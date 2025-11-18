Zoeken

AutoWeek over de Audi e-tron GT quattro: ‘verrassend rationele EV-krachtpatser

Recent maakte AutoWeek testredacteur Lars Krijgsman kennis met de Audi e-tron GT quattro. “Een ‘instapper’ van Audi’s elektrische vlaggenschip druist in tegen elke vorm van ratio.” De basisversie van de e-tron GT quattro biedt namelijk indrukwekkende prestaties en behoudt hij volop rijbeleving, terwijl hij toch €30.000 goedkoper is dan de S-versie. Hij prijst het vernieuwde 97 kWh-accupakket en de mogelijkheid om met 320 kW te snelladen, wat zorgt voor snelle laadtijden. Daarnaast waardeert hij de mix van comfort en sportiviteit: het onderstel voelt stevig maar niet hard, en de quattro-aandrijving zorgt voor indrukwekkende stabiliteit, zelfs bij intensief bochtenwerk. Volgens AutoWeek combineert deze instap-GT verstandige prijs met hoogwaardige technologie en indrukwekkende rijervaring.

Lees de hele review op de website van AutoWeek.

Bron: Porsche.nl en Autoweek

