Alles wat u moet weten over de nieuwe Porsche 911 Turbo S

Porsche legt de lat nog hoger met 711 pk, intelligente aerodynamica en verbluffende technologie. Duik in de feiten over de nieuwe 911 Turbo S en ontdek alle details van de snelste productie 911 ooit. De innovatieve twin-turbo aandrijflijn met T-Hybrid-technologie zorgt ervoor dat dit de krachtigste productieversie ooit is van de Porsche 911.

Net als zijn voorgangers kondigt de 911 Turbo S zichzelf al aan voordat u hem ziet. Wat hem verder onderscheidt, is zijn unieke verschijning als hij voorbijraast. Geen wonder dat elke nieuwe Turbo S met spanning en groot enthousiasme wordt onthaald.

Kijk mee naar de feiten, cijfers en details van de nieuwe 992 Turbo S – de snelste productie 911 ooit

Wat is de 911 Turbo S?

Sinds de eerste Turbo S (type 993) in 1993 is het doel bij Porsche niet veranderd: dé maatstaf onder sportwagens zijn. Elke nieuwe generatie is voor Porsche-ontwerpers en -ingenieurs de kans om die belofte opnieuw in te lossen.

De nieuwe 911 Turbo S doet precies dat, en meer, in zowel coupé- als cabrioletuitvoering. Nieuw op de 911 Turbo S is de twin-turbo motor met T-Hybrid-technologie – een innovatie die in 2024 voor het eerst zijn weg vond naar de huidige 911 GTS – maar deze nieuwe Turbo S onderscheidt zich minstens zo sterk door de unieke combinatie van brute prestaties en het comfort waarmee hij lange ritten tot een ontspannen ervaring maakt.

De drang om de lat steeds hoger te leggen zorgt voor volop hoogtepunten: een krachtig design, intelligente aerodynamica, een geoptimaliseerd chassis en een exclusieve uitrusting. Porsche voldeed niet alleen aan de uitdaging, maar tilde de Turbo S opnieuw naar een hoger plan.

Welke motor ligt er in de nieuwe 911 Turbo S (type 992.2)?

Dat de krachtigste productie 911 ooit een flinke dosis vermogen meekrijgt, zal niemand verbazen. Maar in deze nieuwe Turbo S komt dat vermogen voort uit de nieuwste Porsche techniek – voor het eerst toegepast in dit model. De 3,6-liter zescilinder boxermotor levert op zichzelf al veel power, maar krijgt in de Turbo S ondersteuning van T-Hybrid-technologie. Het is na de 992 GTS de tweede 911 waarbij Porsche deze innovatieve techniek toepast. Het 400V-systeem voegt maar liefst 61 pk toe. Dit gebeurt via twee elektrische uitlaatgasturbo’s – de zogenoemde eTurbos – waar de GTS er nog maar één gebruikte.

De T-Hybrid-aandrijflijn bestaat verder uit een compacte hoogvoltaccu van 1,9 kWh, net als in de 911 Carrera, en een achttraps PDK met geïntegreerde elektromotor die de kracht via het Porsche Traction Management (PTM) vierwielaandrijfsysteem verdeelt. Het resultaat: niet alleen meer vermogen, maar ook een veel directere respons op het gaspedaal.

Hoe snel is de nieuwe 911 Turbo S?

De nieuwe Turbo S is de snelste productie 911 die Porsche tot dit moment bouwt. De T-Hybrid-aandrijflijn levert een piekvermogen van liefst 711 pk, terwijl 800 Nm koppel beschikbaar blijft over een breed toerenbereik van 2.300 tot 6.000 t/min.

De cijfers spreken voor zich: de Turbo S Coupé accelereert in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u – 0,2 seconden sneller dan zijn voorganger. Naar 200 km/u gaat hij in slechts 8,4 seconden, een halve seconde sneller dan de vorige generatie. De topsnelheid bedraagt 322 km/u.

Aerodynamica en chassis van de nieuwe 911 Turbo S

Een sportwagen met zoveel vermogen vraagt om een aerodynamica die tot in de puntjes klopt. De Turbo S beschikt daarom over actieve, verticaal geplaatste koelluchtkleppen in de neus, een actieve diffuser, een verstelbare voorspoilerlip en een uitschuifbare, kantelbare achtervleugel. In hun meest efficiënte stand zorgen ze samen voor tien procent minder luchtweerstand dan bij de vorige 992.1 Turbo S.

Het chassis is uitgerust met standaard elektro-hydraulisch geregeld Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC), dat overhellen tegengaat en de wendbaarheid in bochten vergroot. Het resultaat is voorspelbaar rijgedrag, extra comfort en meer vertrouwen achter het stuur. Het optionele liftsysteem voor de vooras reageert dankzij de koppeling met het 400V-systeem sneller dan ooit, terwijl bij nat wegdek de actieve aerodynamische elementen sluiten om de remmen tegen opspattend water te beschermen.

Designhoogtepunten van de nieuwe 911 Turbo S

De Turbo S volgt de exclusieve ‘Turbo design strategy’, waarbij contrasterende accenten in de speciaal ontwikkelde kleur Turbonite direct in het oog springen. Blikvangers zijn het Porsche crest op de voorklep, de Turbo S-letters achterop en de specifieke inzetstukken in de lamellen van de achterspoiler en de raamlijsten. Ook de velgen met centrale vergrendeling zijn uitgevoerd in Turbonite.

De Turbo S blijft zijn kenmerkende brede uiterlijk houden: een grotere spoorbreedte dan de Carrera-versies, luchtinlaten in de flanken en uitstroomopeningen in de achterbumper. Nieuw is het titanium sportuitlaatsysteem, dat optioneel leverbaar is met ovale titanium uitlaatpijpen. Ook de parelstructuur rond de achterlichtstrip draagt bij aan het onderscheidende uiterlijk.

Personalisatie van de 911 Turbo S

Zoals gebruikelijk opent Porsche Exclusive Manufaktur de deur naar talloze personalisatiemogelijkheden voor de Turbo S. Denk aan een lichtgewicht dak van zichtbaar carbon, achterlichten in Exclusive Design, carbon luchtinlaten en wielen met carbon-blades in Neodyme. Nieuw zijn de lichtgewicht ruitenwisserarmen van carbon, die 50 procent lichter zijn dan standaard. Via het Paint to Sample -programma is er bovendien keuze uit meer dan honderd exterieurkleuren.

De 911 Turbo S trekt van nature al alle blikken naar zich toe, maar met deze opties geef je hem moeiteloos een persoonlijke signatuur.

Bron: Porsche