Porsche 911 GT3 met Manthey Kit: voor superieure circuitprestaties

Porsche introduceert een nieuwe Manthey Kit voor de 911 GT3, waarmee de GT3 verandert in een serieuze circuitauto. Met deze nieuwe kit legt Porsche de prestatielat voor de 911 GT3 nog hoger, dankzij een omvangrijk aerodynamicapakket voor aanzienlijk meer downforce, een aangepast chassis en geoptimaliseerde remcomponenten. Met deze nieuwe Manthey Kit rondt de 911 GT3 de Nürburgring-Nordschleife nu in 6:52,981 minuten, waarmee hij zo’n 2,8 seconden sneller is dan zijn voorganger met de Manthey Kit.

De Manthey Kit bezorgt de huidige 911 GT3 (992.2) nog betere prestaties op circuits. De kit genereert aanzienlijk meer downforce, waardoor bochtsnelheden verder worden verhoogd. Ook het chassis van de 911 GT3 met Manthey Kit is speciaal aangepast voor circuitrijden, met remmen die zijn ontworpen voor de bijzonder hoge eisen van het circuit. De nieuwe Manthey Kit is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Porsche Research & Development Center in Weissach en de engineers van Manthey in Meuspath. De onderdelen, die zijn geoptimaliseerd voor gebruik op het circuit, worden verkocht via Porsche Centra wereldwijd.

Downforce tot 540 kg bij 285 km/u

De aerodynamica van de 911 GT3, die standaard al is ontworpen voor een hoge downforce, is met de Manthey Kit verder geoptimaliseerd voor gebruik op het circuit. Zo wordt de hele onderzijde één doorlopend aerodynamisch element. De luchtdeflectors aan de onderzijde zijn met een meter verlengd tot 1,50 meter. Zo genereren ze op een bijzonder efficiënte manier extra downforce. Daarnaast is ook de onderkant van de kofferbak nu voorzien van een afdekking, voor een volledig gladde bodemplaat. De bumperlip is opnieuw ontworpen en met 12 millimeter naar voren verplaatst. Speciale diffusorvinnen onder het front en vinnen aan de zijkanten verhogen de downforce op de vooras. De achtervleugel van de 911 GT3 met zwanenhalsophanging is breder en heeft nu een spoilerrand (gurney). De end plates van de achtervleugel zijn vergroot en zichtbaar naar binnen gebogen voor een optimale luchtgeleiding. De achterdiffuser met langere vinnen verhoogt de downforce zonder de luchtweerstand te vergroten.

De CFRP wielkastranden (Aerodiscs) achter verminderen de weerstand en dragen bij aan het samenspel van alle aerodynamische componenten om de luchtstroom te optimaliseren en zo de algehele efficiëntie te maximaliseren. Als gevolg van deze aanpassingen neemt de downforce aanzienlijk toe bij dezelfde luchtweerstand. Bij een snelheid van 285 km/u produceert de 911 GT3 met Manthey Kit een totale downforce van 355 kg op de openbare weg. In de circuitstand, die niet op de openbare weg mag worden gebruikt, neemt de downforce bij 285 km/u zelfs toe tot 540 kg.

Verstelbare schroefveren

Samen met Manthey heeft Porsche voor de 911 GT3 een ophanging met speciale, viervoudig instelbare schroefveren ontwikkeld die kunnen worden aangepast voor gebruik op het circuit. Bij deze veerpoten zijn de rebound en compressie zonder gereedschap instelbaar. De instelbare veerverhoudingen (tien procent meer op de vooras vergeleken met de voorganger met de Manthey Kit) dragen bij aan een betere wegligging op de limiet en zijn aangepast aan de aanzienlijk hogere downforce-waarden. Het geoptimaliseerde circuitchassis vergroot de mechanische grip en laat de auto nog stabieler over kerbs rijden.

Een lichtgewicht gesmede velgenset in de maten 20 en 21 inch is optioneel verkrijgbaar voor de Porsche 911 GT3. Deze velgen verlagen de onafgeveerde massa met in totaal zes kg ten opzichte van de standaard velgen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren briljant zilver, neodymium en zwart (satijnglans). Een remleidingset met stalen omhulsel is standaard inbegrepen in de kit. Dit garandeert een zeer nauwkeurige en continue remdruk, en daarmee een optimale dosering van de remmen. Als optie zijn er voor de Porsche GT3 met Manthey Kit speciale race-remblokken voor het PCCB remsysteem beschikbaar.

Uitgebreid gamma aan accessoires voor nog meer individualiteit

Voor nog meer visuele accenten is de 911 GT3 te personaliseren met tal van sportieve accessoires. Carbon dorpelpanelen met verlichte Manthey signatuur, LED deurprojectoren met witte Manthey verlichting en de mogelijkheid om Manthey bestickering op de portieren aan te brengen onderstrepen het aangescherpte karakter van de 911 GT3 met Manthey Kit. Daarnaast zijn de carbon Aerodiscs verkrijgbaar in verschillende kleuren. Sleeplussen vóór en achter zijn beschikbaar voor circuitgebruik. Deze zijn optioneel verkrijgbaar in rood, zwart of geel en moeten worden verwijderd voordat de auto de openbare weg weer op gaat. Daarnaast kan de 911 GT3 worden voorzien van CFRP luchtuitlaten aan de voorkant en CFRP luchtinlaten achter.

Bijna drie seconden sneller op de Nürburgring

Op de 20,8 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife in de Duitse Eifel – traditioneel het testlaboratorium voor de sportwagens van Porsche – noteerde de 911 GT3 met Manthey Kit onder minder dan ideale omstandigheden recent een tijd van 6:52,981 minuten. Daarmee was hij 2,76 seconden sneller dan de vorige generatie (992.1) van de 911 GT3 met Manthey Kit. Beide auto’s waren uitgerust met de optioneel verkrijgbare Michelin Pilot Sport Cup 2 R banden.

De Manthey Kit voor de 911 GT3 is naar verwachting vanaf maart 2026 via de Nederlandse Porsche Centra leverbaar. Bij montage blijft de fabrieksgarantie voor de 911 GT3 volledig intact.

