Porsche legt uit: wat is PDK?

PDK – de transmissie met dubbele koppeling van Porsche – verbetert de prestaties en efficiëntie, en biedt de keuze tussen handmatig of automatisch schakelen. Ontdek meer over deze innovatieve technologie van Porsche.

De Porsche transmissie met dubbele koppeling – beter bekend als PDK – combineert de responsiviteit van een handgeschakelde versnellingsbak met het comfort van een automaat, terwijl het brandstofverbruik en de emissies worden verlaagd. De technologie is geperfectioneerd op het circuit en behoort inmiddels tot de standaarduitrusting van veel huidige Porsche modellen.

Waar staat PDK voor?

PDK staat voor Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Porsche startte de ontwikkeling van PDK in de jaren tachtig, met als doel de raceauto’s nog competitiever te maken door snellere schakeltijden te realiseren. De techniek debuteerde in de Porsche 962C en hielp de Britse coureur en Porsche legende Derek Bell aan de overwinning in het rijderskampioenschap van het World Sports-Prototype Championship in 1986. Zijn teamgenoot Hans-Joachim Stuck – eveneens een historische naam binnen Porsche – deelde de auto met hem en zei hierover: “Het feit dat ik mijn handen aan het stuur kon houden terwijl ik volgas schakelde, voelde vanaf het begin geweldig.”

Hoewel transmissies met dubbele koppeling een revolutie teweegbrachten in de autosport, duurde het tot 2008 voordat PDK zijn intrede deed in een productieauto van Porsche. Bij de introductie in de 997-generatie van de Porsche 911 hadden de ingenieurs van Porsche het concept verfijnd om de robuustheid te bieden die van een straatauto van Porsche wordt verwacht, en de karakteristieken geoptimaliseerd voor een breder gebruiksspectrum.

De eerste Porsche die werd voorzien van PDK was deze Porsche 962C racewagen, waarmee Derek Bell en Hans-Joachim Stuck in 1986 de titel in het World Sports-Prototype Championship veroverden. Het systeem debuteerde in 2008 in een model voor de openbare weg: de Porsche 911 (type 997).

Hoe werkt de PDK transmissie?

Een PDK transmissie beschikt over een set versnellingen die vergelijkbaar is met die van een handgeschakelde bak. In plaats van één koppeling die door de bestuurder wordt bediend, zijn er echter twee koppelingen die door de auto zelf worden aangestuurd.

De ene koppeling is verbonden met de oneven versnellingen en de andere met de even versnellingen, waarbij elke koppeling zijn eigen aandrijfas heeft. Elke keer dat de bestuurder of de auto schakelt, voorspellen sensoren wat de volgende benodigde versnelling zal zijn. Deze wordt gelijktijdig geselecteerd, maar de bijbehorende koppeling blijft nog open. Voor de daadwerkelijke schakelactie sluit de ene koppeling terwijl de andere opent. Dit proces duurt slechts een fractie van een seconde en zorgt voor een ononderbroken krachtoverbrenging van de motor naar de wielen.

Wanneer de bestuurder bijvoorbeeld accelereert en (handmatig of automatisch) schakelt van de tweede naar de derde versnelling, wordt de vierde versnelling alvast geselecteerd, maar de koppeling daarvan is nog niet actief. Dit proces wordt omgedraaid bij het afremmen. De elektronische aansturing van de PDK past zich in een milliseconde aan als een input van de bestuurder of een verandering in het momentum van de auto betekent dat er teruggeschakeld moet worden in plaats van opgeschakeld, of andersom.

De 7-traps PDK transmissie in de Porsche 911 GT3 (type 992.2). Deze verenigt de directe respons van een handgeschakelde transmissie met het comfort van een automaat.

Wat zijn de voordelen van PDK?

Het belangrijkste voordeel van een PDK transmissie ten opzichte van zowel een handgeschakelde versnellingsbak als een conventionele automaat, is de aanzienlijk hogere schakelsnelheid. Dit biedt duidelijke voordelen op het circuit, maar zorgt ook voor betere prestaties en efficiëntie tijdens dagelijkse ritten. Een auto met PDK accelereert niet alleen sneller dan een vergelijkbaar handgeschakeld model, maar biedt ook een gunstiger brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

De 911 Carrera en 911 Carrera T illustreren dit treffend: de 911 Carrera noteert een sprint van 0-100 km/u in 3,9 seconden met een PDK transmissie, vergeleken met 4,5 seconden voor de 911 Carrera T met handgeschakelde zesversnellingsbak. Het gecombineerde verbruik volgens WLTP bedraagt 9,9 l/100 km met PDK en 10,5 l/100 km voor de handgeschakelde auto, terwijl de CO2-emissie 226 g/km bedraagt voor de auto met PDK en 237 g/km voor de versie met handbak.

De PDK transmissie is leverbaar in een breed scala aan huidige Porsche modellen, zoals de Porsche 911 Carrera (type 992.2).

Is PDK hetzelfde als een automaat?

Hoewel de werking verschilt van een conventionele automatische transmissie, biedt een PDK transmissie wel hetzelfde comfort en gemaken is er dus de mogelijkheid om een modus te kiezen waarbij de auto al het schakelwerk voor z’n rekening neemt. In de meeste nieuwe Porsche modellen is er bovendien de keuze uit de automatische modi Normal, Sport en Sport Plus. Sommige modellen bieden daarnaast ook Individual en Wet modi.

Voor maximale controle en betrokkenheid kan overgeschakeld worden naar de handmatige modus en kunnen schakelflippers achter het stuurwiel gebruikt worden om op en terug te schakelen. In deze configuratie biedt PDK een betrokkenheid die gelijkstaat aan die van een handgeschakelde versnellingsbak, maar met een ononderbroken krachtstroom en de mogelijkheid om de handen veilig aan het stuur te houden.

Schakelen met PDK – de Porsche transmissie met dubbele koppeling – kan via de hier afgebeelde selectiehendel of via de schakelflippers achter het stuurwiel. Daarnaast is er de mogelijkheid om in de automatische modus te rijden.

Kan er handmatig geschakeld worden met PDK?

Het is eenvoudig – en geeft veel voldoening – om handmatig te schakelen met een PDK transmissie. In de meeste huidige Porsche modellen betekent dit dat met de rechterflipper op het stuurwiel opgeschakeld kan worden en met de linkerflipper terug. Sommige modellen bieden daarnaast de mogelijkheid om te schakelen via de keuzehendel tussen de voorstoelen.

Welke huidige Porsche modellen hebben PDK?

De specificaties variëren per markt, maar de huidige Porsche modellen in Nederland die leverbaar zijn met een PDK transmissie zijn de Porsche Panamera en de Porsche 911.

Bron: Porsche