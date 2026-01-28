Audi zet AI breed in voor slimmere en mensvriendelijkere productie

AI helpt Audi om kwaliteit te verhogen, kosten te verlagen en duurzamer te produceren.

‘Edge Cloud 4 Production’: het technische hart van Audi’s productie

Slimme technologie verlicht het werk van productiemedewerkers

Audi maakt in zijn fabrieken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De autofabrikant zet AI in om productieprocessen sneller, efficiënter en betrouwbaarder te maken, én om medewerkers te ondersteunen en fysiek te ontlasten. De nieuwe basis van deze ontwikkeling is ‘Edge Cloud 4 Production’ (EC4P): een geavanceerd cloudplatform dat productie, automatisering en AI samenbrengt.

Edge Cloud 4 Production (EC4P) vormt het nieuwe technische hart van Audi’s productie. In plaats van losse computers en besturingssystemen in de fabriek, stuurt Audi steeds meer processen aan vanuit één centrale cloudomgeving. Dit maakt de productie flexibeler, stabieler en cyber-veiliger. Dankzij EC4P zijn er bijvoorbeeld minder computers nodig op de werkvloer en kunnen nieuwe functies sneller worden ingevoerd.

In de carrosserieproductie van de A5 en A6 in Audi’s fabriek in Neckarsulm wordt EC4P voor het eerst op grote schaal ingezet. Hier vervangen virtuele besturingssystemen (zogeheten vPLC’s) de traditionele hardware. Ongeveer 100 robots werken via de cloud met millisecondeprecisie samen. Dit maakt het mogelijk om dagelijks honderden carrosserieën te produceren in een uiterst stabiel proces, uniek in de auto-industrie.

AI helpt medewerkers en bewaakt kwaliteit

Audi gebruikt AI niet alleen voor automatisering, maar ook om het werk van medewerkers lichter en veiliger te maken. Een goed voorbeeld hiervan is ‘Weld Splatter Detection’. Dit AI-systeem herkent lasspetters op carrosserieën en markeert ze automatisch. Waar medewerkers dit zware slijpwerk eerst zelf deden, neemt nu een robotarm deze taak geautomatiseerd over. Het systeem draait binnenkort in serieproductie in meerdere Audi-fabrieken.

Daarnaast ontwikkelde Audi ‘ProcessGuardAIn’, een eigen AI-oplossing die productieprocessen continu bewaakt. Het systeem analyseert machine- en sensordata en herkent afwijkingen vroegtijdig. In de lakstraat in Neckarsulm wordt ProcessGuardAIn al getest, onder meer bij lakbehandeling en corrosiebescherming. In de toekomst gaat ProcessGuardAIn medewerkers ook actief begeleiden, bijvoorbeeld via een app met concrete stappen en aanbevelingen. Uiteindelijk kan het systeem uitgroeien tot een centrale tool voor voorspellend onderhoud en kwaliteitsbewaking in alle Audi-fabrieken.

Energie besparen met AI in de lakstraat

Verder test Audi ook AI-gestuurde drogers in de lakstraat. Daarbij worden de temperatuur en luchtstromen automatisch aangepast aan veranderingen in het productietempo. Dit zorgt voor een efficiënter droogproces en moet leiden tot aanzienlijke energiebesparing.

Samenwerken aan de fabriek van de toekomst

Audi werkt aan deze innovaties met een team van circa zestig dataspecialisten en productie-experts, én met partners als Siemens, Cisco, Broadcom en IPAI. Door deze samenwerking kan Audi nieuwe technologieën sneller testen en opschalen. Met de inzet van AI en Edge Cloud 4 Production zet Audi grote stappen richting een slimmere, duurzamere en mensgerichte productieomgeving waarin technologie medewerkers ondersteunt en processen continu verder verbetert en efficiënter maakt.