Amerikaanse racecultuur en Porsche succes komen samen in Daytona: derde overwinning op rij voor Porsche Penske Motorsport

Voor het derde jaar op rij won het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport met het prototype Porsche 963 de Rolex 24 At Daytona, de belangrijkste sportwagenrace in de Verenigde Staten. Het was de 21e overwinning voor Porsche in de Amerikaanse klassieker. Ook de beide Nederlandse Porsche coureurs Tijmen van der Helm en Morris Schuring reden goed voorin mee. Het evenement in Florida was weer een bijzondere belevenis, waarbij de Amerikaanse racecultuur uitgebreid gevierd werd.

“Echt ongelooflijk hoeveel fans er al bij de test een week van tevoren waren, en wat die allemaal opbouwen op het binnenterrein. Die vieren gewoon een week lang feest hier!” Morris Schuring was voor het eerst in Daytona en keek zijn ogen uit. De 20-jarige Nederlandse rijder neemt dit jaar deel aan de lange-afstandsraces van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship met een Porsche 911 GT3 R van het Duitse team Manthey 1st Phorm. Het IMSA-seizoen begint gelijk met de twee langste races van het jaar, eind januari de 24 Uur van Daytona en medio maart de 12 Uur van Sebring, beide absolute klassiekers in de autosport.

Porsche is al sinds tientallen jaren succesvol in Daytona ( https://nieuws.porsche.nl/porsche-als-meest-succesvolle-fabrikant-van-start-in-de-24-uur-van-daytona/ ) en heeft er ook vele fans. De Porsche Club of America, met ruim 100.000 leden verreweg de grootste Porsche club ter wereld, biedt zijn leden de mogelijkheid om bij de race aanwezig te zijn. “Die kaarten zijn meestal binnen een dag uitverkocht”, vertelt secretaris Vu Nguyen. Clubleden kunnen parkeren op een eigen parkeerplaats op het binnenterrein van het circuit, de “Porsche Platz”. Moderne Cayenne en Macan modellen zijn er in de minderheid, de meesten komen met 911’s, maar ook met oudere modellen als 914 of zelfs 356.

Tenten en campers voorzien van Porsche vlaggen

Wie helemaal in alle comfort de race wil volgen, kan kaarten kopen voor het “Porsche Racehaus”, de exclusieve hospitality met VIP-boxen en terrassen in het gigantische tribunecomplex van de Daytona International Speedway. Er is uitstekende catering, er is een shuttleservice met medewerkers van Porsche Cars North America die de bezoekers met Cayenne en Panamera modellen rondrijden, er is een gedeelte met een groot beeldscherm en comfortabele stoelen om de race te kijken en er zijn vooral mensen die één ding gemeenschappelijk hebben: hun enthousiasme voor Porsche. “Ik wil nooit meer een ander merk”, zegt John, die vanuit Wisconsin gekomen is en een 911 Turbo heeft. Hij toont trots zijn enigszins verbleekte t-shirt: “Doppelsieg Le Mans 1998”, staat erop.

Porsche fans zijn ook talrijk te vinden op de kampeerterreinen binnen en buiten het circuit. Bij vele tenten en campers zijn Porsche vlaggen te vinden, naast de onmisbare barbecues, koelboxen en wat er voor een bezoek aan een Amerikaanse autorace verder allemaal nog bij hoort. Daarbij hadden ze ook dit jaar weer wat te vieren, want opnieuw behaalde Porsche de overwinning in de klassieke race in Daytona. Die was wel bijzonder, want niet alleen was er een recordaantal bezoekers (officiële cijfers geeft de Amerikaanse organisatie nooit), maar ook werd in de nacht meer dan zesenhalf uur achter de safety-car gereden, ook een record. De reden van de neutralisatie was de dichte mist, waardoor het zicht zo slecht was dat het niet verantwoord was om de auto’s op normale racesnelheid te laten rijden. “Je zag echt niks: op het rechte stuk aan de achterkant moest je soms maar op goed geluk insturen om de bocht te halen”, vertelde Porsche coureur Laurin Heinrich naderhand.

Drie overwinningen op rij voor Porsche Penske Motorsport

In de ochtend kwam de zon weer op en was de mist relatief snel verdwenen. Om 13.40 uur werd de Braziliaanse Porsche coureur Felipe Nasr in de Porsche 963 met het startnummer 7 als winnaar van de race afgevlagd. Voor Nasr was het zijn derde overwinning op rij, iets wat tot nu toe slechts twee andere rijders in Daytona presteerden. Zijn teamgenoten Laurin Heinrich en Julian Andlauer vierden hun eerste overwinning in Daytona.

“Drie keer op rij winnaar in Daytona, daarvan droomt iedereen”, zei Porsche sportdirecteur Thomas Laudenbach. Porsche behaalde zijn 21eoverwinning als merk en de 25e als motorleverancier. Het was een prachtig begin van het seizoen waarin Porsche het 75-jarig jubileum van het merk in de autosport viert. Ook het Porsche fabrieksteam Penske heeft een jubileum, want de renstal van Roger S. Penske bestaat 60 jaar. Om die reden mocht Porsche ambassadeur en tweevoudig Le Mans-winnaar Timo Bernhard voorafgaand aan de start van de race ook een ereronde rijden met de Porsche 963 RSP, de straatversie van de raceauto van Porsche, die speciaal voor Roger Penske werd gemaakt.

Nederlanders strijden tot laatste minuut

De andere fabrieks Porsche met het startnummer 6, gereden door Laurens Vanthoor, Kévin Estre en Matt Campbell, liep in de beginfase wat schade op door een aanrijding en kwam als vierde aan de finish. De Porsche 963 van het Amerikaanse klantenteam JDC Miller Motorsports, waarin ook de Nederlander Tijmen van der Helm in actie kwam, eindigde op de zevende plaats. Van der Helm reed zelfs een tijdlang aan de leiding in de race en maakte indruk door Porsche fabrieksrijder Laurin Heinrich achter zich te houden. “Prachtig dat we goed voorin konden meestrijden”, zei Van der Helm.

Ook Morris Schuring voerde met de 911 GT3 R van Manthey 1st Phorm een tijdlang zijn klasse aan. Een verstopte radiator op zondagochtend maakte een extra pitstop noodzakelijk en het team liep ook tegen enkele straffen aan, waardoor er voor Schuring en zijn teamgenoten uiteindelijk niet meer in zat dan de twaalfde plaats in de klasse. “Jammer, want qua snelheid had een klassering in de top vijf er zeker in gezeten en misschien zelfs wel een podiumplaats”, aldus Schuring. “Maar als geheel kijk ik tevreden terug op mijn debuut in Daytona, het was een bijzondere ervaring!”

Bron: Porsche