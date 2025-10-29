Digitale verlichting debuteert in de nieuwe Audi Q3

Matrix LED-koplampen met micro-LED-technologie

13 millimeter brede module met 25.600 micro-LED’s per koplamp ‘stuurt’ het licht

Audi is al decennialang een pionier op het gebied van verlichtingstechnologie. Recente innovaties van Audi op dit gebied zijn onder meer de toepassing van OLED-technologie en de digitalisering van licht, waarmee Audi nieuwe verlichtingsoplossingen creëert, de veiligheid verder verbetert en vooruitgang blijft stimuleren. Naast functionele verlichting is licht bij Audi uiteraard ook van cruciaal belang als designelement, en visualiseert het in hoge mate de kernwaarden van het merk. Met de introductie van de nieuwe Audi Q3 debuteert digitale verlichting bij Audi nu ook in de compacte middenklasse, voor extra veiligheid en comfort.

“Intelligente verlichting past zich actief aan de rijsituatie aan en biedt extra veiligheid voor alle weggebruikers”, verklaart Dr. Michael Kruppa, hoofd Front Lighting Development bij Audi. “Onze matrix LED-koplampen detecteren voorliggers en tegemoetkomend verkeer en maskeren automatisch het licht dat hen zou verblinden. Dit zorgt ervoor dat je altijd genoeg licht voor je hebt, langer geconcentreerd kunt blijven en daardoor veiliger kunt rijden. De meest innovatieve ontwikkeling op het gebied van verlichting die we bij Audi momenteel toepassen in de koplampen zijn de digitale matrix LED-koplampen. Ze hebben talloze adaptieve verlichtingsfuncties en kunnen lichtbeelden rechtstreeks op de weg projecteren.”

Klein, licht en krachtig

Audi heeft zich de afgelopen jaren gefocust op het digitaliseren van verlichtingstechnologieën. Zo worden digitale matrix LED-koplampen met micro-LED-technologie nu voor het eerst gebruikt en (optioneel) aangeboden in de compact middenklasse, in de nieuwe Audi Q3 . Ze onderscheiden zich met hun kleinere inbouwruimte, lagere gewicht en hogere efficiëntie. Daarbij hebben de units ook een grotere helderheid met een hoger contrast, waardoor ze beter presteren in verraderlijke zichtomstandigheden. De micro-LED-module in elk van de koplampen is ongeveer 13 millimeter breed en heeft een chip met 25.600 piepkleine micro-LED’s – elk ongeveer 40 micrometer groot – die afzonderlijk kunnen worden aangestuurd. Hierdoor kan het systeem het lichtbeeld op de weg aanpassen aan de situatie. Zo zijn de lichtgeleidingsfuncties – beter bekend als rijstrookgeleiding en oriëntatielichten – nu veel nauwer verbonden met de rijhulpfuncties.

“Stel het je zo voor”, legt Dr. Michael Kruppa uit. “De auto projecteert tijdens het rijden twee lijnen op de weg. Deze lijnen helpen om in het midden van de rijstrook te blijven en geven een indicatie van de positie van de auto binnen de rijstrook. Dat is het oriëntatielicht. Als ik de snelweg oprijd, verandert het geprojecteerde lichtbeeld. De auto weet dat ik op de snelweg ben en kan de rijstrook dynamisch verlichten. Bij het wisselen van de rijstrook helpt de rijstrookverlichting met geïntegreerde richtingaanwijzer. Ze toont de actieve richtingaanwijzer aan de rand van de rijstrookverlichting, afhankelijk van of er links of rechts richting wordt aangegeven. Het voordeel voor andere weggebruikers – voetgangers, fietsers of de inzittenden van andere voertuigen – is dat ze al in een vroeg stadium kunnen zien dat de auto van rijstrook wil wisselen.”

Digitale waarschuwing

Een ander voordeel van de digitale matrix LED-koplampen in de nieuwe Audi Q3 is dat ze ook waarschuwingssymbolen kunnen projecteren. Als de buitentemperatuur bijvoorbeeld onder de vier graden zakt, projecteert het systeem een sneeuwvlok op de weg, precies hetzelfde symbool dat normaliter ook in het instrumentenpaneel wordt getoond. Zo weet de bestuurder direct wanneer het glad kan worden.

Volgens Dr. Kruppa is geavanceerde verlichting nu belangrijker dan ooit. “Goede verlichting combineert veiligheid met comfort, wat ervoor zorgt dat ook de concentratie van de bestuurder verbetert. Goede verlichting betekent een beter zicht, beter zichtbaar zijn en sneller kunnen reageren op elke situatie. Moderne digitale verlichtingssystemen zoals die in de nieuwe Audi Q3 tillen de verkeersveiligheid naar een nieuw, nog hoger niveau.”