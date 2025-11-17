Tiende Porsche Charging Lounge nu geopend in Noord-Beieren

Met de opening van de nieuwe Porsche Charging Lounge in Himmelkron is het eigen snellaadnetwerk van Porsche gegroeid naar 10 locaties in Europa. Via de Porsche Charging Service hebben klanten nu toegang tot meer dan één miljoen oplaadpunten in 27 Europese landen – inclusief meer dan 95.000 snellaadpunten met minstens 150 kW. Tegelijkertijd is de tariefstructuur van Porsche Charging Service Plus herzien en de gratis blokkeertijd voor AC-laden verlengd tot 14 uur.

Himmelkron ligt in het district Kulmbach in Opper-Franken en is de tweede locatie langs de snelweg A9, na Ingolstadt. Dit drukke stuk weg verbindt Berlijn met München en is met 530 kilometer een van de langste snelwegen van Duitsland. De nieuwe Porsche Charging Lounge bij Eurorastpark Himmelkron vult het dienstenaanbod daar aan met zes snellaadpunten met een laadvermogen tot 400 kW, evenals een moderne loungeruimte.

Zoals bij alle Porsche Charging Lounges staat het comfort van de klant centraal. Binnen vinden bezoekers comfortabele zitplaatsen, een selectie aan verfrissingen inclusief frisdranken, snacks, koffie- en water, en gratis high-speed Wi-Fi. Om toegang te krijgen tot de laadpunten en de loungeruimte is een Porsche ID vereist. Als het kenteken van de auto gekoppeld is aan het Porsche ID, opent de slagboom automatisch dankzij kentekenherkenning. Het kenteken kan eenvoudig worden opgeslagen in de My Porsche app. Als alternatief kunnen klanten gemakkelijk toegang krijgen tot de locatie en de lounge met een Porsche Charging Card of met een QR-code uit de My Porsche app.

Bij de Porsche Charging Lounges kan een Taycan van de huidige generatie in slechts 18 minuten van 10 naar 80 procent state of charge (SoC) worden opgeladen. Een Macan heeft slechts iets meer tijd nodig – 21 minuten – om hetzelfde te bereiken. De nieuwe, volledig elektrische Cayenne, die binnenkort zijn wereldpremière beleeft, heeft minder dan 16 minuten nodig om van 10 naar 80 procent op te laden.

Gratis blokkeertijd verlengd via Porsche Charging Service

Porsche heeft de voorwaarden met betrekking tot blokkeerkosten in de Porsche Charging Service Plus verbeterd. ’s Nachts gelden er geen blokkeerkosten voor AC-laden tussen middernacht en 08:00 uur. Dit betekent dat klanten hun voertuig bijvoorbeeld van 18:00 tot middernacht kunnen opladen en daar nog eens acht uur ’s nachts kunnen parkeren zonder extra blokkeerkosten. In totaal profiteren klanten van maximaal 14 uur parkeren zonder blokkeerkosten.

Voortgezette samenwerking met Aral pulse

Aral pulse blijft een ‘Preferred Partner’. Dit betekent dat Porsche rijders blijven profiteren van aantrekkelijke tarieven: Porsche Charging Service Plus-klanten kunnen laden bij Preferred Partner-locaties tegen het gereduceerde tarief van € 0,39 per kilowattuur en profiteren zo van dezelfde lage prijs als bij Porsche Charging Lounges en deelnemende Porsche Centra. Naast Aral pulse zijn ook IONITY, GoFast in Zwitserland, Fines Charging in Bulgarije, en Iberdrola op het Iberisch schiereiland en Zunder in Spanje en Frankrijk Preferred Partners.

Bron: Porsche