar kunnen maken voor iedereen hier in Nederland.”

Over Porsche Exclusive Manufaktur

Het vervullen van individuele klantenwensen is een belangrijk onderdeel van het wereldwijde aanbod van Porsche. Het succes van deze personalisatie-service spreekt voor zich: wereldwijd kiest 98 procent van de Porsche 911 klanten voor minimaal één personalisatieoptie van Porsche Exclusive Manufaktur. Het scala aan mogelijkheden voor nieuwe auto’s breidt zich alsmaar verder uit, zowel in het interieur als het exterieur, van individuele functies en lifestyle-georiënteerde pakketten tot de realisatie van beperkte kleine series en marktedities.

Meer dan duizend Porsche Exclusive Manufaktur opties voor alle modelseries zijn wereldwijd al beschikbaar voor klanten in de car configurator. Het ‘Paint to Sample’ programma, met meer dan 190 extra exterieurkleuren, maakt het aanbod compleet. Porsche biedt daarnaast talloze accessoires, retrofit-opties en uitrustingen voor de Porsche van je keuze, met een bijzondere hoofdrol voor de performance-pakketten van Manthey Racing.

*‘Paint to Sample Plus’ is onderdeel van het Porsche ‘Sonderwunsch’ programma.

Bron: Porsche en Porsche Centrum Gelderland