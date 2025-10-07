Regenband van Porsche en Michelin verlengt circuitseizoen

Porsche en Michelin sloegen de handen ineen om de Michelin Pilot Sport S 5 te ontwikkelen voor de 911 GT3 RS, een straatlegale band die geschikt is voor natte omstandigheden en koelere temperaturen aan het begin en einde van het trackday seizoen. Naast het digitale ontwikkelproces speelde ook een speciaal analoog gereedschap een cruciale rol.

3 mei 2024 is om twee redenen een bijzonder dag in Barcelona. Ten eerste vanwege het weer. Het regent, iets wat in die tijd van het jaar aan de Middellandse Zee zelden voorkomt. Ten tweede is er die vrijdag Circuit de Barcelona-Catalunya in het noorden van de stad, waar Jörg Bergmeister zich achter het stuur van een Porsche 911 GT3 RS heeft opgesteld op de startgrid. De ruim 4,7 kilometer lange baan ligt voor hem uitgestrekt – nat asfalt én een bewolkte lucht vormen de ideale proefomstandigheden.

Wat dit moment nog specialer maakt, is dat de GT3 RS op regenbanden rijdt: een prototype van de splinternieuwe Michelin Pilot Sport S 5. Deze band is speciaal ontwikkeld voor natte wegen en koelere dagen, iets wat in de geschiedenis van de GT3 nooit eerder voorkwam. Met de Michelin Pilot Sport S 5 hebben Porsche en Michelin niet alleen een volkomen nieuw profiel geïntroduceerd, maar ook voldaan aan de wens van klanten om de GT3 RS óók onder de nattere en koudere herfst- en lenteomstandigheden te kunnen rijden. Daarmee wordt het trackday-seizoen aanzienlijk verlengd en groeit de inzetbaarheid van de GT3 RS. De nieuwe band is ontworpen om plezier en prestaties te verhogen, zonder concessies te doen aan comfort en weggedrag. Het allerbelangrijkste is dat hij hoge prestaties levert buiten zijn reguliere seizoen – op nat wegdek bij omgevingstemperaturen van 5 tot 15 °C. Daarom vindt de laatste test plaats in Barcelona: 20 ronden op het Grand Prix-circuit.

De ontwikkelteams van Porsche in Weissach en van Michelin in Clermont-Ferrand (Frankrijk) hebben de afgelopen achttien maanden talloze virtuele prototypes over de digitale snelwegen laten gaan. Ook de testpiloten van Michelin legden ontelbare rondjes af in verschillende ontwikkelingstadia op de eigen testbaan in Ladoux. Porsche testcoureur Jörg Bergmeister was daar zelf regelmatig te vinden. Zijn unieke gevoel voor auto­controle – misschien wel het belangrijkste testinstrument bij de totstandkoming van de band – is ook hier in Barcelona weer onmisbaar. “Bandenontwikkeling is een heel bijzondere discipline,” legt hij uit na zijn sessie. “Ondanks digitale prototypes en virtuele ontwikkelomgevingen zijn het uiteindelijk de indrukken van professionele testcoureurs die tellen. De échte rijbeleving die een band biedt. Hoe gemakkelijk je de controle terugwint aan de limiet – dat kun je niet in een lab simuleren. Kerels zoals wij zijn daarvoor verantwoordelijk,” zegt Bergmeister lachend.

Een nieuwe band ontwikkelen is een technologische uitdaging. Als het enige contactpunt tussen de auto en de weg is de band een strategisch onderdeel in de autoproductie. Hij zorgt ervoor dat motor en onderstel hun vermogen op het asfalt kunnen overbrengen. Banden bepalen de typische rijdynamiek van elke Porsche. Profiel, rubbermengsel en de opbouw van de band moeten nauwkeurig zijn afgestemd op de prestatiespecificaties van de auto. Het rubbermengsel en het profiel bepalen bijvoorbeeld de grip – en daarmee de prestaties en veiligheid. De formule van het ideale rubbermengsel voor bepaalde eigenschappen is net zo cruciaal als het recept van een saus in een driesterrenrestaurant. Ook dat mengsel moet perfect harmoniëren met alle andere componenten van het geheel: onderstel én het complete voertuig.

Feit is dat zodra de ontwikkeling zich focust op één eigenschap, dit vaak ten koste gaat van een andere. Winterbanden vereisen bijvoorbeeld een zacht, flexibel rubbermengsel voor grip en veiligheid bij lage temperaturen en slechte omstandigheden. Maar zachtere banden slijten sneller. Toch is er door de jaren heen veel vooruitgang geboekt. Tegenwoordig bieden banden prestatieniveaus die ooit ondenkbaar waren: denk aan uitstekend nat gedrag én minimale rolweerstand, of fenomenale droogprestaties gecombineerd met een hoog kilometrage.

Een band perfect afstemmen op een auto is een van de meest veeleisende taken in de autobranche, zelfs voor standaardmodellen. Maar een gloednieuwe band lanceren voor een Porsche, en dan nog een high performance, extreem precieze en minutieus getunede sportwagen als de 911 GT3 RS – dat is de ultieme uitdaging. Porsche hanteert daarom zijn eigen keurmerk voor banden, de “N”-specificatie, die pas wordt toegekend als een nieuwe band zowel aan alle wettelijke eisen voldoet als aan Porsche’s strenge verwachtingen op het gebied van grip, rolweerstand, nat- en drooggedrag, rolgeluid, remweg én de beoogde Nordschleife-rondetijden. “Een band moet als een handschoen om de auto passen,” zegt Jan Frank, specialist rijdynamica/prestaties voor straatlegale GT modellen bij Porsche. “Elk aspect moet perfect zijn. Alleen dan kunnen onderstel, motor en uiteindelijk de hele auto hun volledige potentieel benutten.” Verschillende afmetingen en de op maat gemaakte afstemming van voor- en achterbanden laten Porsche’s kenmerkende rijgedrag optimaal tot uiting komen. Bij de GT3 RS is bijvoorbeeld de achteras geoptimaliseerd voor tractie en rijstabiliteit, terwijl de vooras juist directe reactie moet leveren.

“De ontwikkeling was een ongelooflijk avontuur,” vertelt Bertrand Fraenkel, hoofd Bandontwikkeling bij Michelin. “De brede expertise van onze ingenieurs, gecombineerd met innovatieve technologieën, stelden ons in staat dit compleet nieuwe segment te verkennen. We gebruikten AI en onze uitgebreide database om de beste mix van technologieën voor karkas, loopvlakcompound en profiel te bepalen.”

Michelin koos ervoor de band te produceren met het beproefde C3M‑proces voor high performance banden. Dit is een productiemethode waarbij de band eerst digitaal wordt geprogrammeerd en vervolgens wordt vervaardigd in een proces dat lijkt op 3D printen. Zo konden de ingenieurs voortbouwen op dezelfde architectuur als de Pilot Sport Cup 2 om de stijfheid te bereiken die de GT3 RS vereist. Zo is bijvoorbeeld een golvend deel in het profiel aangebracht om de stijfheid te verhogen en deze gelijkmatiger over voor- en achterbanden te verdelen.

Een ander fundamenteel doel was het zoveel mogelijk voorkomen van aquaplaning. In het midden van het loopvlak zijn vier grote groeven van 0,74 cm diep aangebracht om meer water af te voeren, zelfs onder extreme omstandigheden. Voor de uitstraling werd Michelin’s Premium Touch‑technologie toegepast in een speciaal GT3 RS design, met een fluweelachtige zijwang en een volledig matte oppervlakte.

Toch is de belangrijkste technologie het loopvlak met silica. “Silica staat bekend om zijn rol in lage rolweerstand,” legt Bertrand Fraenkel uit. “Voor de GT3 RS band hebben we een speciale samenstelling ontwikkeld die ook de grip in natte en droge omstandigheden verbetert.” Uiteindelijk kwamen de voordelen duidelijk naar voren in de rondetijden: vergeleken met de Pilot Sport Cup 2 NO waren de testcoureurs meer dan tien seconden sneller op Michelin’s natte testbaan. “Dat is een wereld van verschil,” zegt Mathieu Greco, bandenontwikkelaar bij Michelin. Deze band was oorspronkelijk bedoeld voor raceauto’s, maar niet voor professionele coureurs. Dat speelde een sleutelrol in de ontwikkeling: de straatlegale band moet comfortabel zijn in de omgang, naast uitblinken op natte oppervlakken ook hoge prestaties bieden wanneer de zon schijnt tijdens een trackday in maart of oktober.

Barcelona is de ideale testlocatie. Geparkeerd op de startgrid van de GT3 RS op die 3 mei, zet Jörg Bergmeister zich schrap voor de eerste sprint. Hij accelereert tot bijna 250 km/u. De prototypes van de gloednieuwe Michelin Pilot Sport S 5 grijpen zich vast aan het natte asfalt. Aan het einde van de 1 kilometer lange start-finish‑strook gooit Bergmeister het stuur rechtsom en laat hij de achterkant gecontroleerd uitzakken. In een oogwenk staat de GT3 precies goed voor de bocht en geeft hij volgas: “Gek,” zal hij naderhand zeggen. “Nog nooit heb ik een GT3 RS zo op nat asfalt kunnen rijden.” Onder deze omstandigheden staan GT3’s normaal gesproken in de garage, of wachten ze in de pitlane op betere baanomstandigheden.

Jörg Bergmeister drijft de band en de auto tot het uiterste – dankzij de nieuwe configuratie kan dat nét een stuk verder. Met een layout die is afgestemd op de eisen van de Formule 1 en met lastige overgangen tussen hoge snelheden en strakke bochten, geldt het Circuit de Barcelona-Catalunya als een van de zwaarste circuits. Bergmeister test hoe ‘happig’ de band is – oftewel hoe abrupt de overgang is tussen grip en slip. “Ongelooflijk,” zegt hij naderhand. Ondanks het natte wegdek en zijn ‘zeer sportieve’ rijstijl is de band “bijna onnatuurlijk vergevingsgezind.” De Michelin Pilot Sport S 5 blijft presteren, zelfs als Bergmeister ‘m tot het gaatje dwingt. Dat wil wat zeggen. “Alle kracht die de GT3 levert is in volle glorie te ervaren. Tot de tiende ronde: dan wordt het “een beetje tricky,” legt de profcoureur uit. Rond twintig minuten in de natte test breekt de zon door en stijgt de temperatuur van initieel 10 °C tot bijna 21 °C. Het wegdek droogt snel op, alsof je een handdoek op het warme zand van de nabije stranden legt.

Nu wordt de regenband pas echt op de proef gesteld en Bergmeister laat ‘m keihard werken. Aan het einde van de test zijn de omstandigheden haast zomers. En ook nu presteren “auto en band in perfecte harmonie.” Na sportieve rondes – sommige nat, andere op zonnig, warm asfalt – vertoont de band geen “noemenswaardige slijtage.” De coureur is in zijn nopjes. Barcelona wordt weliswaar een “bandendoder” genoemd, omdat veel banden er na een wilde sessie simpelweg “verdampt” zijn, maar niet deze.

Na 20 ronden stapt Bergmeister uit de Porsche 911 GT3 RS en schudt hij ongelooflijk met zijn hoofd. Een brede grijns spreidt zich over zijn gezicht, feller dan de zon die inmiddels helder in de blauwe hemel staat, en verraadt zijn voldoening voordat hij de eerste woorden heeft gesproken. De Michelin Pilot Sport S 5 krijgt het felbegeerde “N”-keurmerk: goedgekeurd door Porsche en – uiteraard – ook door Bergmeister.

Bron: Porsche

Deze tekst is voor het eerst gepubliceerd in Christophorus 415. Meer informatie over Christophorus is te vinden via de volgende link: https://christophorus.porsche.com/en.html

