Audi Concept C – een blik achter de schermen van Audi’s toekomst

Afgelopen maand presenteerde Audi in Milaan als wereldprimeur de spraakmakende Concept C, die kort daarna ook zijn opwachting maakte op de IAA Mobility in München. De Audi Concept C is niet zomaar een concept car, maar een tastbare voorbode van de designtaal voor Audi’s toekomstige modellen. Een ‘making-of’ video geeft nu exclusief inzicht in de totstandkoming van de Audi Concept C, van de eerste schets tot de uiteindelijke onthulling. Bovendien belicht de video de nauwe samenwerking binnen het interdisciplinaire team dat via deze concept car met passie en precisie vorm geeft aan de toekomst van het merk.

“Door design, technologie en functionaliteit naadloos te combineren illustreert de Concept C de toekomstige richting van onze modellen”, licht Audi CEO Gernot Döllner toe.

Fascinerend

Een filmploeg heeft de designers en engineers enkele maanden gevolgd en de snelle ontwikkeling van de emotionele, volledig elektrische sportwagen gedocumenteerd. De ‘making-of’ video is hieronder te bekijken en biedt een fascinerende blik achter de schermen.